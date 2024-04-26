У этих популярных «китайцев» появились гибридные версии с запасом хода 1400 км

В Пекине состоялась презентация гибридных кроссоверов Jaecoo J7 PHEV и J8 PHEV

Китайский автопроизводитель Jaecoo представил в Пекине сразу два гибридных кроссовера — J7 и J8 с приставками PHEV в названии. Обе новинки появятся в России. Внешне они ничем не отличаются от прежних бензиновых версий за исключением колесных дисков и дополнительных лючков.

Jaecoo J7 PHEV Jaecoo J8 PHEV

Jaecoo J7 PHEV оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. и двумя электромоторами. Максимальный запас хода авто равен 1400 км. J8 оснащен двухлитровым бензиновым мотором и также двумя электроагрегатами. На одном баке он может проехать 1300 км.

Российские цены на модели пока не известны, но новинки скоро появятся в РФ. Бензиновые версии автомобилей стоят в России 3 339 900 и 4 399 000 руб. соответственно.

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