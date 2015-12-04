На Renault Duster с новым дизелем в Старый Свет

В списке технических достижений, которыми может похвастать обновленный Renault Duster, наверное, главное место занимает дизельный двигатель. Сказать, что он абсолютно новый, было бы не совсем корректно. Но то, что после модернизации он прибавил 19 лошадок и 40 Н∙м крутящего момента, говорит о масштабе доработок. Смотрим, что за зверь, в ходе масштабного тест-драйва.

YAKU1392 Не поддаться искушению сняться на фоне Эйфелевой башни невозможно

Да, как и прежний 90-сильный дизелек, новый мотор остался восьмиклапанным, но у него появилась турбина с изменяемой геометрией и новая система впуска. Как результат, 109 л.с. мощности, 240 Н∙м момента и улучшенная динамика — до «сотни» с новым дизелем Duster разгоняется за 13,2 с против почти 15 с у старого, да и максималка выросла на 10 км/ч. Так что прогресс налицо.

Grafik DT Кривая характеристик нового дизельного двигателя Renault Duster

Понятно, что дизельный мотор заметно облегчает жизнь кроссоверу на тяжелой грунтовке, ведь у него отличная тяга на малых оборотах. Кстати, максимальный крутящий момент достигается уже на 1750 об/мин. А вот как машина поведет себя на автостраде на скоростях, близких к максимальной? Насколько такая езда будет комфортной для водителя и пассажиров? Чтобы выяснить это, мы решили отправиться на новом дизельном Renault Duster во Францию, на историческую родину компании с ромбом на радиаторной решетке. Аргументом в пользу дизельной машины стала и ее экономичность — в смешанном цикле по расходу дизель выигрывает у Дастера с бензиновыми двигателями 2,3–2,5 л топлива на 100 км пути. Плюс цена на солярку, которая в Европе ощутимо дешевле бензина.

YAKU1552 Белорусская дорога, пожалуй, самая спокойная на всем маршруте

Традиционно маршрут до Парижа мы проходим в три приема с двумя ночевками. Первая часть, до границы с Польшей, — в тысячу с небольшим километров, — считается наиболее спокойной и проходится в умеренном скоростном режиме 100–120 км в час. Самый быстрый участок — от Варшавы до Ганновера. На польской автостраде скорость ограничена 140 км/ч, но все едут хорошо за сто пятьдесят. Ну а в Германии, как известно, на многих трассах скоростной режим просто не ограничен. Оставшаяся треть пути, во-первых, самая короткая — каких-то 770 верст, а во-вторых, строгие нравы полицейских и скоростной лимит 120–130 км/ч заставляют умерить гоночный пыл.

Сюрпризы, которых не ждешь

В дальнем путешествии всплывают явления, которых не замечаешь в городских автомобильных буднях и коротких поездках на дачу. Например, никогда бы не подумал, что так буду страдать от отсутствия подлокотника между передними сиденьями. После двух часов езды уже не знаешь, куда деть правую руку. Переключаться на ровной дороге нет никакой необходимости — дизельный мотор прекрасно справляется со всеми дорожными проблемами на шестой передаче. А хвататься все время за руль, держа руки перед собой, утомляет.

YAKU0054 После двух часов езды уже не знаешь, куда деть правую руку

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Клавишами круиз-контроля и ограничения скорости, прилепившимися к нижней части передней консоли, пользоваться откровенно неудобно. А тянуться к ним на скорости и искать на ощупь еще и небезопасно. Многофункциональный дисплей, на который выводится и экран навигатора, расположен очень низко. Чтобы сверить кроки, нужно опускать глаза долу, отрывая внимание от дороги. Хорошо, что маршрут известен в деталях, на городских же развязках приходится прибегать к услугам штурмана.

Цифрам, которые выдает бортовой компьютер, можно доверять с небольшой оговоркой. Как и автоконструкторы, которые хотят, чтобы их детища выглядели с лучшей стороны, он склонен корректировать показания в лучшую сторону. Но больше всего озадачил алгоритм включения резервного остатка топлива. Этот прибор заставил нас изрядно поволноваться. Все было спокойно, пока он показывал, что автомобиль может проехать еще 80 км. Решено было заправиться на следующей колонке. Неожиданно показания исчезли. Упорно горит пиктограмма резервного запаса топлива. Нервничаем: дотянем — не дотянем? Опытным путем выяснилось, что при включении на приборной панели красного значка с заправочной колонкой в баке остается по крайней мере 5 л топлива — это как раз примерно 80 км. Возвестив об этом, бортовой компьютер снял с себя всякую ответственность за дальнейшее развитие событий.

