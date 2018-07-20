7 каверзных вопросов про моторное масло (и 7 ответов)

В чем особенность моторных масел для оппозитников? На что влияет параметр HTHS? Есть ли смысл гоняться за эстеровыми маслами? Эксперт «За рулем» вместе с Castrol подготовил ответы на заковыристые «масляные» вопросы.

Статья «Шарики и нолики» (ЗР, № 4, 2018), посвященная выбору подходящего моторного масла для конкретного автомобиля, вызвала большой интерес читателей, но и породила множество новых вопросов. Чтобы не упустить важные технические нюансы, мы обратились за консультацией в техническое представительство компании Castrol. Ответы на наиболее интересные вопросы предлагаем вашему вниманию.

1. Чем отличается масло для оппозитных двигателей от прочих масел? Почему оно всегда дороже?

Оппозитные двигатели для легковых автомобилей массово производят только Subaru и Porsche. В своих требованиях к моторным маслам японский производитель руководствуется спецификацией ILSAC, равно как и большинство других фирм, выпускающих рядные и V‑образные ДВС. Так, для обслуживания атмосферных двигателей Subaru последнего поколения применяют масла SAE 0W‑20, ILSAC GF‑5, а для турбомоторов — более вязкие, но также энергосберегающие масла SAE 5W‑30, ILSAC GF‑5. Такие есть в ассортименте многих производителей моторных масел.

Ситуация с Porsche в целом схожа. Для обслуживания оппозитных моторов Porsche следует использовать моторные масла, одобренные в рамках требований специ­фикации Porsche A40. Они включают необходимость проведения моторных испытаний на оппозитном ДВС, что требует капитало­вложений. Однако для моторов V8, которые устанавливают на автомобили Porsche Panamera и Cayenne, применяется аналогичное моторное масло. Таким образом, нельзя сказать, что требования к моторным маслам для оппозитных моторов иные, чем к обычным маслам.

2. На что влияет параметр HTHS? Стоит ли ориентироваться на него при покупке масла?

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В первую очередь параметр HTHS (дословно — высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) указывает на энергосберегающие свойства моторного масла. Как следствие, он определяет и применяемость масла для конкретного двигателя.

Уменьшение вязкости масла способствует снижению потерь на трение и повышению топливной эффективности двигателя. Но одновременно с этим снижается предел прочности масляной пленки, что крайне важно в момент перехода от гидродинамического режима трения (с устойчивой масляной пленкой) к граничному (с остаточными следами масла). При проектировании моторов конструкторы определяют, с каким минимальным значением параметра HTHS двигатель сохраняет работоспособность.

При выборе подходящего масла достаточно помнить, что параметр HTHS уже заложен в его спецификации. К примеру, допуск МВ 229.5 на масло 5W‑30 говорит о том, что величина HTHS будет не ниже 3,5, хотя на канистре это не указано. От покупателя требуется только одно: выбрать масло в строгом соответствии с требованиями автопроизводителя.

3. Многие утверждают, что зимой масло даже при городских пробегах можно менять реже, поскольку оно греется меньше. Правы ли они?

Это ошибочное мнение. Температура — лишь один из множества факторов, влияющих на ресурс моторного масла. Более того, если не рассматривать краткосрочные поездки, в ходе которых масло вообще не прогревается до рабочих температур, то температурный режим двигателя остается постоянным вне зависимости от сезона. Этому способствует сложная система охлаждения современных ДВС, включающая независимые контуры охлаждения (например, на фольксвагеновских двигателях TSI), электронно-управляемые термостаты, многоступенчатые водяные насосы.

А если зимой автомобиль передвигается на короткие расстояния и большую часть времени проводит в пробках, масло тем более полезно заменять ранее предписанного срока. Ведь при такой эксплуатации в системе смазки накапливается избыток влаги, топлива и его несгоревших компонентов, что способствует образованию ­низкотемпературных отложений.

4. На что влияет второе число ­в обозначении вязкости? В каких пределах можно «играть» с ним при выборе масла?

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Высокотемпературный класс вязкости описывает такие параметры масла при рабочей температуре, как его текучесть (проникающая способность), несущая способность масляной пленки, а также энергоэффективность. Фактически это и есть основные параметры масла.

Допустимые высокотемпературные классы вязкости (как правило, один-два) определяются автопроизводителем и указываются в технической документации. Особенно важно соблюдать рекомендации для двигателей с системами, в которых масло работает и как гидравлическая жидкость (это, например, гидронатяжители или фазовращатели). В любом случае нежелательно перескакивать более чем на один класс от рекомендованного. Например, если указано масло 5W‑30, не следует заливать 10W‑60.

5. Нужно ли при покупке масла учитывать, на какой базе оно сделано? Верно ли, что большинство масел определенной группы вязкости существует в единственном виде — скажем, только синтетика или только полу­синтетика?

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Состав смазочного материала оказывает влияние на его потребительские свойства даже в пределах одного класса вязкости. У масел с бóльшим содержанием синтетических компонентов, как правило, лучше низко- и высокотемпературные свойства, они более стабильно ведут себя при длительной работе.

Сочетая различные базовые масла и модификаторы вязкости (присадки), можно производить масла любого класса вязкости — на основе как синтетического, так и минерального базового масла. Но требования отдельных классов качества (допусков) можно соблюсти только при использовании синтетических базовых масел.

В качестве примера приведем стандарт VW 504 00/507 00. В одном из испытаний температура масла в поддоне на протяжении нескольких часов достигает 150 °C. В случае использования минеральной базы это приводит к ускоренной деградации масла и не позволяет успешно завершить испытания, необходимые для получения одобрения.

6. Есть ли смысл гоняться за эстеровыми и прочими модными маслами? В рекомендациях производителя автомобиля об этом ничего не говорится.

Для производства моторных масел используют базовые масла пяти групп по классификации Американского института нефти (API). В пятую группу и входят эфирные, эстеровые и прочие базовые масла, не подпадающие под определение первых четырех групп. Такие масла отличаются повышенной стойкостью к сдвиговому усилию (у них более прочная масляная пленка), лучшей адгезионной способностью (масляная пленка более липкая), но при этом они более склонны к пенообразованию, обводнению. Имеются и ограничения по совместимости с эластомерами отдельных типов (материалы сальников, прокладок). Кроме того, у них высокая себестоимость.

Для улучшения отдельных свойств обычных масел в их состав порой добавляют несколько процентов базового масла группы 5. Кто-то из производителей подчеркивает факт использования масел пятой группы в своей маркетинговой истории, другие просто не предают этот факт огласке.

7. Должна ли разниться текучесть масел 0W‑30 и 0W‑40 на морозе?

Дать ответ на этот вопрос можно только после проведения соответствующих испытаний. Дело в том, что класс вязкости SAE 0W или SAE 5W определяет не конкретные значения, а только их диапазон. Таким образом, в зависимости от состава конкретного продукта, масло класса вязкости SAE 0W‑40 может обладать лучшими низкотемпературными характеристиками, чем масло SAE 0W‑30, равно как и наоборот. В целом характеристики масел одного низкотемпературного класса вязкости схожи.

Редакция благодарит руководителя технического отдела компании Castrol Сергея Гордеева за большую помощь в подготовке материала.