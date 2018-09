В современном багажнике имеет смысл найти уголок для хранения устаревшего, казалось бы, изделия былой эпохи. Оно способно принести реальную пользу и сегодня.

Киношный терминатор в исполнении Шварценеггера — как хороший, так и плохой — время от времени выдавал фразы, мгновенно обретавшие популярность. Лидирует, конечно же, знаменитое выражение киборга Т-800 «I’ll be back» (с англ. - «Я вернусь»). А из последнего «Генезиса» набирает обороты фраза «Старый, но не бесполезный». Кстати говоря, перевели ее не очень хорошо, потому что “Old, but not obsolete” — это, как нам кажется, «Старый, но не устаревший». Впрочем, спорить не будем.

Все уже вероятно поняли, что речь пойдет об изделиях, популярных в былые времена, которые и сегодня вполне могут рассчитывать на место в автомобильном багажнике. И неважно, какими их считать — небесполезными или неустаревшими. Они приносили пользу в веке минувшем — они же могут понадобиться и в XXI столетии. Подробности в нашей фотоподборке...