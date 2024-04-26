Борьба за власть в Red Bull вынуждает конструктора Эдриана Ньюи уйти из команды

Знаменитый конструктор болидов Формулы-1 Ньюи хочет уйти из Red Bull в Ferrari

Один из самых успешных конструкторов автоспорта, главный конструктор всех чемпионских болидов австрийской команды Red Bull Формулы-1 англичанин Эдриан Ньюи до конца 2024 года может покинуть свой пост. О возможном уходе великого инженера пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.

Эдриан Ньюри

Примечательно, что контракт с 65-летним специалистом с австрийской командой заканчивается только в конце 2025 года. Несмотря на это, он рассматривает возможность ухода. В команде Red Bull он трудится с 2006 года, до этого у него был опыт работы с британскими командами McLaren и Williams.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Ньюи угнетает сложившаяся ситуация в команде на фоне непрекращающейся борьбы за власть внутри коллектива. Поэтому Ньюи не хочет сейчас концентрироваться на работе над проектом по гиперкару RB17.

Не исключено, что новым местом работы инженера может стать итальянская команда Ferrari. В СМИ пишут, что переговоры находятся в завершающей стадии, и руководство Ferrari готово предложить Ньюи должность технического директора или суперконсультанта и максимальную свободу действий.

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Источник: auto-motor-und-sport.de