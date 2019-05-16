Действительно, если принять срок годности купленного масла за пять лет, то зачем ежегодно менять его в моторе автомобиля, который целый год (или даже только зиму) никуда не ездил? На самом деле менять масло все-таки нужно. И вот почему.

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Можно, конечно, и не менять: скорее всего, ничего особенно страшного не случится. Однако же хранение масла в заводской ненарушенной упаковке все-таки отличается от хранения в двигателе.

В первую очередь речь идет о количестве кислорода, с которым контактирует масло. В таре наподобие бочки или канистры он занимает, грубо говоря, около 5% объема, а вот в системе смазки мотора воздуха гораздо больше: мотор «дышит» через систему вентиляции картера. В итоге масло окисляется и стареет.

Отметим, также, что масляная тара (та же бочка!) имеет однородное внутреннее покрытие, в то время как в двигателе масло соседствует с различными сплавами металлов. При этом идут различные химические реакции, которые также меняют изначальные свойства моторного масла. Поэтому можно уверенно говорить, что через год пребывания в недрах двигателя масло будет отличаться от продукта, который все это время пребывал в родной бочке. Отсюда и рекомендации менять масло не только по пробегу, но и по возрасту.

Впрочем, не будем полностью исключать и коммерческую составляющую такой рекомендации. Заставить автовладельца лишний раз раскошелиться — святое дело… Кроме того, производитель автомобиля подстраховывает себя на случай гарантийных неприятностей. Дескать, вы, дорогой товарищ, не поменяли вовремя масло, так какие к нам могут быть претензии?

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