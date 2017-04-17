Porsche Cayenne третьего поколения — тест-драйв ЗР

Боремся с повышенным давлением за рулем кроссовера Porsche Cayenne третьего поколения.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Cayenne вырос в длину на 63 мм. Примерно по половине этой прибавки пришлось на передний и задний свесы. Колесная база не изменилась.
Cayenne вырос в длину на 63 мм. Примерно по половине этой прибавки пришлось на передний и задний свесы. Колесная база не изменилась.

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Отправляясь на Крит для знакомства с новым Кайеном, я, конечно, знал, что он построен на платформе MLB, которая уже легла в основу кроссоверов Bentley Bentayga и Audi Q7. А потому не удивился ни 48‑вольтовой бортовой сети, ни активным стабилизаторам поперечной устойчивости, ни подруливающей задней подвеске. Этими высокотехнологичными штучками со мной заигрывал заряженный Audi SQ7 на ездовой презентации полтора года назад.

А глаза не верят! Это действительно новый Cayenne? Спереди отличить его от предшественника практически невозможно, приходится всматриваться в детали. Зато с кормы — нет сомнений! — новый. Но почему так? Дизайнеры говорят, что хотели подчеркнуть преемственность. Что уж тут подчеркивать? Оформление передней части большинства Porsche радикально не меняется десятилетиями. А вот узкие задние фонари и соединяющий их светодиодный росчерк, как на новой Панамере, - это нынешний стиль Porsche.

На центральной консоли — 12,3‑дюймовый тачскрин, а перед водителем лишь один аналоговый прибор — тахометр. По обе стороны от него — 7-дюймовые дисплеи, информацию на которых можно настраивать по желанию.
На центральной консоли — 12,3‑дюймовый тачскрин, а перед водителем лишь один аналоговый прибор — тахометр. По обе стороны от него — 7-дюймовые дисплеи, информацию на которых можно настраивать по желанию.

Сенсорные кнопки не лучшее решение. Нащупать их невозможно, поэтому приходится отводить взгляд от дороги. Адаптивные амортизаторы PASM по-прежнему в строю. Для Кайена S это стандартное оснащение.
Сенсорные кнопки не лучшее решение. Нащупать их невозможно, поэтому приходится отводить взгляд от дороги. Адаптивные амортизаторы PASM по-прежнему в строю. Для Кайена S это стандартное оснащение.

На центральный дисплей можно вывести все возможные регулировки: активность откликов двигателя и коробки передач, жесткость амортизаторов и даже высоту поднятия спойлера.
На центральный дисплей можно вывести все возможные регулировки: активность откликов двигателя и коробки передач, жесткость амортизаторов и даже высоту поднятия спойлера.

На руле расположена поворотная шайба, отвечающая за включение режимов Sport и Sport Plus.
На руле расположена поворотная шайба, отвечающая за включение режимов Sport и Sport Plus.

Мультимедийная система обучена ряду голосовых команд. Например, если произнести «мне холодно», электроника повысит температуру воздуха в салоне.

Российские продажи начинаются в январе, но живые машины появятся лишь в мае. Пока представлено три версии: Cayenne и Cayenne S с шестицилиндровыми турбомоторами мощностью 340 и 440 л.с. соответственно, а также Cayenne Turbo с 550‑сильным двигателем V8.

Cayenne Turbo настолько острый и азартный в управлении (всего два оборота руля от упора до упора), что я даже… слегка расстроился. Вот если бы он попал ко мне в руки лет десять тому назад, я смог бы насладиться им в полной мере. А теперь — семья, ипотека… Нестись по узким греческим серпантинам, вваливая в очередной закрытый поворот на пределе сцепных свойств шин, тянет уже не так сильно. Хотя с пределом сцепных свойств шин я погорячился: чтобы этот предел нащупать, нужно постараться.

