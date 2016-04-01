Стартстопное вранье, или Страшный сон эколога

Современные достижения мирового автопрома обещают владельцам автомобилей немалые блага и преимущества. Скажем, система start/stop — экономию бензина и снижение вредных выбросов. А что с ресурсом и собственно стартом от светофора? И чьи денежки экономит этот якобы прогрессивный режим?

Колодочкин Михаил «За рулем» Эксперт

Система start/stop. Материалы по теме Куда заводят рекомендации производителей: учимся читать мелкий шрифт

Изобретать стереодекодер мой коллега не стал. Он поступил проще: взял и припаял вредный светодиодик напрямую к переключателю Mono/Stereо. Заказчик сразу успокоился: нажмешь на кнопочку — огонек вспыхнет желтеньким, вот тебе и стерео. Нажмешь еще раз — вот тебе моно.



Точно такую же «заботу» о человеке с некоторых пор демонстрирует мировой автопром. Только вместо стереорежима, недоступного когда-то среднему обывателю, он подсовывает ему другую липу.



Пример первый — это



Пример второй — гибриды с заявленным расходом литр на сотню. В принципе, можно заявлять и ноль литров на сотню — и это сработает! Ведь совсем необязательно сообщать покупателю, что первую сотню километров его будет тащить аккумулятор, который потом разрядится.



Пример третий — автомобили с режимом «старт/стоп». Подъехал к светофору, остановился на красный — моторчик тут же отключается, экономя личный бензин и общественный воздух. Загорелся зеленый — отпускаешь тормоз (или давишь на газ — бывает и такое), моторчик быстренько просыпается и везет тебя дальше. Выигрыш очевиден!



Но — только на бумаге. И дело даже не в том, что лишние сотни и тысячи пусков обязательно скажутся на ресурсе агрегатов машины. И даже не в том, что специально для таких машин пришлось изобретать аккумуляторы, которые раза в полтора, а то и в два дороже обычных.



Так в чем же дело? А в том, что на поверку выяснилось: стартстопные тачки откровенно «спят» на перекрестках, да и с



Чтобы никто не сказал, что русские все перепутали, а автор — тормоз прогресса (впрочем, так все равно скажут), обратимся к нашим западным коллегам. Журналисты немецкого AutoBild взяли на тест 15 автомобилей с системой start/stop и поставили простейший эксперимент: решено было замерить задержку старта со светофора. Иными словами, в расчет брали время разгона машины до 20 км/ч при включенной и выключенной системе. В первом случае мотор на светофоре был обесточен автоматикой, а во втором — молотил на минимальных холостых, как обычно.



Тест системы start/stop Сейчас человек с Запада скажет правду наивным покупателям. С Запада и Востока.

Что намерили? К примеру, до зачетных километров в час Mazda CX-3 Skyactiv-D разгоняется с глупой автоматикой за 3,15 с, хотя без нее делала то же самое всего за 1,54 с! Бездарная система ухудшила разгон вдвое, скушав 1,61 с!



Немногим лучше дела шли у Volkswagen Polo 1.4 TDI (дополнительная задержка — 1,48 с) и Hyundai i30 blue 1.4 (1,12 с). Сколько гудков в спину обретут на каждом перекрестке их водители, прикиньте сами.



На этом фоне потеря всего лишь в 20% выглядит уже шикарно. Именно так себя показали Audi A4 3.0 TDI quattro и Porsche 911 Carrera. А Mercedes-Benz GLC 250 4Matic вообще в шоколаде: он задержался всего на 0,08 с.



Тест на ускорение автомобилей с системой start/stop.

А теперь о главном. Зачем ввели «старт-стоп»? Думаете, для экономии топлива? Блажен, кто верует. К примеру, у Volkswagen Passat 2.0 TDI разница составила аж… 0,1 л/100 км! Тех, кто не верит, приглашаю пройтись по



Между прочим, будущего владельца автомобиля никто не предупреждает о подобном ухудшении динамики машины. Дескать, плати деньги за инновацию и спасай природу! И не думай о том, сколько природных ресурсов дополнительно угроблено при производстве всех этих наворотов.



Ошибка в расчетах? Ничего подобного! Такой же



Мини-тест на ускорение автомобилей с системой start/stop. С включенной системой «старт-стоп» разгон этой машинки до 20 км/ч ухудшился на 85%

А как иначе



На этом фоне невыигрышными и несовременными смотрятся нудные рассуждения о вреде частых пусков, себестоимости надуманных наворотов, дороговизне AGM-аккумуляторов. Кстати, что касается батарей, нам недвусмысленно намекают, что других скоро не будет вовсе. А зачем их производить, если AGM-батареи заменяют «старушек» в любой ситуации?



