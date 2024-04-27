Кредиты на машины подорожают с 1 июля

Экономист Беляев предупредил о снижении доступности автомобилей для россиян с лета

Экономист Михаил Беляев предупредил о возможном снижении доступности автомобилей для россиян из-за планируемой надбавки Центробанка России для банков по автокредитам.

Он считает, что это может сделать приобретение автомобилей еще более затруднительным для обычных людей.

По его мнению, увеличение стоимости кредитов приведет к сужению круга потенциальных покупателей, но необязательно к снижению цен.

«Кредиты на автомобили станут дороже, из-за чего приобретение транспортного средства для обычных людей станет еще более затруднительным, – сказал Беляев. – Кроме того, можно исходить из примитивного предположения, что спрос и предложение сформируют цены, но так было 100 лет назад. Сейчас цену формирует продавец, доминирующий на рынке. Он диктует свои условия».

Беляев также предостерег, что данное ограничение автокредитования может разогнать инфляцию.

Напомним, что Банк России планирует установить с 1 июля надбавки для банков по автокредитам, чтобы сдержать рост задолженности, который на 1 апреля 2024 года составил 53%.

Задолженность формируется, в том числе, за счет ослабления банками стандартов кредитования, в результате чего банки накапливают в портфелях более рискованные кредиты.

Ну а пока спрос на автокредиты среди россиян по итогам первого квартала текущего года увеличился на 35% по сравнению с прошлым.

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Источник: Lenta.ru