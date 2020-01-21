«За рулем» сравнил масла 0W-30 и 0W-40 от разных производителей.

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Принятую систему обозначения вязкости моторных масел трудно назвать удачной. Большинство пользователей усвоило, и то в лучшем случае, что первая цифра говорит что-то про зиму, а вторая — про лето. При этом зимой первая цифра должна быть маленькой, а летом должна подрастать вторая — как-то так.

Напомню еще раз: первая цифра в обозначении говорит о максимальной вязкости масла на морозе. В частности, для масел 0W максимальная вязкость должна составлять 6200 мПа·с при —35°C и 60000 мПа·с при —40°C. Для масел 5W цифры чуть другие: соответственно, 6600 мПа·с, но при —30°C, и те же 60 000 мПа·с, но при —35°C. Очевидно, что по низкотемпературной вязкости «нулевка» — это лучшее масло для мороза. Конечно, если в регионе вашего проживания сильные морозы — редкость, тогда вместо 0W вполне можно брать 5W.

Вторая цифра в обозначении тоже непростая. Она говорит о вязкости масла при 100°C, но при этом указывает не ее точное значение, а допустимый разброс — от и до. Так, для «тридцатки» вязкость при 100ºС может меняться в диапазоне от 9,3 до 12,5 сСт (сантистоксов — единиц измерения вязкости), для «сороковки» — от 12,5 до 16,3 сСт. А теперь — «вопрос на миллион»: какое масло обеспечит более легкий пуск на морозе — 0W-30 или 0W-40?

Исходя только из вышесказанного, ответить на вопрос невозможно. Вторая цифра на холодный пуск, вроде бы, не влияет, а потому масла должны абсолютно вести себя одинаково. С другой стороны, что-то подсказывает, что идеальных универсальных инструментов не бывает, а потому масла 0W-40 не могут заменить все остальные.

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Несложный опыт показывает, что разница в поведении этих масел на морозе действительно есть. Взяв четыре пары одноименных моторных масел (Bardahl, Castrol, Mobil и Shell) с вязкостями 0W-30 и 0W-40, мы попарно сравнили их поведение на морозе. При этом специально не сталкивали лбами разные бренды между собой, чтобы сравнивались только заявленные классы вязкости, а не какие-либо иные особенности продукта. Масла залили в шариковые вискозиметры, выдержали при минус 30°C в течение 24 часов, а потом наглядно сопоставили поведение тридцаток и сороковок во всех четырех парах. Итог такой: во всех четырех случаях низкотемпературная вязкость масел 0W-30 оказалась ниже, чем в одноименном 0W-40. Шарики в вискозиметрах с 0W-30 перемещались заметно быстрее — при этом разница достигала от 7 до 15%.

Интуитивно это было предсказуемо: чем меньше число, тем масло «ближе к морозам». Можно сделать вывод, что запас до крайних значений вязкости у масел класса 0W-30, как правило, больше. Поэтому для облегчения холодных пусков есть смысл заливать «тридцатку» вместо «сороковки», если производитель двигателя это разрешает. Но справедливости ради все-таки отметим, что наши выводы нельзя считать всеобъемлющими: вполне возможно, что у каких-то брендов показатели будут практически одинаковыми.

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Счастливого пути и беспроблемных холодных пусков мотора!

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