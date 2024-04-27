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«Параллельные» машины подешевели в России: называем цены

Автодилеры в России пересмотрели цены на машины параллельного импорта

В конце апреля на российском авторынке дилеры решили понизить цены на машины, которые привозят с помощью параллельного импорта. Продавцы пошли на это на фоне затоваривания складов, что оказалось заметно в последней половине 2023 года.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что расходы на хранение неликвидных запасов стали основной причиной для снижения цен. Алексей Стариков из АГ «Авилон» считает, что дилеры снизили цены из-за падения спроса на некоторые модели.

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Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

Так, Kia Pegas и Audi Q5 L существенно подешевели. Цена Kia Pegas снизилась с 2 млн рублей, до 1,8 млн рублей. Audi Q5 L сейчас продается за 7,9 млн рублей, в то время как ранее машина стоила 8,1 млн рублей.

Кроссовер Skoda Kamiq сейчас можно купить примерно за 4 млн рублей. Месяцем ранее машина стоила 5 млн руб. Denza N7 сейчас стоит 6,4 млн, а в марте 2024 года цена на нее составляла 7,2 млн.

Также дилеры пересмотрели цены на кроссовер Honda CR-V, который привозят из КНР. Сейчас эта машина стоит в салоне 6,29 млн руб. В марте ее продавали за 6,33 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 4
27.04.2024
Фото:АГН Москва
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