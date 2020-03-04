7 самых частых вопросов про моторное масло

Надо ли менять масло, если машина никуда не ездит? Что важнее — километраж или возраст? Можно ли держать уровень на минимуме? Отвечаем на вечные вопросы.

Моторное масло — лидер по числу вопросов в почте «За рулем». Отвечаем на самые частые.

1. Какое масло можно подлить в мотор, если, к примеру, в дороге уровень упал ниже минимума?

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Оптимальный вариант — всегда возить с собой литрушку того самого масла, которое вам заливали во время проведения планового ТО. Это дает стопроцентную уверенность в том, что несовместимости масел при такой доливке не возникнет. При этом литрушка занимает минимум места в багажнике, а ее цена не сильно вредит семейному бюджету. Наконец, в начатой «литрушке» маслу будет чуть комфортнее, чем в большой канистре, поскольку поверхность контакта с воздухом в ней ощутимо меньше.

А если литрушек в багажнике нет? Тогда придется разориться в придорожном магазинчике — например, при АЗС. Редкий водитель сегодня точно знает, какое масло у него залито, но это не повод задуматься у полки надолго. Единственное, что точно нужно соблюсти, — не промахнуться с группой качества, но и тут особой проблемы нет — покупайте SN! Что касается бренда, то все современные масла в процессе сертификации проходят специальный тест на совместимость с основными «игроками» масляного рынка. Поэтому ни одно масло сегодня при доливке не искалечит ваш мотор. Однако при первой же возможности все-таки следует заменить масло целиком. Хотя бы из тех соображений, что оно, скорее всего, ходит уже давно — иначе почему уровень просел ниже минимума?

2. Машина почти все время хранится в гараже — годовой пробег (с дачи и на дачу) составляет примерно тысячу километров. Зачем же мне менять масло каждый год, как вы обычно советуете? И что будет, если я его не поменяю? Сами же пишете, что срок его хранения примерно пять лет!

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Ну, если не поменять масло, то катастрофа вселенского масштаба не произойдет. Однако же надо понимать, что в запечатанной канистре маслу живется гораздо лучше, чем в потрохах мотора. Виноват кислород, с которым контактирует масло: понятно, что в канистре воздуха совсем мало (примерно 5% объема), а вот мотор постоянно общается с атмосферой через вентиляцию картера. При этом моторное масло окисляется и, следовательно, портится. Кроме того, масляные гуру указывают и на другое обстоятельство: в двигателе масло контактирует с различными сплавами металлов, невольно вступая в химические реакции, — это также ухудшает его исходный состав. Именно поэтому рекомендуется заменять масло не только по пробегу, но и по возрасту.

Само собой, если автомобиль находится на гарантии, то вопрос «менять/не менять» вообще не обсуждается.

3. Почему говорят, что если уровень масла находится на минимальной отметке, то оно быстрее «изнашивается»? Ведь двигатель при этом смазывается точно так же!

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Действительно, маслу при этом становится тяжелее. Масляный насос исправно гоняет его по кругу, но при этом так называемая кратность обмена масла становится выше. Смысл простой: производительность насоса не поменялась, а вот масла стало меньше — следовательно, одним и тем же частицам приходится чаще работать. В итоге масло быстрее стареет и раньше перестает нормально обслуживать двигатель.

4. Влияет ли моторное масло на охлаждение мотора, или этим занимается только антифриз?

Еще как влияет. Основных задач у моторного масла как минимум четыре. Кроме общеизвестной — смазки! — оно обязано охлаждать двигатель, мыть его внутренности и удалять грязь в масляный фильтр.

5. Верно ли, что зимой масло можно менять реже, поскольку оно не так греется?

Неверно. Судите сами: даже если предположить, что зимой машина ездит исключительно на короткие расстояния, не позволяющие нормально прогреть мотор, то масло тем более желательно поменять пораньше. Ведь в подобных режимах работы система смазки неизбежно копит в себе избыток влаги и несгоревших компонентов топлива, что приводит к образованию низкотемпературных отложений. А при нормальных пробегах температурный режим двигателя остается постоянным вне зависимости от сезона.

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6. Я так и не понял, когда же надо менять моторное масло? На что ориентироваться — на километраж, на календарь или еще на что-то?

А все зависит от вашего стиля жизни: общего ответа не существует. Впрочем, если машина на гарантии, то тут просто: читайте инструкцию. А вот дальше начинается «свобода».

Все автомобили условно можно разделить на несколько больших групп.

Машина дачника. Больше стоит, нежели ездит. Годовой пробег — примерно 2000 км.

Машина выходного дня. Ездит в основном с вечера пятницы до воскресного вечера. Основная езда — загородная, годовой пробег — десятки тысяч километров.

Машина городского служащего. Ездит каждый день, постоянно пребывая в сплошных пробках. Годовой пробег невелик — с десяток тысяч километров

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Для каждой из перечисленных групп — свои рекомендации. Например, дедушке-дачнику вполне можно менять масло, глядя на отрывной календарь: раз в год. А вот в машине выходного дня нужно руководствоваться показаниями одометра: например, менять масло каждые 15 000 км. Труднее всего советовать что-то городскому жителю: пробеги маленькие, пребывание в пробках — длительное. Тут уже превалируют не километры, а моточасы. Мы в редакции оснастили Ладу Ларгус калужским счетчиком моточасов. Тем, кто поступит аналогичным образом, можно советовать заменять масло каждые 300 — 350 часов. Если же такого счетчика нет, то рекомендованный производителем интервал замены масла можно смело «делить на два» — в среднем это составит 7500 км.

7. А можно ли определять интервал замены масла, исходя из расхода топлива? Скажем, сжег тысячу литров бензина — меняй масло!

Теоретически, наверное, можно. Но такой способ подходит только для очень въедливых водителей, ведущих бортжурнал с каждой заправкой и готовых учитывать средний расход конкретного автомобиля. Ведь понятно, что у микролитражек и больших внедорожников условия игры изначально будут разными.

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Напомню, также, что если реальное состояние моторного масла вызывает опасения, то менять его нужно немедленно — безо всяких скидок на километраж и моточасы. К примеру, капля гудрона на моторном щупе — это вопль типа «Караул». Но хочется надеяться, что с этим никто не столкнется.

Счастливого пути и хорошего масла!