Если колеса разные — когда можно, а когда нет

Ваш автомобиль по тем или иным причинам оказался с разными колесами. Как это отразится на реальном поведении автомобиля? И что по данному поводу говорится в ПДД?

Сказка про разные колеса знакома многим из нас с детства. Помните, там тележка с разными колесами оказалась негодным транспортным средством, а потому и была брошена в лесу? Оно и понятно: практически всегда разные колеса ставят от безысходности.

Не одобряли транспортное средство с разными колесами даже в детской литературе.
Не одобряли транспортное средство с разными колесами даже в детской литературе.

Юридический аспект

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Вначале вспомним, как относится к разным колесам закон. К книжечке с Правилами дорожного движения сзади всегда подверстан «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В нем приведены те недостатки автомобилей, с которыми запрещена их длительная эксплуатация. С ними вы не сможете получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО. А вот добираться до места стоянки или ремонта со всеми перечисленными ниже недостатками можно. Есть ли там упоминание колес?

Читаем. Эксплуатация запрещена, если:

«на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины».

Пока все понятно. И по правилам, и по здравому смыслу, совершенно очевидно, что на одной оси колеса и шины должны быть одинаковыми. Но эту идиллию часто нарушает... установка запаски. Конечно, если в багажнике лежит полноразмерное колесо, то ничего не изменится, но, к сожалению, существуют и другие варианты. А именно:

  • у вас летняя запаска, а дело происходит зимой и у вас установлены зимние колеса

  • у вашего автомобиля запасное колесо меньшего размера, чем остальные колеса

  • применена докатка с узкой шиной небольшого размера.

Подробнее о докатках мы уже рассказывали ранее. По закону проехать на них можно только до места стоянки или ремонта. Само собой, что при этом нужно держать скорость не выше 80 км/ч и соблюдать особую осторожность.

После установки докатки колеса однозначно получаются разными. Только осторожность убережет вас от неприятностей.
После установки докатки колеса однозначно получаются разными. Только осторожность убережет вас от неприятностей.

Конвейерные исключения

Разные колеса на передней и задней осях зачастую ставят на конвейерах, выпускающих заднеприводные автомобили, от самого малого типа smart fortwo и до таких, как оспортивленные Mercedes-Benz, BMW и некоторые другие.

Здесь разные колеса «в законе».
Здесь разные колеса «в законе».

Считается, что для передачи высокого крутящего момента от двигателя лучше, если задние колеса будут иметь большую ширину. Опыт спорткаров переняли и вполне гражданские машины. Например, Mercedes-Benz C-класса прошлого поколения даже с самым простым двигателем 156 л.с. мог комплектоваться шинами 225/45 R17 спереди и широкими 245/40 R17 сзади. Что ж, такое решение имеет право на существование, но только не стоит забывать, что даже полноразмерная запаска на легкосплавном диске у упомянутой «цешки» в багажнике размерностью, как на передней оси. В случае чего казус выходит!

Полный привод — полный антипод

Полноприводные автомобили всегда выкатываются с конвейера на абсолютно одинаковых колесах. Особенности работы полноприводной трансмиссии требуют симметричности всех четырех колес.

Запаска может потребоваться и в пустыне, и дай бог, чтобы она оказалась нужной размерности.
Запаска может потребоваться и в пустыне, и дай бог, чтобы она оказалась нужной размерности.

При схеме с симметричным межосевым дифференциалом (например, у Chevrolet Niva) разные по размеру колеса вызовут его постоянное проворачивание и, соответственно, износ. «Мозги» современных сложных и навороченных кроссоверов тоже будут не рады колесам, вращающимся с разными оборотами. А автомобили с жестко подключаемым передним мостом и вовсе будут ломать трансмиссию циркуляцией паразитной мощности, а также изнашивать шины.

Чем страна богаче, тем меньше вероятность «разных колес». Да и зимы тут редки…
Чем страна богаче, тем меньше вероятность «разных колес». Да и зимы тут редки…

Современные системы против

На относительно недорогом кроссовере Hyundai Creta в моноприводном варианте система контроля за давлением в шинах очень остро реагирует на движение автомобиля с частыми пробуксовками. Даже при абсолютно равном давлении в четырех одинаковых шинах она периодически начинает бить ложную тревогу.

На таких дорогах даже с одинаковыми колесами машина постоянно просит проверить давление в шинах.
На таких дорогах даже с одинаковыми колесами машина постоянно просит проверить давление в шинах.

Сами понимаете, что будет, если поставить хоть сколько-нибудь разные колеса на переднюю и заднюю оси. То же самое можно сказать и о других системах, сравнивающих частоты вращения колес. На любых современных автомобилях ESP просто «сойдет с ума», если на автомобиль поставить колеса отличающегося размера.

От безысходности

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Колеса, немного различающиеся по размеру, можно ставить только на несложные передне- и заднеприводные автомобили, имеющие, как максимум, систему АВS или не имеющие никаких подобных систем вовсе. Причем делать это можно только при необходимости дотянуть до конца сезона. Например, похитили у вас два колеса, а раздобыть удалось только смежной размерности. Но постоянно в таком режиме не следует эксплуатировать никакой автомобиль.

Случается также, что при фатальном повреждении одной из четырех шин не удается приобрести такую же. Скажем, из-за снятия данной модели с производства или потому, что магазины чаще всего завозят и продают шины в лучшем случае парами. Тут можно посоветовать поискать такую же шину, бывшую в употреблении, либо купить две новые шины той же размерности. Совет пригоден только для моноприводных автомобилей. Приобретать пару лучше всего той же фирмы-производителя, что и была раньше, и максимально близкую по рисунку протектора. При этом новую пару стоит ставить на переднюю ось вне зависимости от типа привода.

Несложное транспортное средство с не очень мощным двигателем — и колеса допустимы разные.
Несложное транспортное средство с не очень мощным двигателем — и колеса допустимы разные.

Когда зима с летом встречается

Правила не запрещают установку зимних нешипованных колес на одну ось и летних на другую в течение всего года, кроме трех зимних месяцев. Иногда так поступают, если нужно несколько повысить проходимость автомобиля (у зимней резины, как правило, более выраженные грунтозацепы), а тратиться на специальные внедорожные шины нет ни денег, ни желания. Ставят более проходимую резину на ведущую ось, четко понимая, что автомобиль будет склонен к срыву этой оси, что особенно опасно на заднем приводе, но может стоить седых волос и на переднем.

Если колеса разные — когда можно, а когда нет
Если колеса разные — когда можно, а когда нет
Фото: Онлайн-редакция
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