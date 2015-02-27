Что означают надписи на канистре с моторным маслом

Разбираемся в индексах моторного масла. Попутно выясним, сколько масла требуется двигателям разного объема.

Untitled-1

Материалы по теме Расход моторного масла: горим на работе

Синтетическое масло наиболее совершенное по совокупности качеств (пробег между заменами, низкотемпературные свойства и т. д.), но и самое дорогое.

Минералка (mineral, а при отсутствии обозначения — по умолчанию), как правило, требует частой смены (интервал 4–5 тыс. км) и плохо приспособлена для использования в холодное время.

Полусинтетический продукт (semi synthetic) — улучшенная минералка, другой базовой группы.

Классификация моторных масел ACEA (классификация Ассоциации европейских производителей автомобилей — европейский аналог американской классификации API). А — моторные масла для бензиновых моторов; В — для дизельных. Классификация ACEA разбита на четыре класса: 1, 3, 4, 5.

Допуски европейских производителей означают, что масло протестировано некоторыми изготовителями автомобилей и рекомендовано ими для своих моделей.

Российским покупателям рекомендуем ориентироваться на классификацию ACEA.

SAE 5W40

179–1

Классификация моторных масел SAE (Общество автомобильных инженеров США). Первая цифра обозначает класс вязкости при отрицательных температурах (W означает winter — зима). Чем она меньше, тем легче масло будет прокачиваться на морозе. Вторая цифра характеризует вязкость при положительных температурах — с ее увеличением растет защита двигателя от износа и, увы, расход топлива. Бывают масла как исключительно зимние (SAE 5W), так и летние (SAE 50).

179–2