Чего ждать (и чего не стоит) от нового моторного масла — разъяснения эксперта.

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Презентация нового продукта — это обязательные слайды, спикеры, кофе и вредные вопросы от въедливых слушателей. А повод для вредности был неплохой: моторное масло Castrol Magnatec с использованием технологии Dualock обещало вдвое снизить износ деталей двигателя в режимах «Старт/cтоп», а также при прогреве и работе на минимальных оборотах холостого хода. Цель достигалась за счет… новой молекулы, которая умеет липнуть к металлу, а потому готова смазывать его постоянно!

Действительно, современный водитель зачастую больше стоит на месте, чем движется. Рекламные материалы утверждали, что число пусков и остановок мотора у среднего водителя за год достигает 18 000 — т.е. 50 раз в день! Надо полагать, что речь шла об автомобилях с системой «Старт/cтоп» — иначе получается слишком много.

Действительно, популярные сегодня стартстопные режимы сильно ухудшают «характер» двигателя, которому приходится чаще работать в условиях граничного трения. Коленчатый вал при каждом останове фактически ложится на вкладыши, а это провоцирует ускоренный износ пар трения. Но презентуемая новинка обещает водителю непрерывную защиту всех деталей двигателя в любых режимах работы.

Разбираемся, где реклама, а где правда.

Что за молекула, липнущая к металлу?

Есть такая. Но, скажем так, это не совсем новинка. Дело в том, что предыдущие поколения Castrol Magnatec уже умели это делать. Но тогда речь шла только о режимах пуска холодного мотора. Там тоже были хитрые молекулы — Intelligent Molecules, липнущие к металлу, однако они по мере прогрева двигателя утрачивали свои таланты. А суть новинки в том, что к ним в тандем добавили так называемые молекулы Dualock (от Dual Lock — «двойной замок»). Они подключаются в работу как раз по мере разогрева масла, даже когда его температура начинает превышать 120°C.

Кстати, а как же эстеровые масла, которые всегда хвалились тем же свойством липучести? Да очень просто: по сути это они и есть.

«Старт/cтоп» или не совсем?

А вот здесь начинаются тонкости перевода. Речь идет не об отключениях и подключениях мотора, а просто о постоянных переходах с минимальных оборотов холостого хода на номинальные. Что ж, при таком подходе упомянутые 18 000 в год уже не кажутся фантастическими.

Однако не все новинки Castrol Magnatec имеют в названии словосочетание Stop-Start. Почему? Ну, потому, что «все масла хорошие, но они при этом все равно немножко разные, а потому покупатель может приобрести и то, и другое».

Экономит ли новинка топливо?

Это правда, но… Обещается, что моторные масла Castrol Magnatec Stop-Start с технологией Dualock обеспечивают снижение расхода топлива, но минимальным значением «выигрыша» здесь является 1% экономии горючего. Иными словами, если раньше вы проезжали на баке, скажем, 600 км, то с новым маслом в тех же условиях сможете проехать на 6 километров больше. Сумеете почувствовать разницу?

Можно ли менять такое масло реже?

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Нет! Подобных рекомендаций фирма не дает — и правильно делает. Периодичность замены диктует только производитель автомобиля, а потому никакие липнущие молекулы на его решение не влияют. Другое дело, что в тяжелых условиях работы (например — при езде по городу) рекомендации производителя нужно «поделить на два», а в этом случае уже владелец автомобиля решает, прослужит ли липнущая новинка чуть дольше, чем прочие масла.

Окончательное суждение о достоинствах Castrol Magnatec можно вынести только из опыта личной эксплуатации. Всех, кто будет готов поделиться ощущениями от этого масла, приглашаем это сделать.

Фото: Михаил Колодочкин, Cactrol, depositphotos