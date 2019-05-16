В первую очередь речь идет о количестве кислорода, с которым контактирует масло. В таре наподобие бочки или канистры он занимает, грубо говоря, около 5% объема, а вот в системе смазки мотора воздуха гораздо больше: мотор «дышит» через систему вентиляции картера. В итоге масло окисляется и стареет.
Отметим, также, что масляная тара (та же бочка!) имеет однородное внутреннее покрытие, в то время как в двигателе масло соседствует с различными сплавами металлов. При этом идут различные химические реакции, которые также меняют изначальные свойства моторного масла. Поэтому можно уверенно говорить, что через год пребывания в недрах двигателя масло будет отличаться от продукта, который все это время пребывал в родной бочке. Отсюда и рекомендации менять масло не только по пробегу, но и по возрасту.
Впрочем, не будем полностью исключать и коммерческую составляющую такой рекомендации. Заставить автовладельца лишний раз раскошелиться — святое дело… Кроме того, производитель автомобиля подстраховывает себя на случай гарантийных неприятностей. Дескать, вы, дорогой товарищ, не поменяли вовремя масло, так какие к нам могут быть претензии?
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