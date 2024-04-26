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Дешевая иномарка с пробегом за криптовалюту: в чем подвох и что не так в этой схеме

Эксперт Васильев раскрыл схему мошенников по продаже авто на фейковых аукционах

На авторынке набирает обороты новая мошенническая схема с фейковыми аукционами по продаже популярных подержанных иномарок в криптовалюте. Как не потерять деньги в стремлении купить новый автомобиль в беседе с агентством «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

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По его словам, схема выглядит следующим образом: после просмотра объявлений о продаже машин пользователь видит таргетированную рекламу автоторгов. При переходе по ссылке автолюбитель получает приглашение принять участие в аукционе по продаже иномарок, завезенных в РФ частными лицами. Причем по ценам, значительно ниже рыночных.

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Как только автовладелец интересуется конкретной моделью, тут же подключается «менеджер», который поможет перевести рубли в криптовалюту и объяснит, как делать ставки на «аукционе». Но по окончании торгов новоявленный участник лишается финансов.

Все подобные попытки стать владельцем машины обречены на провал, потому что такие схемы напоминают феномен заряженной воды от Аллана Чумака, отмечает эксперт. При этом люди подсознательно понимают, что это не работает, но все равно искренне верят в чудо, констатирует Васильев.

«Сам факт размещения ставок в криптовалюте уже должен насторожить. Во-первых, криптовалюта крайне волатильна, и ее курс может меняться в течение нескольких минут. Как может продавец рисковать своей прибылью, продавая авто таким образом? А, во-вторых, криптокошельки практически анонимны и вернуть свои средства, если что-то пошло не так, практически невозможно», — объясняет собеседник агентства.

Поэтому не стоит пытаться искать выгоду там, где ее заведомо нет, советует Васильев. Если есть средства и желание купить машину – делайте это по официальным каналам, чтобы избавить себя от большого количества проблем, резюмировал эксперт.

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Источник: 1prime.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
26.04.2024
Фото:Depositphotos
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