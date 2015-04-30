Duster забуксовал: передел на отечественном рынке кроссоверов и внедорожников

Кризис на российском автомобильном рынке спутал автопроизводителям все карты. Сегмент внедорожников, который еще недавно был локомотивом продаж, сейчас начал сдавать позиции. Виной тому — рост цен, из-за которого покупатели стали выбирать более доступные легковые машины. Впрочем, в перспективе продажи SUV должны обязательно вернуться к росту, ведь снежные зимы и плохие дороги в России никто не отменял.

Старый новый хит продаж

Рост цен и падение спроса на новые автомобили привели к переделу российского рынка SUV, на котором появились новые бестселлеры и аутсайдеры. Так, двухлетнее господство в сегменте Renault Duster в этом году прервал устаревший, но более дешевый автомобиль Lada 4x4. По итогам I квартала в России было продано 10,6 тыс. таких машин, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, обеспечило вазовскому внедорожнику лидерство в сегменте. Последний раз такое случалось лишь в кризисном 2009 году и в 2010–2011 годах, когда продажи Lada 4x4, равно как и других моделей АВТОВАЗа, подстегивала программа утилизации автохлама.

Как говорит директор дилерского центра Mitsubishi Рольф Сити Владимир Мирошников, в сегменте самых доступных кроссоверов клиенты наиболее чувствительны к ценам, и для них повышение стоимости могло стать ключевой причиной выбрать более доступный автомобиль, например, отказаться от Renault Duster в пользу Lada 4x4.

Стоит отметить, что внедорожник АВТОВАЗа смог не только завоевать первенство в сегменте SUV, но и стать чуть ли не единственной моделью в Топ-25 российских бестселлеров, показавшей рост продаж на падающем рынке. В январе-марте реализация Lada 4x4 выросла более чем на 16% по сравнению с прошлым годом.

«Увеличение спроса на вазовский внедорожник, скорее всего, вызвано появлением на рынке новой модификации Lada 4х4 Urban, — полагает директор департамента корпоративных продаж ГК „АвтоСпецЦентр“ Андрей Храмов. — При этом цена на отечественные внедорожники при продаже подержанного автомобиля снижается не так значительно, как стоимость зарубежных аналогов. Немаловажную роль в повышении продаж Lada 4x4 сыграла и программа утилизации».
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А вот в аналитическом центре Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» считают, что лидерство в сегменте SUV вазовская модель захватила временно и случайно, поскольку Lada 4x4 — это по сути тот же автомобиль 40-летней давности с небольшими доработками и фейслифтингом.

Как бы то ни было, а бестселлер предыдущих лет Renault Duster утратил лидерство на рынке SUV, показав при этом падение продаж более чем в два раза. За первые три месяца 2015 года на российском рынке было реализовано 8,8 тыс. автомобилей этой модели — на 57% меньше, чем годом ранее. В компании Renault обвал продаж внедорожника Duster связывают с падением сегмента C в целом, который с начала года сократился наполовину.

Однако эксперты считают, что Duster растерял своих покупателей, прежде всего, из-за роста цен в начале года. Показательно, что уже в марте вслед за снижением стоимости внедорожник Renault сократил отрыв от Lada 4х4. В связи с этим руководитель отдела аналитики компании «Автомир» Андрей Коренев ожидает, что Duster сможет восстановить — полностью или частично — свои позиции на рынке.

«Покупатели Renault Duster — это в большей степени жители региональных центров со средним достатком, а для них гораздо более существенными оказались факторы экономической ситуации и недоступности автокредитования. К тому же нынешнее поколение Duster уже прошло середину жизненного цикла и поднадоело покупателям», — отмечают в аналитическом центре «Атлант-М».

