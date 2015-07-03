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Новый Renault Duster: что изменилось?
Пробираемся через тернии модернизации кроссовера Renault Duster.
Пфф… Масштабное обновление? — сотрудник Дмитровского автополигона скептически пожимает плечами. — Видел я этот Duster во время сертификационных испытаний. Новые бамперы и оптика, незаметные изменения в салоне. Вы и правда считаете, что эта история заслуживает нескольких журнальных полос?
Я улыбнулся и промолчал. Во‑первых, когда берешься за испытания всего за три дня до отправки номера в печать, на подобные споры просто нет времени. А во‑вторых, подписанное соглашение о конфиденциальности связало мне язык сильнее, чем самая злая хурма. Свободно делиться информацией об обновленном кроссовере Renault Duster я смогу лишь после официального представления Дастера остальной прессе. Только не спрашивайте, чего нам стоило заполучить новинку здесь и сейчас.
Прежний Duster ворвался на российский рынок в начале 2012 года и в мгновение ока подмял под себя сегмент компактных кроссоверов. В 2014‑м франко-румынский паркетник разошелся по стране тиражом 76 138 экземпляров, став наиболее продаваемым «проходимцем» и практически вдвое опередив ближайшего оппонента — Chevrolet Niva (43 441 машина).
02
Руль и приборы — от нового Логана. Жаль, центральная консоль практически без изменений перекочевала с дореформенной машины — дисплей мультимедийной системы расположен слишком низко.
Руль и приборы — от нового Логана. Жаль, центральная консоль практически без изменений перекочевала с дореформенной машины — дисплей мультимедийной системы расположен слишком низко.
Однако время легких побед прошло. Жесткая конкуренция в сегменте и бушующий кризис не жалеют никого: в рыночных сводках за первый квартал 2015 года Renault Duster показал оглушительное падение: минус 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года! Лишь 8842 проданные машины. Зимой в попытках подогреть остывающий интерес покупателей фирма Renault снизила цены на кроссовер на 3%. Теперь же французы делают куда более важный шаг — выкатывают на прилавки Duster, переживший масштабное обновление.
МИЛИТАРИЗАЦИЯ
Вы только посмотрите на цвет! Duster в недоступном прежде колере хаки выглядит потрясающе. Даже новые серебристо-черные колесные диски — в духе последних веяний автомобильной моды — смотрятся на нем гармонично. Новые бамперы (задний теперь с декоративной заглушкой для буксировочного крюка), видоизмененные рейлинги, иная оптика да сущая ерунда в виде накладки с выпуклыми буквами DUSTER на пятой двери — казалось бы, мелочи, но в совокупности этого вполне достаточно, чтобы сделать облик кроссовера свежим.
09
Дизайн руля прежнего Дастера производит тягостное впечатление.
Дизайн руля прежнего Дастера производит тягостное впечатление.
В салоне отличий больше. И первое из них — великолепный руль от нового Логана с приливами под правильный хват и обивкой из кожи, который так и просится в руки. А если новый руль, то… Да-да! Кнопка звукового сигнала переехала с подрулевого рычажка на его пухлую рулевую ступицу — Renault прислушивается к своим клиентам!
Теперь к своим ощущениям прислушаюсь я. Сидеть в обновленном Дастере удобнее. У сиденья (исходник взяли у нового Логана/Сандеро) увеличили длину подушки, усилили боковую поддержку, вдобавок его оснастили полноценной регулировкой по высоте взамен неудобного микролифта. Современные приборы от нового Логана выглядят привлекательнее прежних. А водительский стеклоподъемник получил автоматический режим. Тоже мелочи, но теперь Duster воспринимается чуть «дороже». Задние пассажиры обрели розетку-прикуриватель и собственный потолочный блок света. А в багажнике поселилась жесткая полка вместо тканевой шторки. Список опций пополнился обогревом ветрового стекла, камерой заднего вида и навигацией, получающей сведения о пробках и камерах через канал RDS-TMC.
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В общем, говоря об интерьере, жалеть приходится лишь о том, что в Renault не пошли на глобальную перекройку центральной консоли — тачскрин с приятной графикой и отменным быстродействием расположен непозволительно низко.
