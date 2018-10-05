12 предметов, которые должны лежать в каждом бардачке

Что и зачем желательно возить с собой в бардачке — рекомендации эксперта «За рулем».

«Моя вселенная — пустой бардачок».

Из фильма «Париж, я люблю тебя» (Paris, je t'aime)

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Сразу скажу, что «бардачок» — это вульгаризм, за употребление которого в советские времена студенты МАДИ имели неприятности от профессорско-преподавательского состава. Потому что инженер так выражаться не должен — следует говорить «перчаточно-вещевой ящик». Но это — к слову. К тому же «бардачок» все равно одержал уверенную победу над академическими выражениями по очкам — увы.

Что желательно в нем возить? На мой взгляд, главное — не путать его ни с багажником, ни с помойным ведром. Бардачок — это чистый, если хотите — интеллигентный «отсек» вашей машины, в котором не место грязным тряпкам, прошлогодним чекам и пакетам с крошками от чипсов. Свое видение касательно его содержимого я изложил ниже.

Всех желающих дополнить список приглашаем высказаться.

12 предметов, которые должны лежать в каждом бардачке
  • Расходники и аксессуары, которыми следует запастись на черный день, перечислены в этой публикации.
12 предметов, которые должны лежать в каждом бардачке

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