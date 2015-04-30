Duster забуксовал: передел на отечественном рынке кроссоверов и внедорожников

Старый новый хит продаж
Рост цен и падение спроса на новые автомобили привели к переделу российского рынка SUV, на котором появились новые бестселлеры и аутсайдеры. Так, двухлетнее господство в сегменте Renault Duster в этом году прервал устаревший, но более дешевый автомобиль Lada 4x4. По итогам I квартала в России было продано 10,6 тыс. таких машин, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, обеспечило вазовскому внедорожнику лидерство в сегменте. Последний раз такое случалось лишь в кризисном 2009 году и в 2010–2011 годах, когда продажи Lada 4x4, равно как и других моделей АВТОВАЗа, подстегивала программа утилизации автохлама.
Как говорит директор дилерского центра Mitsubishi Рольф Сити Владимир Мирошников, в сегменте самых доступных кроссоверов клиенты наиболее чувствительны к ценам, и для них повышение стоимости могло стать ключевой причиной выбрать более доступный автомобиль, например, отказаться от Renault Duster в пользу Lada 4x4.
Стоит отметить, что внедорожник АВТОВАЗа смог не только завоевать первенство в сегменте SUV, но и стать чуть ли не единственной моделью в Топ-25 российских бестселлеров, показавшей рост продаж на падающем рынке. В январе-марте реализация Lada 4x4 выросла более чем на 16% по сравнению с прошлым годом.
«Увеличение спроса на вазовский внедорожник, скорее всего, вызвано появлением на рынке новой модификации Lada 4х4 Urban, — полагает директор департамента корпоративных продаж ГК „АвтоСпецЦентр“ Андрей Храмов. — При этом цена на отечественные внедорожники при продаже подержанного автомобиля снижается не так значительно, как стоимость зарубежных аналогов. Немаловажную роль в повышении продаж Lada 4x4 сыграла и программа утилизации».
А вот в аналитическом центре Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» считают, что лидерство в сегменте SUV вазовская модель захватила временно и случайно, поскольку Lada 4x4 — это по сути тот же автомобиль 40-летней давности с небольшими доработками и фейслифтингом.
Как бы то ни было, а бестселлер предыдущих лет Renault Duster утратил лидерство на рынке SUV, показав при этом падение продаж более чем в два раза. За первые три месяца 2015 года на российском рынке было реализовано 8,8 тыс. автомобилей этой модели — на 57% меньше, чем годом ранее. В компании Renault обвал продаж внедорожника Duster связывают с падением сегмента C в целом, который с начала года сократился наполовину.
Однако эксперты считают, что Duster растерял своих покупателей, прежде всего, из-за роста цен в начале года. Показательно, что уже в марте вслед за снижением стоимости внедорожник Renault сократил отрыв от Lada 4х4. В связи с этим руководитель отдела аналитики компании «Автомир» Андрей Коренев ожидает, что Duster сможет восстановить — полностью или частично — свои позиции на рынке.
«Покупатели Renault Duster — это в большей степени жители региональных центров со средним достатком, а для них гораздо более существенными оказались факторы экономической ситуации и недоступности автокредитования. К тому же нынешнее поколение Duster уже прошло середину жизненного цикла и поднадоело покупателям», — отмечают в аналитическом центре «Атлант-М».
Chevrolet Niva сдает назад
На почетное третье место в рейтинге самых продаваемых SUV в России впервые вышел кроссовер Hyundai ix35, реализация которого в I квартале составила 7,4 тыс. автомобилей (-13,2%). Кстати, это вторая по популярности модель Hyundai после бестселлера среди иномарок — Solaris. Стабильный спрос на автомобили корейской марки обеспечивает умеренный рост цен на фоне других автопроизводителей. К тому же внедорожники Hyundai выигрывают за счет современного дизайна и наилучшего оснащения по сравнению с конкурентами в том же ценовом сегменте, считают в аналитическом центре «Атлант-М».
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Chevrolet Niva, которая в былые годы многократно становилась самым продаваемым внедорожником в России, в последнее время сдает позиции. По итогам января-марта 2015 года автомобиль от GM-АВТОВАЗ впервые выпал из тройки лидеров, пропустив вперед Hyundai ix35. В отчетный период продажи Chevrolet Niva составили 6,7 тыс. машин, что на 36% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в пресс-службе GM-АВТОВАЗа, рыночная доля этого внедорожника практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.
