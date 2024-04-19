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Выдача автокредитов в России обновила исторический рекорд

RT: за год спрос на автокредиты у россиян вырос на 35%

Спрос на автокредиты среди россиян по итогам первого квартала текущего года увеличился на 35% по сравнению с прошлым. Автокредит чаще оформляют мужчины (73%), чем женщины (27%), а среди городов наибольшее число автокредитов зафиксировано в Москве, выяснили специалисты финансового маркетплейса «Сравни».

Также в топ-4 лидеров вошли Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

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Отмечается, что в этом году изменился возраст желающих оформить автокредит — реже такой заем стали брать молодые люди от 18 до 24 лет, их доля снизилась в среднем на 4%. При этом чаще автокредит решаются оформить люди в возрасте от 35 до 44 лет, их доля выросла с 24% до 28%.

Также аналитики установили, что в 2024 году россияне стали чаще брать автокредит наличными.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: RT

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
19.04.2024
Фото:Depositphotos
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