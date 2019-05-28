«За рулем» объясняет, нужно ли возить в современном автомобиле запас моторного масла.

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Лет 30–40 назад в багажниках Жигулей и «Волжанок» было всё: шланги, ремни, трамблеры, десятки гаечных ключей, емкости с непонятными жидкостями. Теперь наступила эра пустых багажников, а самым полезным инструментом в дороге стал мобильник. Однако же небольшой запас моторного масла в дороге точно не помешает. Речь не о большой канистре, а хотя бы о литрушке.

Судите сами. Литровая канистра такая маленькая, что она не будет раздражать ни вас, ни пассажиров внешним видом: ведь она уместится даже в нише запаски. Семейный бюджет от ее приобретения сильно не пострадает. А если литрушку вы увезете с вашего фирменного сервиса, то можете быть уверены хотя бы в том, что в ней содержится именно то масло, которое залито в мотор. И если вдали от дома вы вдруг обнаружите, что уровень масла в моторе снизился и требует добавки, вам не придется гадать, что бы такое приобрести в местном магазинчике. При этом такая канистра избавит вас от преждевременного посещения сервиса.

Кстати, у небольшой канистры есть еще один плюсик, хоть и крошечный. В «начатой» литрушке масло будет сохраняться чуть лучше, чем, скажем, в 5-литровой канистре: поверхность его контакта с воздухом в ней заведомо меньше…

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