YAKU1433 Пассажир заднего сиденья непроизвольно нажимает клавишу открытия окна, пристроенную в подлокотнике



Первая часть пути принесла следующие результаты: 1031 км пройдено, средний расход 7,5 л при средней скорости движения 107 км/ч.

Скоростной отрезок показал способность автомобиля уверенно держаться на максималке продолжительное время. Руль с электрогидравлическим усилителем, который вначале ощущался несколько туговатым, на скоростной магистрали работал так, как нужно. Расход топлива уже заметно превысил заводские характеристики. На скоростном участке от Варшавы до Ганновера он составил 8,9 л на 100 км. Оказалось также, что дизельный Дастер может ехать быстрее заявленного — максималка по GPS достигла 177,6 км/ч. Спасибо попутному ветру!

Бельгийская мостовая и бельгийская солярка

YAKU0132 Штатная навигация отлично знает Европу, но ее подсказками пользоваться неудобно — приходится отрывать взгляд от дороги

Как известно, «бельгийской мостовой» называют выложенную брусчаткой дорогу, коих много сохранилось в этой европейской стране. Есть такая дорога и на Дмитровском полигоне — она служит для испытаний автомобилей на усталостную прочность и надежность в условиях сильной тряски и вибраций. Дорога особенно эффективна для обнаружения слабых мест конструкции.

Никаких испытаний на прочность в наши планы не входило. Маршрут проходил кратчайшим путем по автостраде Аахен — Льеж к французской границе. Чтобы добраться до Парижа без остановок, решили заправиться топливом. Заправились, поехали. Минут через десять Дастер начало подергивать. Двигатель заупрямился и не захотел разгоняться. Вместо шестой передачи едем на пятой. На шестой поддерживать темп движения уже невозможно.

YAKU0148 На злополучной заправке

Ясно, что что-то случилось с топливной системой. После консультации с нашим тушинским техцентром приходим к выводу, что виновата солярка. С тайной надеждой заливаем очиститель топливной системы . Мотор заработал чуть ровнее, но полной мощности не развивает. Подскочил расход топлива — теперь он приближается к показателям бензинового — 10,5 л/100 км. Впечатление такое, что полноценно работают только три цилиндра. Кое-как разгоняемся до разрешенных 130 км/ч, включаем шестую, автомобиль едет. На попытку ускориться двигатель отвечает дрожью, которая передается на корпус, ходуном ходит рычаг коробки передач. Кажется, что едешь не по современной магистрали, а по той самой бельгийской мостовой, доставшейся городам Бельгии от времен Средневековья!

Заключения экспертов

YAKU0152 Продолжать движение или искать сервис?

До Парижа мы дотянули и сразу в Renault — автомобиль был из московского пресс-парка компании. Провели диагностику. Потребовались промывка топливной системы и замена вышедшей из строя форсунки и ее перепрограммирование. Причина — плохое топливо . Где-где, а уж в Бельгии на столбовой дороге не ожидал такого подвоха. Поскольку машина принадлежала Renault, затраты на ремонт компания взяла на себя, хотя формально она не несет ответственности за качество топлива, заливаемого водителем.

В Москве такие работы у официалов обошлись бы минимум в 30 тыс. руб. — одна только фирменная форсунка стоит порядка 24 тысяч! По мнению наших техников, на коленке в гараже лучше такие работы не производить. Всякое вмешательство в современный дизельный двигатель требует больничной стерильности и соответствующего оборудования.

YAKU0159 Очиститель топливной системы помог нам добраться до места

И все-таки дизельный мотор самый интересный и перспективный из тех, что ставят на Renault Duster. Мы прошли расстояние 5800 км со средней скоростью 87 км/ч, расходом 8,4 л/100 км (если бы не досадная история с заправкой, было бы меньше). Но главное — везде и всюду, даже на безлимитных немецких автобанах в окружении BMW и Porsche, мы чувствовали себя полноценными участниками движения. Главная заслуга в этом принадлежала дизелю под капотом.