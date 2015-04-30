Duster забуксовал: передел на отечественном рынке кроссоверов и внедорожников

Кризис на российском автомобильном рынке спутал автопроизводителям все карты. Сегмент внедорожников, который еще недавно был локомотивом продаж, сейчас начал сдавать позиции. Виной тому — рост цен, из-за которого покупатели стали выбирать более доступные легковые машины. Впрочем, в перспективе продажи SUV должны обязательно вернуться к росту, ведь снежные зимы и плохие дороги в России никто не отменял.

Старый новый хит продаж

Рост цен и падение спроса на новые автомобили привели к переделу российского рынка SUV, на котором появились новые бестселлеры и аутсайдеры. Так, двухлетнее господство в сегменте Renault Duster в этом году прервал устаревший, но более дешевый автомобиль Lada 4x4. По итогам I квартала в России было продано 10,6 тыс. таких машин, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, обеспечило вазовскому внедорожнику лидерство в сегменте. Последний раз такое случалось лишь в кризисном 2009 году и в 2010–2011 годах, когда продажи Lada 4x4, равно как и других моделей АВТОВАЗа, подстегивала программа утилизации автохлама.

Как говорит директор дилерского центра Mitsubishi Рольф Сити Владимир Мирошников, в сегменте самых доступных кроссоверов клиенты наиболее чувствительны к ценам, и для них повышение стоимости могло стать ключевой причиной выбрать более доступный автомобиль, например, отказаться от Renault Duster в пользу Lada 4x4.

Стоит отметить, что внедорожник АВТОВАЗа смог не только завоевать первенство в сегменте SUV, но и стать чуть ли не единственной моделью в Топ-25 российских бестселлеров, показавшей рост продаж на падающем рынке. В январе-марте реализация Lada 4x4 выросла более чем на 16% по сравнению с прошлым годом.

«Увеличение спроса на вазовский внедорожник, скорее всего, вызвано появлением на рынке новой модификации Lada 4х4 Urban, — полагает директор департамента корпоративных продаж ГК „АвтоСпецЦентр“ Андрей Храмов. — При этом цена на отечественные внедорожники при продаже подержанного автомобиля снижается не так значительно, как стоимость зарубежных аналогов. Немаловажную роль в повышении продаж Lada 4x4 сыграла и программа утилизации».

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А вот в аналитическом центре Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» считают, что лидерство в сегменте SUV вазовская модель захватила временно и случайно, поскольку Lada 4x4 — это по сути тот же автомобиль 40-летней давности с небольшими доработками и фейслифтингом.

Как бы то ни было, а бестселлер предыдущих лет Renault Duster утратил лидерство на рынке SUV, показав при этом падение продаж более чем в два раза. За первые три месяца 2015 года на российском рынке было реализовано 8,8 тыс. автомобилей этой модели — на 57% меньше, чем годом ранее. В компании Renault обвал продаж внедорожника Duster связывают с падением сегмента C в целом, который с начала года сократился наполовину.

Однако эксперты считают, что Duster растерял своих покупателей, прежде всего, из-за роста цен в начале года. Показательно, что уже в марте вслед за снижением стоимости внедорожник Renault сократил отрыв от Lada 4х4. В связи с этим руководитель отдела аналитики компании «Автомир» Андрей Коренев ожидает, что Duster сможет восстановить — полностью или частично — свои позиции на рынке.

«Покупатели Renault Duster — это в большей степени жители региональных центров со средним достатком, а для них гораздо более существенными оказались факторы экономической ситуации и недоступности автокредитования. К тому же нынешнее поколение Duster уже прошло середину жизненного цикла и поднадоело покупателям», — отмечают в аналитическом центре «Атлант-М».

Chevrolet Niva сдает назад

На почетное третье место в рейтинге самых продаваемых SUV в России впервые вышел кроссовер Hyundai ix35, реализация которого в I квартале составила 7,4 тыс. автомобилей (-13,2%). Кстати, это вторая по популярности модель Hyundai после бестселлера среди иномарок — Solaris. Стабильный спрос на автомобили корейской марки обеспечивает умеренный рост цен на фоне других автопроизводителей. К тому же внедорожники Hyundai выигрывают за счет современного дизайна и наилучшего оснащения по сравнению с конкурентами в том же ценовом сегменте, считают в аналитическом центре «Атлант-М».

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«Перемещение моделей и брендов в рейтингах — нормальный процесс. В текущих экономических условиях приоритетом компании является эффективное ведение бизнеса и выполнение намеченных планов», — добавили в пресс-службе СП.

А вот Chevrolet Niva , которая в былые годы многократно становилась самым продаваемым внедорожником в России, в последнее время сдает позиции. По итогам января-марта 2015 года автомобиль от GM-АВТОВАЗ впервые выпал из тройки лидеров, пропустив вперед Hyundai ix35. В отчетный период продажи Chevrolet Niva составили 6,7 тыс. машин, что на 36% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в пресс-службе GM-АВТОВАЗа, рыночная доля этого внедорожника практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.Впрочем, Шеви теряла свои позиции на рынке и ранее, поскольку эта модель просто исчерпала себя и ей требуется серьезный рестайлинг, считает Андрей Храмов. К тому же в I квартале на продажи внедорожника наложилась общая ситуация с маркой Chevrolet в России и неадекватная ценовая политика производителя, добавляют в аналитическом центре «Атлант-М». Несмотря на высокую локализацию производства Chevrolet Niva, GM-АВТОВАЗ трижды с начала года повышал стоимость своего внедорожника. Как отмечают в пресс-службе СП, общее увеличение цен на Chevrolet Niva в этом году составило 10%, что существенно ниже, чем у большинства других автопроизводителей.