Сиденье — с регулируемой боковой поддержкой и спинки, и подушки. Если заглушить двигатель, хватка ослабевает — «уши» сиденья раздвигаются.
Сиденье — с регулируемой боковой поддержкой и спинки, и подушки. Если заглушить двигатель, хватка ослабевает — «уши» сиденья раздвигаются.

Емкость багажника — 745 литров (на 100 л больше, чем у предшественника). Прибавки добились благодаря тому, что пол багажного отсека стал чуть ниже. Задние сиденья сдвигаются вперед на 155 мм.
Емкость багажника — 745 литров (на 100 л больше, чем у предшественника). Прибавки добились благодаря тому, что пол багажного отсека стал чуть ниже. Задние сиденья сдвигаются вперед на 155 мм.


Климат-контроль четырехзонный. Для четырех из пяти кресел предусмотрен не только обогрев, но и вентиляция.
Климат-контроль четырехзонный. Для четырех из пяти кресел предусмотрен не только обогрев, но и вентиляция.

Только поймите меня правильно: недовольство связано не с машиной, а с тем, что для реализации хотя бы половины возможностей Cayenne Turbo сложно отыскать подходящую местность. Автобаны? У нас их нет. Серпантины? Тоже еще поискать. Такому Кайену место на специализированном автодроме, а на обычных дорогах ему душно. Даже в городе он не позволяет расслабиться: малейшее отклонение руля от «нуля» приводит к изменению курса.

Впрочем, покупателей это не отпугнет. Cayenne Turbo — это, прежде всего, статус владельца, который подтверждают технические характеристики: 3,9 секунды для разгона до 100 км/ч. Он быстрее, чем Turbo S второго поколения. Да что там, быстрее многих «настоящих» Porsche прошлых лет — «девятьсот одиннадцатых»!

Впрочем, одна претензия у меня всё же есть. Боковые стекла у Turbo двойные, но шелест шин тем не менее просачивается в салон. Приглушить бы его! А звук мотора, наоборот, я бы «прибавил».

Платформа MLB, на которой построен новый Cayenne, подразумевает расположение двигателя в переднем свесе. Ось передних колес проходит между маховиком двигателя и гидротрансформатором автомата.
Платформа MLB, на которой построен новый Cayenne, подразумевает расположение двигателя в переднем свесе. Ось передних колес проходит между маховиком двигателя и гидротрансформатором автомата.

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Кстати, где кнопка «прямотока», позволяющая насладиться фирменным баритоном выпускной системы? Неужели новый Cayenne Turbo потерял голос? У Панамеры такая опция есть, а у Кайена появится позже. А еще выйдут дизельная и гибридная версии.

Несмотря на то что платформа MLB подразумевает расположение двигателя в переднем свесе, передок не кажется перетяжеленным: крены и снос он не провоцирует. Во‑первых, центр масс теперь чуть ниже. Во‑вторых, новый электромеханический стабилизатор мгновенно реагирует на боковые ускорения. В‑третьих, новый Cayenne оснащают разновеликими шинами: от 255/55 (спереди) и 275/50 (сзади) на 19‑дюймовых колесах до 285/40 (спереди) и 315/35 (сзади) с дисками диаметром 21 дюйм. Наконец, снаряженную массу Turbo удалось снизить на 10 кг, а Cayenne и Cayenne S полегчали на 55 и 65 кг соответственно.

Спойлер на крыше приподнимается на 20 мм (6°) по команде кнопки на дисплее. В зависимости от скорости он поворачивается на угол до 28,2°, создавая дополнительную прижимную силу.
Спойлер на крыше приподнимается на 20 мм (6°) по команде кнопки на дисплее. В зависимости от скорости он поворачивается на угол до 28,2°, создавая дополнительную прижимную силу.

За доплату на Cayenne Turbo можно заказать карбонкерамические тормоза, их отличают суппорты желтого цвета. В базовом Turbo — чугунные тормозные диски с покрытием из карбида вольфрама (белые суппорты).
За доплату на Cayenne Turbo можно заказать карбонкерамические тормоза, их отличают суппорты желтого цвета. В базовом Turbo — чугунные тормозные диски с покрытием из карбида вольфрама (белые суппорты).

