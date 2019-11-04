Какое масло залить на зиму: 3 критерия выбора

Главное при выборе — не промахнуться с качеством, вязкостью и брендом, рассказал эксперт «За рулем».

Качество

Подходящая группа качества указана в книжечке с описанием вашего автомобиля. Впрочем, тут все просто: если выберете обозначение SN, то не ошибетесь, потому что оно априори лучше более ранних масел SL и SM. Само собой обратная замена недопустима.

Вязкость

С вязкостью чуть сложнее. Чем меньше первая циферка в обозначениях типа 0W-40 или 5W-30, тем ниже температура, на которую рассчитано масло. И если в обозначении первым стоит «ноль», то это самый морозостойкий на сегодня продукт.

Требования SAE к низкотемпературной вязкости моторных масел

Класс по SAE Низкотемпературная вязкость

(максимальная вязкость, мПа·с, при температуре, °C) Проворачивание Прокачиваемость 0W 6200 при —35°C 60000 при — 40°C 5W 6600 при — 30°C 60000 при — 35°C 10W 7000 при — 25°C 60000 при — 30°C 15W 7000 при — 20°C 60000 при — 25°C 20W 9500 при — 15°C 60000 при — 20°C 25W 13000 при — 10°C 60000 при — 15°C

Материалы по теме Вечный миф водителей: на холодном или прогретом моторе проверять масло?

Нужен ли вам этот «ноль»? Или сойдет и 5W? Все зависит от вашего региона. Основная масса сервисменов полюбила масла типа 5W-30 и заливает их практически круглогодично во все двигатели. Но если считаете, что реальные морозы в вашей полосе требуют более щадящего режима для мотора, тогда, конечно, стоит выбрать 0W.

Впрочем, тут возникает любопытный вопрос. А какое масло обеспечит более легкий пуск на морозе — 0W-30 или 0W-40? И там, и там спереди присутствует «нолик», но неужели эти масла ведут себя на морозе совершенно одинаково? Формально мы знаем, что вторые цифры в обозначении говорят о допустимом диапазоне изменения вязкости масла при 100 ºС, но не влияют ли они косвенным образом и на «морозные „свойства?

Представьте себе, влияют! Мы проводили подобный эксперимент, призванный ответить на вопрос: отличается ли реальная низкотемпературная вязкость у различных «нулевок»? И — главное! — какое же масло обеспечит более легкий холодный пуск: 0W-30 или 0W-40?

Для испытаний мы применили шариковый вискозиметр, позволяющий определять время падения одинаковых стальных шариков в тарированных стеклянных трубках, заполненных проверяемыми моторными маслами. Для чистоты эксперимента брали четыре одноименных дуэта: Shell, Castrol, Bardahl и Mobil. При этом Кастроль сравнивали с Кастролем, Шелл с Шеллом и т.п. Так вот: во всех замерах низкотемпературная вязкость масел 0W-30 оказалась выше, чем в одноименном 0W-40! При этом выигрыш составил от 7 до 15%.

А что говорит теория? А она говорит, что наш результат не противоречит науке. Если оценивать абсолютные значения низкотемпературной вязкости у масел класса 0W-30 и 0W-40, то запас до крайних значений у масла класса 0W-30, как правило, больше. И если производитель мотора не возражает, то для облегчения холодных пусков есть смысл заливать именно тридцатку вместо сороковки. Кстати, при этом намечается выигрыш по экономичности: при прогреве чем выше вязкость, тем больше потери на трение, а потому топлива придется сжигать побольше.

Что в имени тебе моем?

Материалы по теме Зарядка, резинки и ватник: вот о чем водителю стоит помнить в ноябре

Осталось разобраться с брендом. Играть в лотерею с неизвестными маслами не нужно. Есть известные имена — на них и стоит ориентироваться. Из импортных продуктов можно вспомнить Shell, Motul, Mobil, Zic, а из отечественных — «Роснефть» или «Лукойл». Однако, к сожалению, важен не столько бренд, сколько уверенность в его подлинности. Лучшая рекомендация, которую мне довелось услышать от представителей одной компании, — это приобретать масла на их фирменных АЗС, которых в стране полным-полно. Там вероятность нарваться на «левак» гораздо ниже, чем в других местах.

Кстати, при выборе бренда нелишне ознакомиться с рекомендациями автопроизводителей. На канистрах часто мелькают надписи типа FIAT, Porsche или VW, но тут нужно читать внимательнее. Если в тексте использовано слово Meets (или российское «Соответствует») — например, «Meets: VW», то это означает лишь одно: производитель масла полагает, что его продукт полностью отвечает требованиям VW. Это в общем случае можно расценивать как рекламное заявление. А вот термин Approved, например — MB Approval 229.1 говорит, что производитель автомобиля (в данном случае речь о Мерседесах) провел испытания данного масла и официально разрешил применять его в своих машинах. Это несложно проверить: надо залезть на официальный сайт производителя автомобилей и выяснить, выдавал ли, к примеру, FIAT одобрение маслам фирмы «Пупков Ойл». Заодно можно уточнить кучу подробностей: очень многие масленщики, получив одобрение на какой-то один продукт, как бы случайно заявляют, что одобрена вся линейка их продукции.

Счастливого пути и беспроблемных холодных пусков!