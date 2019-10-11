Вечный миф водителей: на холодном или прогретом моторе проверять масло?

Эксперт «За рулем» ставит точку в этом споре. А еще рассказывает, какие факторы кроме температуры способны исказить результаты замера.

Масло в моторе должно быть! Вот это неоспоримый факт. А количество даже производитель позволяет варьировать с погрешностью 25%. Ведь при емкости системы около четырех литров разница между верхней и нижней метками на щупе составляет целый литр.

Когда проверять уровень масла в двигателе?

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Масло следует проверять после длительной стоянки автомобиля. Причем уровень может быть как ниже нормы, так и выше. Ниже, если масло сильно подтекает через какое-то соединение и незаметно стекает на землю. Выше, если в масло просачивается охлаждающая жидкость. А еще зимой уровень масла может быть больше из-за попадания в него большого количества несгоревшего топлива. Так бывает, если поездки на автомобиле очень короткие и мотор постоянно непрогрет, работая на обогащенной топливо-воздушной смеси.

Кроме того, уровень стоит проверять после интенсивного движения с высокими скоростями в течение длительного времени. В этом случае мотор может начать подъедать масло, хотя в обычных поездках по городу вел себя паинькой.

Уровень масла советую проверять почаще, если вы много ездите по горным дорогам. Угар масла будет расти как из-за высоких нагрузок, так и от постоянного расплескивания масла на стенки блока цилиндров.

Как проверять уровень масла?

Проверять можно и на холодную, и на горячую — особой разницы вы не заметите.

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Для эксперимента мы выбрали бензиновый двигатель серии QR25 рабочим объемом 2,5 л и емкостью системы смазки 5 л. Такой мотор можно встретить, к примеру, под капотом кроссовера Nissan X-Trail. Разница в уровнях масла на постоявшем длительное время автомобиле и на горячем двигателе не превышает пары миллиметров. На других моторах разница будет того же порядка. Но все же существует несколько правил.

Главное, помните:

Проверяете на холодную — увидите все то масло, что уже успело стечь в поддон после остановки двигателя. При этом уровень будет максимальным.

Примерно такой же результат будет, если проверяете масло на раскаленном моторе сразу после его остановки, — разогретое масло стекает в поддон довольно быстро. Достаточно пары минут.

Проверяете сразу после того, как мотор проработал пару минут после холодного пуска — уровень минимален. Холодное масло поднялось в верхнюю часть двигателя насосом, а стекает неохотно.

Никогда не проверяйте масло на заведенном моторе. Физиономию забрызгает маслом через патрубок для щупа.

А еще при замере уровня масла важно, чтобы автомобиль стоял на горизонтальной площадке. Любой уклон может сильно повлиять на результаты замера.

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