Меньше сил, меньше килограммов… Cayenne S производит совсем другое впечатление: на нем приятнее катить по городу, а на трассе запаса мощности вполне достаточно для эффектного рывка. И… неужели «эска» порыкивает на окружающих чуть громче?

Новый Cayenne легко отличить по светодиодной перемычке, соединяющей задние фонари. А версию Turbo (на фото) — по «оквадраченным» патрубкам выпуска (у обычного Кайена они круглые).
Новый Cayenne легко отличить по светодиодной перемычке, соединяющей задние фонари. А версию Turbo (на фото) — по «оквадраченным» патрубкам выпуска (у обычного Кайена они круглые).

Нажатием кнопки в багажнике неподвижный Cayenne можно «приземлить» для облегчения погрузки.
Нажатием кнопки в багажнике неподвижный Cayenne можно «приземлить» для облегчения погрузки.

Вряд ли. Просто на горных дорогах Крита из-за постоянного перепада высот закладывает уши. Помните, как не давал расслабиться рвущийся в бой Cayenne Turbo? «Эска» послушнее настолько, что я даже зевнул, - давление на перепонки пришло в норму, и Cayenne зазвучал.

Обе опробованные мной версии производят абсолютно легковое впечатление. Но это не значит, что Cayenne растерял внедорожные таланты. Крутящий момент подается на задние колеса, а передок подключается электронно-управляемой муфтой с пакетами «мокрых» фрикционов. Теперь муфта стыкуется с корпусом 8-ступенчатого гидромеханического автомата ZF, пришедшего на смену японскому Aisin. Почему не роботизированный PDK, как на той же Панамере? Именно из-за внедорожных амбиций: на пересеченке важно дозировать тягу плавно, а гидромеханика подходит для этого как нельзя лучше.

Чем сильнее поддаешься обаянию нового Кайена, тем больше интересного открываешь. Отныне у Кайена нет атмосферных двигателей, он обут в разноразмерные шины и щеголяет активным спойлером на крыше. Но главное — Cayenne по-прежнему выдерживает «золотое сечение», и однозначно не только в части дизайна.

Cayenne Turbo — самый быстрый серийный внедорожник! Очень не хватает фирменного звучания Porsche

Cayenne

Cayenne S

Cayenne Turbo

Длина/ширина/высота/база

4918 / 1983 / 1696 / 2895 мм

4918 / 1983 / 1696 / 2895 мм

4926 / 1983 / 1673 / 2895 мм

Объем багажника (VDA)

770*-1710 л

770*-1710 л

745*-1680 л

Снаряженная / полная масса

1985 / 2830 кг

2020 / 2840 кг

2175 / 2935 кг

Двигатель

бензиновый, турбо, V6, 24 клапана, 2995 см³; 250 кВт/340 л.с. при 5300–6400 об/мин; 450 Н·м при 1340-
5300 об/мин

бензиновый, битурбо, V6, 24 клапана, 2894 см³; 324 кВт/440 л.с. при 5700–6600 об/мин; 550 Н·м при 1800–5500 об/мин

бензиновый, битурбо, V8, 32 клапана, 3996 см³; 404 кВт/550 л.с. при 5750–6000 об/мин; 770 Н·м при 1960–4500 об/мин

Разгон до 100 км/ч

5,9 с

4,9 с

3,9 с

Максимальная скорость

245 км/ч

265 км/ч

286 км/ч

Топливо / запас топлива (опционно)

АИ-98 / 75 (90) л

АИ-98 / 75 (90) л

АИ-98и / 90 л

Расход топлива: смешанный цикл

9,0 л / 100 км

9,2 л / 100 км

11,7 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; А8

*Объем багажника указан для уровня «под шторкой».

Porsche Cayenne третьего поколения — тест-драйв ЗР

Фото: Константин Васильев и Porsche

Porsche Cayenne третьего поколения — тест-драйв ЗР
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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

Porsche 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

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