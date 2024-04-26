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Борьба за власть в Red Bull вынуждает конструктора Эдриана Ньюи уйти из команды
Знаменитый конструктор болидов Формулы-1 Ньюи...

Борьба за власть в Red Bull вынуждает конструктора Эдриана Ньюи уйти из команды

Знаменитый конструктор болидов Формулы-1 Ньюи хочет уйти из Red Bull в Ferrari

Один из самых успешных конструкторов автоспорта, главный конструктор всех чемпионских болидов австрийской команды Red Bull Формулы-1 англичанин Эдриан Ньюи до конца 2024 года может покинуть свой пост. О возможном уходе великого инженера пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.

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Эдриан Ньюри

Примечательно, что контракт с 65-летним специалистом с австрийской командой заканчивается только в конце 2025 года. Несмотря на это, он рассматривает возможность ухода. В команде Red Bull он трудится с 2006 года, до этого у него был опыт работы с британскими командами McLaren и Williams.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Ньюи угнетает сложившаяся ситуация в команде на фоне непрекращающейся борьбы за власть внутри коллектива. Поэтому Ньюи не хочет сейчас концентрироваться на работе над проектом по гиперкару RB17.

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Не исключено, что новым местом работы инженера может стать итальянская команда Ferrari. В СМИ пишут, что переговоры находятся в завершающей стадии, и руководство Ferrari готово предложить Ньюи должность технического директора или суперконсультанта и максимальную свободу действий.

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Источник: auto-motor-und-sport.de

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За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
26.04.2024
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