Chevrolet Niva сдает назад

На почетное третье место в рейтинге самых продаваемых SUV в России впервые вышел кроссовер Hyundai ix35, реализация которого в I квартале составила 7,4 тыс. автомобилей (-13,2%). Кстати, это вторая по популярности модель Hyundai после бестселлера среди иномарок — Solaris. Стабильный спрос на автомобили корейской марки обеспечивает умеренный рост цен на фоне других автопроизводителей. К тому же внедорожники Hyundai выигрывают за счет современного дизайна и наилучшего оснащения по сравнению с конкурентами в том же ценовом сегменте, считают в аналитическом центре «Атлант-М».

chevrolet_niva_29_04_2015

chevrolet_niva_29_04_2015

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А вот Chevrolet Niva, которая в былые годы многократно становилась самым продаваемым внедорожником в России, в последнее время сдает позиции. По итогам января-марта 2015 года автомобиль от GM-АВТОВАЗ впервые выпал из тройки лидеров, пропустив вперед Hyundai ix35. В отчетный период продажи Chevrolet Niva составили 6,7 тыс. машин, что на 36% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в пресс-службе GM-АВТОВАЗа, рыночная доля этого внедорожника практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.
«Перемещение моделей и брендов в рейтингах — нормальный процесс. В текущих экономических условиях приоритетом компании является эффективное ведение бизнеса и выполнение намеченных планов», — добавили в пресс-службе СП.
Впрочем, Шеви теряла свои позиции на рынке и ранее, поскольку эта модель просто исчерпала себя и ей требуется серьезный рестайлинг, считает Андрей Храмов. К тому же в I квартале на продажи внедорожника наложилась общая ситуация с маркой Chevrolet в России и неадекватная ценовая политика производителя, добавляют в аналитическом центре «Атлант-М». Несмотря на высокую локализацию производства Chevrolet Niva, GM-АВТОВАЗ трижды с начала года повышал стоимость своего внедорожника. Как отмечают в пресс-службе СП, общее увеличение цен на Chevrolet Niva в этом году составило 10%, что существенно ниже, чем у большинства других автопроизводителей.


Замыкает пятерку самых популярных SUV в России кроссовер Toyota RAV4, который за первые три месяца разошелся в количестве 5,8 тыс. единиц (-28%). Впрочем, он традиционно входит в число лидеров продаж, а вот внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в марте оказался первой моделью стоимостью от 3 млн руб., которая вошла в Топ-25 российских бестселлеров. При этом в сегменте SUV премиальный внедорожник занял седьмое место, обогнав, к примеру, UAZ Patriot. Продажи Land Cruiser 200 в марте выросли на 9% и составили 1,4 тыс. автомобилей. Как отмечает Андрей Храмов, модель увеличила объем реализации, несмотря на то, что импортеры снизили поставки Toyota LC 200 в Россию, а стоимость внедорожника довольно высока и начинается от 3 млн. рублей. По его мнению, одной из причин этого феномена стало то, что недавно LC 200 вычеркнули из списка автомобилей, облагаемых налогом на роскошь.

Как прогнозируют в аналитическом центре «Атлант-М», в ближайшее время сегмент SUV будет поддерживаться продажами полноразмерных внедорожников премиум-класса, который показывает устойчивую динамику даже в условиях кризиса.
«Мы не ощутили сокращения спроса на автомобили категории SUV. Мы работаем с маркой Land Rover, а спрос на премиальные автомобили в целом меньше подвержен воздействию внешних факторов, включая рост цен», — подтверждают в компании «Артекс».

Patriot берет новизной

Представителем Mitsubishi в «хит-параде» самых продаваемых SUV в I квартале стал не привычный Outlander, а компактный кроссовер ASХ. В отчетный период в России было продано 4,3 тыс. таких автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Как поясняет директор по маркетингу и PR компании «ММС Рус» Илья Никоноров, некоторый спад в продажах Outlander обусловлен переходом на производство обновленной модели, которая вышла на рынок в апреле. По его мнению, это не только укрепит позиции бестселлера марки, но и привлечет еще больше покупателей.

Так, например, случилось с новым Nissan X-Trail, который уже в первый месяц продаж обогнал традиционно более популярный Qashqai. В марте продажи X-Trail подскочили сразу на 29% до 2,3 тыс. автомобилей, тогда как по итогам I квартала самым продаваемым SUV японской марки остается Qashqai с показателем 3,5 тыс. машин (-49%). По словам PR-менеджера регионального подразделения «Ниссан Восток» Романа Скольского, всплеск спроса на X-Trail вызван выходом на рынок нового поколения модели в начале марта. «Еще до появления в салонах мы видели большой интерес к машине, который был реализован в продажи в марте», — констатирует он.

