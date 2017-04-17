Cayenne вырос в длину на 63 мм. Примерно по половине этой прибавки пришлось на передний и задний свесы. Колесная база не изменилась.

А глаза не верят! Это действительно новый Cayenne? Спереди отличить его от предшественника практически невозможно, приходится всматриваться в детали. Зато с кормы — нет сомнений! — новый. Но почему так? Дизайнеры говорят, что хотели подчеркнуть преемственность. Что уж тут подчеркивать? Оформление передней части большинства Porsche радикально не меняется десятилетиями. А вот узкие задние фонари и соединяющий их светодиодный росчерк, как на новой Панамере, - это нынешний стиль Porsche.

На центральной консоли — 12,3‑дюймовый тачскрин, а перед водителем лишь один аналоговый прибор — тахометр. По обе стороны от него — 7-дюймовые дисплеи, информацию на которых можно настраивать по желанию.

Сенсорные кнопки не лучшее решение. Нащупать их невозможно, поэтому приходится отводить взгляд от дороги. Адаптивные амортизаторы PASM по-прежнему в строю. Для Кайена S это стандартное оснащение.

На центральный дисплей можно вывести все возможные регулировки: активность откликов двигателя и коробки передач, жесткость амортизаторов и даже высоту поднятия спойлера.

На руле расположена поворотная шайба, отвечающая за включение режимов Sport и Sport Plus.



Мультимедийная система обучена ряду голосовых команд. Например, если произнести «мне холодно», электроника повысит температуру воздуха в салоне.

Российские продажи начинаются в январе, но живые машины появятся лишь в мае. Пока представлено три версии: Cayenne и Cayenne S с шестицилиндровыми турбомоторами мощностью 340 и 440 л.с. соответственно, а также Cayenne Turbo с 550‑сильным двигателем V8.

Cayenne Turbo настолько острый и азартный в управлении (всего два оборота руля от упора до упора), что я даже… слегка расстроился. Вот если бы он попал ко мне в руки лет десять тому назад, я смог бы насладиться им в полной мере. А теперь — семья, ипотека… Нестись по узким греческим серпантинам, вваливая в очередной закрытый поворот на пределе сцепных свойств шин, тянет уже не так сильно. Хотя с пределом сцепных свойств шин я погорячился: чтобы этот предел нащупать, нужно постараться.

Сиденье — с регулируемой боковой поддержкой и спинки, и подушки. Если заглушить двигатель, хватка ослабевает — «уши» сиденья раздвигаются. Емкость багажника — 745 литров (на 100 л больше, чем у предшественника). Прибавки добились благодаря тому, что пол багажного отсека стал чуть ниже. Задние сиденья сдвигаются вперед на 155 мм.







Климат-контроль четырехзонный. Для четырех из пяти кресел предусмотрен не только обогрев, но и вентиляция.

Только поймите меня правильно: недовольство связано не с машиной, а с тем, что для реализации хотя бы половины возможностей Cayenne Turbo сложно отыскать подходящую местность. Автобаны? У нас их нет. Серпантины? Тоже еще поискать. Такому Кайену место на специализированном автодроме, а на обычных дорогах ему душно. Даже в городе он не позволяет расслабиться: малейшее отклонение руля от «нуля» приводит к изменению курса.

Впрочем, покупателей это не отпугнет. Cayenne Turbo — это, прежде всего, статус владельца, который подтверждают технические характеристики: 3,9 секунды для разгона до 100 км/ч. Он быстрее, чем Turbo S второго поколения. Да что там, быстрее многих «настоящих» Porsche прошлых лет — «девятьсот одиннадцатых»!

Впрочем, одна претензия у меня всё же есть. Боковые стекла у Turbo двойные, но шелест шин тем не менее просачивается в салон. Приглушить бы его! А звук мотора, наоборот, я бы «прибавил».

Платформа MLB, на которой построен новый Cayenne, подразумевает расположение двигателя в переднем свесе. Ось передних колес проходит между маховиком двигателя и гидротрансформатором автомата.

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Кстати, где кнопка «прямотока», позволяющая насладиться фирменным баритоном выпускной системы? Неужели новый Cayenne Turbo потерял голос? У Панамеры такая опция есть, а у Кайена появится позже. А еще выйдут дизельная и гибридная версии.

