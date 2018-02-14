Почему мотор стал хуже тянуть?

Исправный, казалось бы, двигатель вдруг начал терять былую легкость во время разгона... Тому есть несколько причин.

Материалы по теме Почему двигатель стал работать громче?

На эту тему можно написать увесистую книгу. Впрочем, таких сегодня написано очень много: кому интересно, тот обязательно найдет и внимательно прочитает. Мы же постараемся обозначить основные причины такого непорядка.

Вначале вспомним, что нужно двигателю, чтобы работать. Надо, чтобы была создана правильная бензовоздушная смесь, которую следует вовремя поджечь. Поэтому если топливо недолжного качества или не поступает в надлежащем количестве, то хорошей тяги от мотора ждать не приходится. При низком октановом числе система управления двигателем переведет углы опережения зажигания на самые поздние (и все равно возможна детонация). При недостаточной производительности топливного насоса или засоренном фильтре топлива будет просто не хватать. Еще на смесеобразование влияет качество распыла топлива форсунками. Если они закоксованы и не образуют правильный факел топлива, то должного состава смеси ожидать также не приходится.

Для правильного образования смеси нужен и другой компонент — очищенный от примесей воздух. А если воздушный фильтр чрезмерно засорен, то система управления двигателем увидит недостаток воздуха и ограничит подачу топлива, чем безусловно снизит мощность. Вместе с тем и подсос неучтенного системой управления двигателем воздуха также нарушит все расчеты.

Грязный «воздушник» легко отнимет у мотора энное число лошадиных сил.

Важность нормальной работы свечей в пояснениях не нуждается: это слишком очевидно. Хоть на ГАЗ-21, хоть на Бентли.



Теперь про инициаторов горения — свечи зажигания и катушки, обеспечивающие их импульсами высокого напряжения. Если эти компоненты хотя бы в одном из цилиндров недорабатывают, то двигатель начинает троить, недобирая мощность.

Оптимальное наполнение цилиндров рабочей смесью и своевременное удаление отработавших газов зависит от правильных фаз газораспределения. Поэтому перескакивание ремня или цепи привода ГРМ даже на один зуб несомненно приведет к падению мощности.

Неисправный термостат может держать мотор в недогретом состоянии — полную мощность он при этом не выдаст.

Для обеспечения оптимального процесса сгорания смесь должна быть сжата. Поэтому износ цилиндров, снижающий компрессию, самым негативным образом влияет на тягу двигателя.

Недостаточно прогретый мотор выдает меньшую мощность не только потому, что вязкое масло сильнее сопротивляется движению, но и потому, что система впрыска сама ограничивает параметры недогретого мотора. А мотор может быть недогрет или временно, в период сильных холодов, или постоянно — например, при неисправном термостате.

Сгоревшую смесь нужно своевременно удалить, поэтому влияние системы выпуска отработавших газов на мощность двигателя также значительно. Если сопротивление выходу газов велико — параметров от двигателя не жди. Повышать сопротивление может или забитый каталитический нейтрализатор или замятые трубы системы выпуска отработавших газов.

У турбированных двигателей поводов потерять мощность еще больше. Это неисправность механической части турбокомпрессора, системы управления регулированием давления наддувочного воздуха, негерметичность турбинной и компрессорной магистралей…

Неисправности АКП: поломка лопастей, износ сальника насосного колеса и т.п. — тут же приведут к пробуксовке и, следовательно, к потере былой легкости машины.



Что еще? Кроме двигателя, у машины есть и другие поводы потерять начальную прыть. К примеру, буксующее сцепление — изношенное или неверно отрегулированное: вы давите на педаль, мотор откликается, а машина еле ползет… Тормозная система также может пошутить: самый банальный вариант — прихвативший стояночный тормоз.

Классика жанра — спущенные колеса… Если давление в колесах снизилось, то не требуйте от машины ни динамики разгона, ни скорости.

Если какие-то причины мы упустили, просим дополнить материал своими соображениями.