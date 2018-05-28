Можно ли купить машину за биткоины?

Счастливчики, которые в стародавние времена купили биткоины, сейчас радостно потирают руки: даже после того, как курс криптовалюты несколько шатало из стороны в сторону, сейчас виртуальные деньги стоят куда дороже, чем несколько лет назад. А можно ли на них купить целый автомобиль?

Интерес к виртуальным деньгам сейчас нешуточный. На момент написания материала курс биткоина, например, утвердился на отметке 9,3 тыс. долларов за одну единицу криптовалюты. А в максимуме BTC стоил более 20 тыс. долларов! И все же, несмотря на такую волатильность, спрос на биткоины есть. Но можно ли использовать их в качестве платежного средства? Оказывается, это вполне реально.

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Конечно, официально расплатиться криптовалютой за новое авто у вас не получится: в российских автосалонах предпочитают наличные (по безналу у разных дилеров, как правило, есть различные ограничения по максимальной сумме). Однако частные лица зачастую не прочь расстаться с реальной машиной за виртуальные деньги. По крайней мере, подобные объявления можно встретить на различных интернет-площадках: цена на автомобиль указана в рублях, но в сопроводительном тексте автор указывает, что готов принять оплату в криптовалюте. Так, например, в Оренбурге продается Kia Rio 2016 года с пробегом 17 000 км, владелец которого оценил свой хэтчбек в 615 000 рублей, но предлагает также «обмен на биткоин или эфириум либо на Гранту с доплатой». Есть и другие похожие объявления: в Челябинске хозяин просит за потрепанный Мерседес Е-класса 1990 года 90 тысяч рублей или 0,18 BTC; а в Сарапуле на продажу выставили десятилетний Subaru Forester с пометкой «Обмен на Bitcoin».

А вот на Западе за биткоины можно приобрести и новый автомобиль — скажем, марки Tesla. Кроме того, некоторые крупные продавцы с удовольствием принимают криптовалюту наравне с традиционными деньгами: так, например, на сайте компании Moonlambos, которая специализируется на суперкарах и классических авто, можно сразу пересчитать цену в подходящих денежных единицах. Скажем, эксклюзивный Lamborghini Aventador LP 750–4 Superveloce Roadster обойдется в 650 тыс. долларов — в пересчете на биткоины это 69.46 BTC. А если по курсу эфириума (второй по популярности криптовалюты) — то 853.19 ETH.