БЫСТРО И ВКУСНО
Ключ — на старт! И — ущипните меня! — наконец-то ключ выглядит так, что его не стыдно положить на столик в кафе. Прежнего, похоже, стеснялись сами французы — вот и лишили его фирменного ромба. Однако важнее другое: теперь ключ не нужен при заправке. Слева от водительского кресла поселился рычажок открывания лючка, а крышка заливной горловины лишилась замка, превращавшего жизнь дастероводов в маленький ад. И вообще — отныне можно воспользоваться новейшей системой Renault Start, позволяющей дистанционно завести двигатель и прогреть салон до комфортной температуры. Короткая первая передача, вторая, третья — и дореформенный Duster с 90‑сильным полуторалитровым дизелем глотает пыль в зеркалах заднего вида. С чего бы это? На новой-то машине тот же мотор…
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Буксировочный крюк в заднем бампере теперь закрыт от глаз декоративной пластиковой заглушкой, благодаря чему Duster (даже цвета хаки!) выглядит не так утилитарно, как прежде
Буксировочный крюк в заднем бампере теперь закрыт от глаз декоративной пластиковой заглушкой, благодаря чему Duster (даже цвета хаки!) выглядит не так утилитарно, как прежде
Буксировочный крюк в заднем бампере теперь закрыт от глаз декоративной пластиковой заглушкой, благодаря чему Duster (даже цвета хаки!) выглядит не так утилитарно, как прежде
Тот, да не тот! Иная турбина с большей производительностью и увеличенное давление в топливной рампе позволили поднять мощность с 90 до 109 л.с., а крутящий момент — с 200 до 240 ньютон-метров. Коробку менять не стали: та же шестиступенчатая механика, даже передаточные числа сохранены. Но какая разница в динамике! И по эластичности новый Duster на голову выше: прекрасно вытягивает на шестой передаче уже с 60 км/ч, тогда как старая машина скисает и чахнет. И теперь, случись мне выбирать Duster, я остановлюсь именно на дизельном варианте. Едва ли меня привлечет новый для Дастера, но хорошо знакомый по другим моделям концерна (Nissan Juke, Renault Fluence) 1,6‑литровый бензиновый агрегат мощностью 114 сил. А двухлитровый бензиновый двигатель я оставлю в стороне из-за несоизмеримо большего в сравнении с дизелем расхода. Хотя в ходе обновления этот мотор обзавелся системой изменения фаз и прибавил в мощности — развивает 143 л.с. вместо прежних 135 сил. Кстати, дизель был и остался тихим. При езде по трассе слышны лишь дорожные (от шин) и аэродинамические шумы. Причем в новой машине — чуть меньше. Спасибо улучшенным уплотнителям ветрового стекла и боковых дверей.
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Новый уплотнитель верхней части двери выглядит внушительно.
Новый уплотнитель верхней части двери выглядит внушительно.
*** Последний «прострел» по спецдорогам Дмитровского автополигона был хорош. Мы погрузили нашего подопечного на эвакуатор, прыгнули в дореформенный Duster и взяли курс в направлении Москвы. И вот что я должен сказать. Когда пересаживаешься из старого Дастера в новый, не ощущаешь большой разницы. Но стоит сделать обратную рокировку — и вмиг накрывает грусть. Неуловимые мелочи, о которых я говорил в самом начале, — от дополнительного плафона освещения до приятного на ощупь руля — заметно влияют на восприятие автомобиля. Не говоря о таком крупном приобретении Дастера, как превосходный модернизированный турбодизель. Сохранив все свои козыри — хорошие внедорожные свойства, потрясающую плавность хода и вкусный прайс (да-да! цены остались неизменными — от 584 000 до 918 000 рублей), обновленный Duster готов вновь покорять рыночные вершины. И я не вижу проблем, способных помешать ему пробраться через тернии к звездам
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Лента уплотнителя раньше обрывалась на середине двери. На новой машине проем проклеен до самого верха.
Лента уплотнителя раньше обрывалась на середине двери. На новой машине проем проклеен до самого верха.
Помечтаем?
Юрий Тимкин Когда я ознакомился со списком доработок и усовершенствований в обновленном Дастере, то изрядно удивился — сделано немало! Рестайлингом проделанную работу не назовешь — это глубокая модернизация. Duster стал лучше по многим параметрам и на фоне кроссоверов‑одноклассников уже не выглядит гадким утенком. Но остались и шероховатости, до которых пока не дошли руки. Например, брызговики по-прежнему слишком маленькие: значит, Duster так и останется грязнулей, а автомобилисты по-прежнему будут оклеивать защитными материалами задние крылья или устанавливать брызговики большего размера — чтобы не «пескоструило».
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В салоне надеялся увидеть центральную консоль от нового Логана, но французы решили ограничиться легкой ретушью существующей. Блок управления микроклиматом всё так же труднодоступен, а экран мультимедиасистемы расположен слишком низко. Регулировки кресел стали удобнее, но диапазон вертикального перемещения хочется чуточку увеличить. Вопреки ожиданиям, блок настройки наружных зеркал не перенесли из-под ручника. А сами зеркала по-прежнему невелики и огорчают скромным обзором. Правый пассажир, как и раньше, в слякотную погоду будет жаловаться на плохую видимость: сектор очистки ветрового стекла чуть увеличен, но хочется, чтобы он был еще больше. Макияжное зеркальце вновь без подсветки, а в задних дверях нет кармашков.
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Надеюсь, хотя бы часть этих недочетов французы устранят при следующей модернизации — и тогда у Дастера почти не останется слабых мест. Значит, он и дальше сможет оставаться самым популярным кроссовером в России — особенно если проект по запуску второго поколения вседорожника Chevrolet Niva не будет реализован.
ПЛЮС: Великолепный турбодизель, отличная плавность хода и приятное внимание к деталям МИНУС: Некоторые эргономические проблемы остались нерешенными
Надёжная рабочая лошадка для дорог любого качества. Высокие бампера позволяют не бояться бордюров при парковке.
Недостатки:
Крайне плохой и неэффективный кондиционер, причём не только на моей конкретной машине. Читал массовые жалобы на "дастеровском" форуме. Я уже смирился, похоже конструктивный просчёт.
Не комфортная эргономика. Особенно не хватает регулировки переднего пассажирского сидения — с высоким ...
Комментарий:
У меня комплектация с 2.0 литровым движком, полный привод и АКПП. Динамика с автоматом слабая. Где эти 143 л.с?
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