«Перемещение моделей и брендов в рейтингах — нормальный процесс. В текущих экономических условиях приоритетом компании является эффективное ведение бизнеса и выполнение намеченных планов», — добавили в пресс-службе СП.Впрочем, Шеви теряла свои позиции на рынке и ранее, поскольку эта модель просто исчерпала себя и ей требуется серьезный рестайлинг, считает Андрей Храмов. К тому же в I квартале на продажи внедорожника наложилась общая ситуация с маркой Chevrolet в России и неадекватная ценовая политика производителя, добавляют в аналитическом центре «Атлант-М». Несмотря на высокую локализацию производства Chevrolet Niva, GM-АВТОВАЗ трижды с начала года повышал стоимость своего внедорожника. Как отмечают в пресс-службе СП, общее увеличение цен на Chevrolet Niva в этом году составило 10%, что существенно ниже, чем у большинства других автопроизводителей.
Замыкает пятерку самых популярных SUV в России кроссовер Toyota RAV4, который за первые три месяца разошелся в количестве 5,8 тыс. единиц (-28%). Впрочем, он традиционно входит в число лидеров продаж, а вот внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в марте оказался первой моделью стоимостью от 3 млн руб., которая вошла в Топ-25 российских бестселлеров. При этом в сегменте SUV премиальный внедорожник занял седьмое место, обогнав, к примеру, UAZ Patriot. Продажи Land Cruiser 200 в марте выросли на 9% и составили 1,4 тыс. автомобилей. Как отмечает Андрей Храмов, модель увеличила объем реализации, несмотря на то, что импортеры снизили поставки Toyota LC 200 в Россию, а стоимость внедорожника довольно высока и начинается от 3 млн. рублей. По его мнению, одной из причин этого феномена стало то, что недавно LC 200 вычеркнули из списка автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Как прогнозируют в аналитическом центре «Атлант-М», в ближайшее время сегмент SUV будет поддерживаться продажами полноразмерных внедорожников премиум-класса, который показывает устойчивую динамику даже в условиях кризиса.
«Мы не ощутили сокращения спроса на автомобили категории SUV. Мы работаем с маркой Land Rover, а спрос на премиальные автомобили в целом меньше подвержен воздействию внешних факторов, включая рост цен», — подтверждают в компании «Артекс».
Patriot берет новизнойПредставителем Mitsubishi в «хит-параде» самых продаваемых SUV в I квартале стал не привычный Outlander, а компактный кроссовер ASХ. В отчетный период в России было продано 4,3 тыс. таких автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Как поясняет директор по маркетингу и PR компании «ММС Рус» Илья Никоноров, некоторый спад в продажах Outlander обусловлен переходом на производство обновленной модели, которая вышла на рынок в апреле. По его мнению, это не только укрепит позиции бестселлера марки, но и привлечет еще больше покупателей. Так, например, случилось с новым Nissan X-Trail, который уже в первый месяц продаж обогнал традиционно более популярный Qashqai. В марте продажи X-Trail подскочили сразу на 29% до 2,3 тыс. автомобилей, тогда как по итогам I квартала самым продаваемым SUV японской марки остается Qashqai с показателем 3,5 тыс. машин (-49%). По словам PR-менеджера регионального подразделения «Ниссан Восток» Романа Скольского, всплеск спроса на X-Trail вызван выходом на рынок нового поколения модели в начале марта. «Еще до появления в салонах мы видели большой интерес к машине, который был реализован в продажи в марте», — констатирует он.
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Легковушки пошли на обгонВ целом, внедорожники, ставшие самым быстрорастущим сегментом в России, в предыдущие годы наращивали продажи даже при общем падении авторынка. Однако в этом году их доля стала сокращаться — с 39% в 2014 году до 36,7% за I квартал 2015 года, по оценкам «Автостата». Как говорят участники рынка, эти результаты совсем не показательны, и говорить о падении спроса на SUV как о тенденции преждевременно.
«Дело в том, что часть автомобилей, контракты на которые были заключены в пик продаж в ноябре-декабре, выдавалась уже в текущем году. С другой стороны, некоторые модели, которые пользовались спросом в прошлом году, оказались в дефиците в нынешнем, — рассуждает Владимир Мирошников. — Кроме того, производители неравномерно поднимали цены: например, Hyundai пересматривал прайс-листы осторожно, Ford — резко взвинтил цены и затем вынужден был их снизить, частично компенсировав подорожание. Все это тоже отразилось на спросе. Однако сейчас ценовые скачки прекратились, автомобили в наличии, и в целом по году ситуация выровняется».
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