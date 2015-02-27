Что означают надписи на канистре с моторным маслом

Разбираемся в индексах моторного масла. Попутно выясним, сколько масла требуется двигателям разного объема.

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YAKU3861-HDR Расход моторного масла: горим на работе

Синтетическое масло наиболее совершенное по совокупности качеств (пробег между заменами, низкотемпературные свойства и т. д.), но и самое дорогое.

Минералка (mineral, а при отсутствии обозначения — по умолчанию), как правило, требует частой смены (интервал 4–5 тыс. км) и плохо приспособлена для использования в холодное время.

Полусинтетический продукт (semi synthetic) — улучшенная минералка, другой базовой группы.

Классификация моторных масел ACEA (классификация Ассоциации европейских производителей автомобилей — европейский аналог американской классификации API). А — моторные масла для бензиновых моторов; В — для дизельных. Классификация ACEA разбита на четыре класса: 1, 3, 4, 5.

Допуски европейских производителей означают, что масло протестировано некоторыми изготовителями автомобилей и рекомендовано ими для своих моделей.

Российским покупателям рекомендуем ориентироваться на классификацию ACEA.

SAE 5W40

179–1

179-1

Классификация моторных масел SAE (Общество автомобильных инженеров США). Первая цифра обозначает класс вязкости при отрицательных температурах (W означает winter — зима). Чем она меньше, тем легче масло будет прокачиваться на морозе. Вторая цифра характеризует вязкость при положительных температурах — с ее увеличением растет защита двигателя от износа и, увы, расход топлива. Бывают масла как исключительно зимние (SAE 5W), так и летние (SAE 50).

179–2

179-2

179–3

179-3
Что означают надписи на канистре с моторным маслом

Что означают надписи на канистре с моторным маслом
Фото: «За рулем»
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