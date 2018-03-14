Демьянова уха — это нечто неприятное и совсем даже не полезное. Поэтому мы решили собрать воедино некоторые «антисоветы». На первый взгляд все они заведомо полезные, однако на практике зачастую приносят вред. Наш список того, чего не стоит делать с машиной даже из самых лучших побуждений, выглядит примерно так:
Самые вредные советы «мастеров». Не делайте этого со своей машиной!
Обычно с наступлением весны принято давать автомобильные советы сезонного характера. Дескать, посмотри тут, подкачай там, проверь это, замени то, купи сё. Однако же в порыве сделать автомобилю что-то приятное иногда получается своего рода Демьянова уха.
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