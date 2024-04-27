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Качество дорог в России оценит искусственный интеллект — проект уже тестируется

В России протестировали нейросеть для оценки состояния автомобильных дорог

В России состояние дорог будут оценивать при помощи нейросети, в Вологодской области уже протестировали программно-аппаратный комплекс нейросетевой видеоаналитики. О новшествах в регионе рассказали в пресс-службе администрации.

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«Пилотное тестирование прошло успешно. Искусственный интеллект оценил состояние проезжей части и придорожной зоны в Вологодском округе. Программа выявила не только дефекты дорожного полотна, но и нарушения по благоустройству. Мы рассматриваем вопрос о внедрении этой технологии для дальнейшего использования, чтобы ускорить процесс устранения дефектов», – цитирует пресс-служба врио губернатора Георгия Филимонова.

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Отмечается, что на этапе тестирования система обнаружила трещины на трассе, а также дефекты дорожной разметки и отклонения при установке дорожных знаков. Все выявленные искусственным интеллектом недочеты были переданы специалистам дорожной службы, которые их оперативно устранили.

«Данные подгружаются в виртуальный рабочий кабинет специалиста для анализа. Полученную информацию распределяют по видам нарушений и доводят до ответственного специалиста», – пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Вологодской области уточнили, что все оборудование для оценки состояния дорог зафиксировали на автомобиле дорожного надзора.

Источник: РБК

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
27.04.2024
Фото:Depositphotos
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