В общем, давишь на кнопочку, зажигаешь нужную лампочку — и все довольны. Изобретать стереодекодер мой коллега не стал. Он поступил проще: взял и припаял вредный светодиодик напрямую к переключателю Mono/Stereо. Заказчик сразу успокоился: нажмешь на кнопочку — огонек вспыхнет желтеньким, вот тебе и стерео. Нажмешь еще раз — вот тебе моно.Точно такую же «заботу» о человеке с некоторых пор демонстрирует мировой автопром. Только вместо стереорежима, недоступного когда-то среднему обывателю, он подсовывает ему другую липу.Пример первый — это нормы Евро-6 и более. Честно выполнить их, не приближая себестоимость легковушки к цене марсохода, пока не получается. Кто попался — сам дурак.Пример второй — гибриды с заявленным расходом литр на сотню. В принципе, можно заявлять и ноль литров на сотню — и это сработает! Ведь совсем необязательно сообщать покупателю, что первую сотню километров его будет тащить аккумулятор, который потом разрядится.Пример третий — автомобили с режимом «старт/стоп». Подъехал к светофору, остановился на красный — моторчик тут же отключается, экономя личный бензин и общественный воздух. Загорелся зеленый — отпускаешь тормоз (или давишь на газ — бывает и такое), моторчик быстренько просыпается и везет тебя дальше. Выигрыш очевиден!Но — только на бумаге. И дело даже не в том, что лишние сотни и тысячи пусков обязательно скажутся на ресурсе агрегатов машины. И даже не в том, что специально для таких машин пришлось изобретать аккумуляторы, которые раза в полтора, а то и в два дороже обычных.Так в чем же дело? А в том, что на поверку выяснилось: стартстопные тачки откровенно «спят» на перекрестках, да и с экономией бензина тоже вышла беда. И выяснилось это не сегодня и не вчера.Чтобы никто не сказал, что русские все перепутали, а автор — тормоз прогресса (впрочем, так все равно скажут), обратимся к нашим западным коллегам. Журналисты немецкого AutoBild взяли на тест 15 автомобилей с системой start/stop и поставили простейший эксперимент: решено было замерить задержку старта со светофора. Иными словами, в расчет брали время разгона машины до 20 км/ч при включенной и выключенной системе. В первом случае мотор на светофоре был обесточен автоматикой, а во втором — молотил на минимальных холостых, как обычно.Что намерили? К примеру, до зачетных километров в час Mazda CX-3 Skyactiv-D разгоняется с глупой автоматикой за 3,15 с, хотя без нее делала то же самое всего за 1,54 с! Бездарная система ухудшила разгон вдвое, скушав 1,61 с!Немногим лучше дела шли у Volkswagen Polo 1.4 TDI (дополнительная задержка — 1,48 с) и Hyundai i30 blue 1.4 (1,12 с). Сколько гудков в спину обретут на каждом перекрестке их водители, прикиньте сами.На этом фоне потеря всего лишь в 20% выглядит уже шикарно. Именно так себя показали Audi A4 3.0 TDI quattro и Porsche 911 Carrera. А Mercedes-Benz GLC 250 4Matic вообще в шоколаде: он задержался всего на 0,08 с.А теперь о главном. Зачем ввели «старт-стоп»? Думаете, для экономии топлива? Блажен, кто верует. К примеру, у Volkswagen Passat 2.0 TDI разница составила аж… 0,1 л/100 км! Тех, кто не верит, приглашаю пройтись по ссылке . Сопоставьте эту «экономию» с условиями вяло ползущего города — насчитаете менее процента.Между прочим, будущего владельца автомобиля никто не предупреждает о подобном ухудшении динамики машины. Дескать, плати деньги за инновацию и спасай природу! И не думай о том, сколько природных ресурсов дополнительно угроблено при производстве всех этих наворотов.Ошибка в расчетах? Ничего подобного! Такой же тест проводился еще в 2012 году! Вот несколько тогдашних цифр: BMW 116d ухудшила свои показатели на 84%, Audi A6 TDI — на 63%, Volkswagen Passat TDI — на 59%, Porsche Cayenne — на 47%. Соблюсти приличия удалось только машине с трехлучевой звездой на радиаторной решетке.А как иначе заставить человека постоянно раскошеливаться на новый товар , если его вполне устраивает старый? Только объявить старый товар вне закона: постоянно вбивать в голову, что, мол, этот неандерталец сжигает воздух, пожирает нефть, травит братьев по разуму. Причем декларируется это на самом высоком уровне — на словах все управленцы ратуют за экологию.На этом фоне невыигрышными и несовременными смотрятся нудные рассуждения о вреде частых пусков, себестоимости надуманных наворотов, дороговизне AGM-аккумуляторов. Кстати, что касается батарей, нам недвусмысленно намекают, что других скоро не будет вовсе. А зачем их производить, если AGM-батареи заменяют «старушек» в любой ситуации?В общем, давишь на кнопочку, зажигаешь нужную лампочку — и все довольны.

Фото: «За рулем. РФ», AutoBild



Стартстопное вранье, или Страшный сон эколога

Как-то коллега по электронному НИИ взялся за халтурку. Ему попался идеальный клиент из министерства: с деньгами, но без мозгов. С простенькой забугорной автомагнитолой и просьбой «обучить» ее принимать отечественные радиопередачи в режиме стерео. Клиенту было обидно, что желтенький светодиодик Stereo упорно не хотел зажигаться. Хотите узнать, причем тут система start/stop

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