Несмотря на то что платформа MLB подразумевает расположение двигателя в переднем свесе, передок не кажется перетяжеленным: крены и снос он не провоцирует. Во‑первых, центр масс теперь чуть ниже. Во‑вторых, новый электромеханический стабилизатор мгновенно реагирует на боковые ускорения. В‑третьих, новый Cayenne оснащают разновеликими шинами: от 255/55 (спереди) и 275/50 (сзади) на 19‑дюймовых колесах до 285/40 (спереди) и 315/35 (сзади) с дисками диаметром 21 дюйм. Наконец, снаряженную массу Turbo удалось снизить на 10 кг, а Cayenne и Cayenne S полегчали на 55 и 65 кг соответственно.

Спойлер на крыше приподнимается на 20 мм (6°) по команде кнопки на дисплее. В зависимости от скорости он поворачивается на угол до 28,2°, создавая дополнительную прижимную силу. За доплату на Cayenne Turbo можно заказать карбонкерамические тормоза, их отличают суппорты желтого цвета. В базовом Turbo — чугунные тормозные диски с покрытием из карбида вольфрама (белые суппорты).



Меньше сил, меньше килограммов… Cayenne S производит совсем другое впечатление: на нем приятнее катить по городу, а на трассе запаса мощности вполне достаточно для эффектного рывка. И… неужели «эска» порыкивает на окружающих чуть громче?

Новый Cayenne легко отличить по светодиодной перемычке, соединяющей задние фонари. А версию Turbo (на фото) — по «оквадраченным» патрубкам выпуска (у обычного Кайена они круглые).

Нажатием кнопки в багажнике неподвижный Cayenne можно «приземлить» для облегчения погрузки.

Вряд ли. Просто на горных дорогах Крита из-за постоянного перепада высот закладывает уши. Помните, как не давал расслабиться рвущийся в бой Cayenne Turbo? «Эска» послушнее настолько, что я даже зевнул, - давление на перепонки пришло в норму, и Cayenne зазвучал.

Обе опробованные мной версии производят абсолютно легковое впечатление. Но это не значит, что Cayenne растерял внедорожные таланты. Крутящий момент подается на задние колеса, а передок подключается электронно-управляемой муфтой с пакетами «мокрых» фрикционов. Теперь муфта стыкуется с корпусом 8-ступенчатого гидромеханического автомата ZF, пришедшего на смену японскому Aisin. Почему не роботизированный PDK, как на той же Панамере? Именно из-за внедорожных амбиций: на пересеченке важно дозировать тягу плавно, а гидромеханика подходит для этого как нельзя лучше.

Чем сильнее поддаешься обаянию нового Кайена, тем больше интересного открываешь. Отныне у Кайена нет атмосферных двигателей, он обут в разноразмерные шины и щеголяет активным спойлером на крыше. Но главное — Cayenne по-прежнему выдерживает «золотое сечение», и однозначно не только в части дизайна.

Cayenne Turbo — самый быстрый серийный внедорожник! Очень не хватает фирменного звучания Porsche

Cayenne

Cayenne S

Cayenne Turbo Длина/ширина/высота/база 4918 / 1983 / 1696 / 2895 мм 4918 / 1983 / 1696 / 2895 мм 4926 / 1983 / 1673 / 2895 мм Объем багажника (VDA) 770*-1710 л 770*-1710 л 745*-1680 л Снаряженная / полная масса 1985 / 2830 кг 2020 / 2840 кг 2175 / 2935 кг Двигатель бензиновый, турбо, V6, 24 клапана, 2995 см³; 250 кВт/340 л.с. при 5300–6400 об/мин; 450 Н·м при 1340-

5300 об/мин бензиновый, битурбо, V6, 24 клапана, 2894 см³; 324 кВт/440 л.с. при 5700–6600 об/мин; 550 Н·м при 1800–5500 об/мин бензиновый, битурбо, V8, 32 клапана, 3996 см³; 404 кВт/550 л.с. при 5750–6000 об/мин; 770 Н·м при 1960–4500 об/мин Разгон до 100 км/ч 5,9 с 4,9 с 3,9 с Максимальная скорость 245 км/ч 265 км/ч 286 км/ч Топливо / запас топлива (опционно) АИ-98 / 75 (90) л АИ-98 / 75 (90) л АИ-98и / 90 л Расход топлива: смешанный цикл 9,0 л / 100 км 9,2 л / 100 км 11,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8 *Объем багажника указан для уровня «под шторкой».

Фото: Константин Васильев и Porsche