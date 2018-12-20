Какое масло облегчает холодный пуск мотора? Эксперимент ЗР

На каком масле проще пустить двигатель в мороз — на 0W‑30 или 0W‑40, эксперты «За рулем» выяснили на практике.

Формальный ответ на этот вопрос известен — первая цифра в обозначении SAE указывает на минимальную температуру, на которую рассчитано моторное масло. Если там стоит ноль, то проворачивание коленвала гарантируется при температуре до —35 °C, а прокачиваемость масла — до —40 °C. Все маслá этой группы должны укладываться в одни и те же рамки, и разницы в их поведении быть не должно.

Однако приведенные выше цифры говорят лишь о максимально возможной вязкости масла. Иными словами, характеристики масла не имеют права быть хуже определенных значений по классификации SAE. А лучше могут быть? Чтобы удовлетворить любопытство, мы поставили простейший эксперимент.

Суха теория

Цель эксперимента проста: проверить, ­разнится ли низкотемпературная вязкость различных «нулевок». От этого зависит ответ на вопрос: какое масло обеспечит более ­легкий холодный пуск — 0W‑30 или 0W‑40?

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Эксперимент проводим на несложном вискозиметре, позволяющем определять время падения одинаковых стальных шариков в тарированных стеклянных трубках, заполненных тестируемыми моторными маслами. В какой из трубок шарик быстрее достигнет дна, там вязкость масла ниже. Перевести время падения в единицы измерения вязкости не получится, но в данном случае необходимости в этом нет, ведь нас интересуют относительные показатели.

А зависит ли низкотемпературная вязкость от бренда масла? Вполне вероятно. Поэтому, чтобы избежать разнобоя в результатах, мы решили сравнивать маслá 0W‑30 и 0W‑40 одноименными дуэтами — Shell сопоставляем с Шеллом, Castrol — с Кастролем и так далее. Таких пар набралось четыре: Shell, Castrol, Mobil и малоизвестная марка Bardahl. В компанию к трем супербрендам мы специально взяли темную лошадку. Кроме того, в последнюю секунду ради пущего эксперимента решили добавить третьего участника под брендом Mobil — вязкостью 0W‑20. Все масла залили в редакционный вискозиметр и отправили в морозильник — замерзать до минус тридцати.

Разница оказалась очевидной. Во всех четырех парах шарики в масле 0W‑30 были заметно шустрее, чем в одноименном 0W‑40. Выигрыш составил 7–15%. А в трубке с внеконкурсным 0W‑20 шарик опустился быстрее, чем в той, где была залита «сороковка», аж на 35%.

Жизни древо

Согласуется ли полученный нами результат с теорией? Экстраполировать его на все марки масел все-таки не стоит, но с теорией цифры вполне согласуются. И если в инструкции по эксплуатации нет противопоказаний к применению масла 0W‑30, заливайте на зиму его вместо 0W‑40 — так продлите жизнь стартеру и двигателю.

Наш эксперимент вновь подтвердил, что универсальный инструмент хуже специализированного. И хотя самым универсальным маслом по части «всепогодности» является 0W‑40, в регионах с холодными зимами есть смысл использовать продукты с более узким температурным диапазоном.

Счастливого пути и удачных холодных пусков в любое время года!

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЯЗКОСТИ?

Различают вязкость динамическую и кинематическую. Динамическую измеряют в паскаль-секундах (Па·с) или пуазах (1 П = 0,1 Па·с). Она характеризует сопротивление, которое оказывает масло при попытке сдвинуть один его слой относительно другого. Фактически это величина, обратная текучести.

На практике пользуются в основном кинематической вязкостью, измеряемой в м²/с или стоксах (1 Ст = 0,0001 м²/с). Кинематическая вязкость — это отношение динамической вязкости масла к его плотности.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

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Андрей Комлев, заместитель директора Центра инженерного образования МАДИ

Зависимость низкотемпературной вязкости моторных масел от второго числа в обозначении по SAE есть, но она не абсолютная. Стандарт SAE J 300 устанавливает максимально допустимую низкотемпературную вязкость. Для масел группы 0W: 6200 мПа·с при —35 °C для холодной прокрутки двигателя; 60 000 мПа·с при —40 °C для прокачиваемости масла по магистралям.

Маслá обоих классов, 0W‑30 и 0W‑40, обязаны удовлетворять этим условиям. Но в стандарте речь идет о крайних значениях. Если же оценивать абсолютные значения низкотемпературной вязкости, то запас до крайних значений у «тридцаток» будет, как правило, больше, чем у «сороковок». Вязкостно-температурная характеристика достигается за счет использования базовых масел различной вязкости и технологии их получения, а также применения полимерного загустителя. Поэтому утверждать, что масло класса 0W‑30 всегда будет обладать лучшими низкотемпературными свойствами по сравнению с 0W‑40, некорректно. Но если двигатель автомобиля рассчитан на применение масел класса SAE 0W‑30, считаю целесо­образным в зимний период отдавать пред­почтение именно ему.