uaz_patriot

uaz_patriot

Постоянными участниками Топ-10 самых продаваемых SUV также являются модели Kia Sportage и Mazda CX-5, обновленная версия которой недавно вышла на российский рынок. В январе-марте 2015 года их продажи составили 4 тыс. и 3,9 тыс. автомобилей соответственно. А вот отечественный UAZ Patriot стал новичком в «десятке» лидеров — его результат в отчетный период составил 3,4 тыс. машин (-0,6%). В пресс-службе УАЗа успех своего флагманского внедорожника связывают с появлением обновленной модели прошлой осенью, вызвавшей большой интерес со стороны клиентов. Как считает Владимир Мирошников, внедорожники UAZ, цены на которые сильно не повышались, могли отнять часть рыночной доли, например, у китайских автомобилей. Стоит также отметить рост спроса на уходящий с рынка UAZ Hunter. «В первые два месяца 2015 года продажи UAZ Hunter снизились к прошлому году, но после объявления о снятии модели с производства спрос вырос. Кроме того, мы выпустили лимитированную „Победную серию“ Hunter, на которую поступает большое количество заказов», — рассказала PR-менеджер UAZ Екатерина Калинская.


Легковушки пошли на обгон

В целом, внедорожники, ставшие самым быстрорастущим сегментом в России, в предыдущие годы наращивали продажи даже при общем падении авторынка. Однако в этом году их доля стала сокращаться — с 39% в 2014 году до 36,7% за I квартал 2015 года, по оценкам «Автостата». Как говорят участники рынка, эти результаты совсем не показательны, и говорить о падении спроса на SUV как о тенденции преждевременно.
«Дело в том, что часть автомобилей, контракты на которые были заключены в пик продаж в ноябре-декабре, выдавалась уже в текущем году. С другой стороны, некоторые модели, которые пользовались спросом в прошлом году, оказались в дефиците в нынешнем, — рассуждает Владимир Мирошников. — Кроме того, производители неравномерно поднимали цены: например, Hyundai пересматривал прайс-листы осторожно, Ford — резко взвинтил цены и затем вынужден был их снизить, частично компенсировав подорожание. Все это тоже отразилось на спросе. Однако сейчас ценовые скачки прекратились, автомобили в наличии, и в целом по году ситуация выровняется».
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По мнению Андрея Коренева, внедорожники потеряли долю из-за того, что в этом сегменте доля импорта традиционно выше, чем в других легковых сегментах. А значит, в среднем рост цен на SUV оказался выше, что и сказалось на падении спроса.

Действительно, доля автомобилей В-класса в I квартале подскочила до 37,1% против 31,7% в прошлом году. В результате сегмент SUV, который становился крупнейшим в 2013–2014 годах, утратил лидерство. «В первом квартале мы увидели существенный рост сегмента B. Очевидно, покупатели начали искать способы экономии, отказываясь от каких-то опций в пользу меньшей цены. При этом программы государственной поддержки, более направлены на низкобюджетные сегменты, что логично в кризисной ситуации, — комментирует Роман Скольский. — Но в целом мы уверены, что сегмент SUV в скором времени вернется к росту, желание обладать вседорожником у людей не исчезло».

Автопроизводители по-прежнему рассматривают сегмент SUV как наиболее перспективный и делают на него ставку в своих стратегиях на российском рынке. Только в ближайшие несколько лет в нашей стране начнется производство таких бестселлеров как Toyota RAV4 и Nissan Qashqai, а Hyundai представит новый субкомпактный кроссовер В-класса (предположительно ix25). Залогом популярности внедорожников в России являются суровый климат и плохие дороги. Долгосрочные перспективы сегмента SUV на российском рынке в любом случае хорошие, поскольку это традиционно любимый россиянами класс автомобилей, утверждают в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.

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20140903_012

«Россия — страна внедорожников. В первую очередь, это связано с качеством дорог и с природно-климатическими условиями нашей страны. Когда большую часть года в стране зима, слякоть, снег или дождь, то SUV становятся реальными помощниками на дорогах. Стоит также учитывать особенность ментальности российских покупателей, которые исторически любят большие машины», — заключает Илья Никоноров.
Duster забуксовал: передел на отечественном рынке кроссоверов и внедорожников
Duster забуксовал: передел на отечественном рынке кроссоверов и внедорожников
Фото: фирмы-произвводители, ZR.RU
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