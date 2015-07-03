Новый Renault Duster: что изменилось?

Пробираемся через тернии модернизации кроссовера Renault Duster.

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Renault Duster. Производство: «Автофрамос». В России с июля 2015 года. От 584 000 рублей.

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Пфф… Масштабное обновление? — сотрудник Дмитровского автополигона скептически пожимает плечами. — Видел я этот Duster во время сертификационных испытаний. Новые бамперы и оптика, незаметные изменения в салоне. Вы и правда считаете, что эта история заслуживает нескольких журнальных полос?

Я улыбнулся и промолчал. Во‑первых, когда берешься за испытания всего за три дня до отправки номера в печать, на подобные споры просто нет времени. А во‑вторых, подписанное соглашение о конфиденциальности связало мне язык сильнее, чем самая злая хурма. Свободно делиться информацией об обновленном кроссовере Renault Duster я смогу лишь после официального представления Дастера остальной прессе. Только не спрашивайте, чего нам стоило заполучить новинку здесь и сейчас.

Прежний Duster ворвался на российский рынок в начале 2012 года и в мгновение ока подмял под себя сегмент компактных кроссоверов. В 2014‑м франко-румынский паркетник разошелся по стране тиражом 76 138 экземпляров, став наиболее продаваемым «проходимцем» и практически вдвое опередив ближайшего оппонента — Chevrolet Niva (43 441 машина).