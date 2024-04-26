Эксперты выявили тенденции на авторынке

В Москве подвели итоги VI форума автобизнеса FinAuto–2024

17-18 апреля в Москве проходил VI форум автомобильного бизнеса «FinAuto-2024. Финансовые инструменты авторынка», организованный агентством «Автостат».

В нем приняли участие около 50 представителей автомобильного бизнеса, банков, страховых и лизинговых компаний, автопроизводители, а также топ-менеджеры корпоративных парков, компаний-перевозчиков, каршеринга и таксопарков.

Первый день форума был посвящен вопросам кредитования и страхования. В I квартале 2024 года на российском рынке изменилась ситуация с выдачей кредитов на покупку автомобилей. В целом по рынку (суммарно новые и подержанные автомобили) в количественном отношении выдача кредитов выросла по отношению к I кварталу 2023 года на 92%. В денежном выражении – в 2,2 раза.

Одна из тенденций в автокредитовании – увеличение срока кредита. В среднем он составляет 60 месяцев и может доходить до 96 месяцев. Тогда как еще 3–4 года назад этот срок составлял, в среднем, 40 месяцев.

В страховом бизнесе за последние пару лет также произошли и продолжают происходить серьезные изменения. Специалисты уверены, что страховой бизнес будет повышать расценки в этом году, что приведет к повышению конкуренции между дилерами и банками.

Завершился первый день форума награждением победителей премии FinAuto-2024. Они были определены по итогам опроса более сотни официальных дилеров из 44 городов РФ. Победителями в различных номинациях стали «Росбанк Авто», «Альфа Страхование», ВСК, eCredit, CM.Expert и FAST.

Второй день форума был посвящен лизингу и корпоративным паркам. Средний возраст парка легковых автомобилей, находящихся во владении юрлиц, по состоянию на 1 января 2024 года составил 8,5 года. При этом самую большую долю (32%) имеют машины старше 10 лет. А вот 30% парка – это автомобили возрастом до 3 лет.

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Источник: «Автостат»