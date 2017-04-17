А глаза не верят! Это действительно новый Cayenne? Спереди отличить его от предшественника практически невозможно, приходится всматриваться в детали. Зато с кормы — нет сомнений! — новый. Но почему так? Дизайнеры говорят, что хотели подчеркнуть преемственность. Что уж тут подчеркивать? Оформление передней части большинства Porsche радикально не меняется десятилетиями. А вот узкие задние фонари и соединяющий их светодиодный росчерк, как на новой Панамере, - это нынешний стиль Porsche.
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На центральной консоли — 12,3‑дюймовый тачскрин, а перед водителем лишь один аналоговый прибор — тахометр. По обе стороны от него — 7-дюймовые дисплеи, информацию на которых можно настраивать по желанию.
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Сенсорные кнопки не лучшее решение. Нащупать их невозможно, поэтому приходится отводить взгляд от дороги. Адаптивные амортизаторы PASM по-прежнему в строю. Для Кайена S это стандартное оснащение.
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На центральный дисплей можно вывести все возможные регулировки: активность откликов двигателя и коробки передач, жесткость амортизаторов и даже высоту поднятия спойлера.
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На руле расположена поворотная шайба, отвечающая за включение режимов Sport и Sport Plus.
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Мультимедийная система обучена ряду голосовых команд. Например, если произнести «мне холодно», электроника повысит температуру воздуха в салоне.
Российские продажи начинаются в январе, но живые машины появятся лишь в мае. Пока представлено три версии: Cayenne и Cayenne S с шестицилиндровыми турбомоторами мощностью 340 и 440 л.с. соответственно, а также Cayenne Turbo с 550‑сильным двигателем V8.
Cayenne Turbo настолько острый и азартный в управлении (всего два оборота руля от упора до упора), что я даже… слегка расстроился. Вот если бы он попал ко мне в руки лет десять тому назад, я смог бы насладиться им в полной мере. А теперь — семья, ипотека… Нестись по узким греческим серпантинам, вваливая в очередной закрытый поворот на пределе сцепных свойств шин, тянет уже не так сильно. Хотя с пределом сцепных свойств шин я погорячился: чтобы этот предел нащупать, нужно постараться.
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Сиденье — с регулируемой боковой поддержкой и спинки, и подушки. Если заглушить двигатель, хватка ослабевает — «уши» сиденья раздвигаются.
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Емкость багажника — 745 литров (на 100 л больше, чем у предшественника). Прибавки добились благодаря тому, что пол багажного отсека стал чуть ниже. Задние сиденья сдвигаются вперед на 155 мм.
Только поймите меня правильно: недовольство связано не с машиной, а с тем, что для реализации хотя бы половины возможностей Cayenne Turbo сложно отыскать подходящую местность. Автобаны? У нас их нет. Серпантины? Тоже еще поискать. Такому Кайену место на специализированном автодроме, а на обычных дорогах ему душно. Даже в городе он не позволяет расслабиться: малейшее отклонение руля от «нуля» приводит к изменению курса.
Впрочем, покупателей это не отпугнет. Cayenne Turbo — это, прежде всего, статус владельца, который подтверждают технические характеристики: 3,9 секунды для разгона до 100 км/ч. Он быстрее, чем Turbo S второго поколения. Да что там, быстрее многих «настоящих» Porsche прошлых лет — «девятьсот одиннадцатых»!
Впрочем, одна претензия у меня всё же есть. Боковые стекла у Turbo двойные, но шелест шин тем не менее просачивается в салон. Приглушить бы его! А звук мотора, наоборот, я бы «прибавил».
Кстати, где кнопка «прямотока», позволяющая насладиться фирменным баритоном выпускной системы? Неужели новый Cayenne Turbo потерял голос? У Панамеры такая опция есть, а у Кайена появится позже. А еще выйдут дизельная и гибридная версии.
Несмотря на то что платформа MLB подразумевает расположение двигателя в переднем свесе, передок не кажется перетяжеленным: крены и снос он не провоцирует. Во‑первых, центр масс теперь чуть ниже. Во‑вторых, новый электромеханический стабилизатор мгновенно реагирует на боковые ускорения. В‑третьих, новый Cayenne оснащают разновеликими шинами: от 255/55 (спереди) и 275/50 (сзади) на 19‑дюймовых колесах до 285/40 (спереди) и 315/35 (сзади) с дисками диаметром 21 дюйм. Наконец, снаряженную массу Turbo удалось снизить на 10 кг, а Cayenne и Cayenne S полегчали на 55 и 65 кг соответственно.
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Спойлер на крыше приподнимается на 20 мм (6°) по команде кнопки на дисплее. В зависимости от скорости он поворачивается на угол до 28,2°, создавая дополнительную прижимную силу.
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За доплату на Cayenne Turbo можно заказать карбонкерамические тормоза, их отличают суппорты желтого цвета. В базовом Turbo — чугунные тормозные диски с покрытием из карбида вольфрама (белые суппорты).
Меньше сил, меньше килограммов… Cayenne S производит совсем другое впечатление: на нем приятнее катить по городу, а на трассе запаса мощности вполне достаточно для эффектного рывка. И… неужели «эска» порыкивает на окружающих чуть громче?
Вряд ли. Просто на горных дорогах Крита из-за постоянного перепада высот закладывает уши. Помните, как не давал расслабиться рвущийся в бой Cayenne Turbo? «Эска» послушнее настолько, что я даже зевнул, - давление на перепонки пришло в норму, и Cayenne зазвучал.
Чем сильнее поддаешься обаянию нового Кайена, тем больше интересного открываешь. Отныне у Кайена нет атмосферных двигателей, он обут в разноразмерные шины и щеголяет активным спойлером на крыше. Но главное — Cayenne по-прежнему выдерживает «золотое сечение», и однозначно не только в части дизайна.
|Cayenne Turbo — самый быстрый серийный внедорожник!
|Очень не хватает фирменного звучания Porsche
Cayenne
Cayenne S
Cayenne Turbo
Длина/ширина/высота/база
4918 / 1983 / 1696 / 2895 мм
4918 / 1983 / 1696 / 2895 мм
4926 / 1983 / 1673 / 2895 мм
Объем багажника (VDA)
770*-1710 л
770*-1710 л
745*-1680 л
Снаряженная / полная масса
1985 / 2830 кг
2020 / 2840 кг
2175 / 2935 кг
Двигатель
бензиновый, турбо, V6, 24 клапана, 2995 см³; 250 кВт/340 л.с. при 5300–6400 об/мин; 450 Н·м при 1340-
бензиновый, битурбо, V6, 24 клапана, 2894 см³; 324 кВт/440 л.с. при 5700–6600 об/мин; 550 Н·м при 1800–5500 об/мин
бензиновый, битурбо, V8, 32 клапана, 3996 см³; 404 кВт/550 л.с. при 5750–6000 об/мин; 770 Н·м при 1960–4500 об/мин
Разгон до 100 км/ч
5,9 с
4,9 с
3,9 с
Максимальная скорость
245 км/ч
265 км/ч
286 км/ч
Топливо / запас топлива (опционно)
АИ-98 / 75 (90) л
АИ-98 / 75 (90) л
АИ-98и / 90 л
Расход топлива: смешанный цикл
9,0 л / 100 км
9,2 л / 100 км
11,7 л / 100 км
Трансмиссия полный привод; А8
*Объем багажника указан для уровня «под шторкой».
Фото: Константин Васильев и Porsche
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