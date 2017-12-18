Расходники и автоаксессуары: чем запастись на черный день?

Когда цены растут, невольно хочется набрать чего-то про запас. Но не испортится ли этот запас при хранении?

Атаман без золотого запаса — не атаман.

Александр Лебедь

По Руси веками гуляет множество поговорок, посвященных запасу. Вот, навскидку: «Запас кармана не трёт», «Запасливый нужды не знает», «Не всё на сейчас, отложи про запас»… Впрочем, есть поговорки и другого толка — например: «На весь век не запасешься». И вот уж совсем мрачная: «Полно спать, пора на тот свет запасать».

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Про запас мы вспомнили не случайно. Очередной звонок в редакцию вкрадчиво поинтересовался: мол, почему вы не пишете о том, что происходит с моторным маслом фирмы такой-то за пять лет хранения в гараже? Вскоре удалось выяснить, что наш абонент в свое время набрел на некий Клондайк с этим самым маслом, где и позаимствовал его столько, что меняй хоть каждую неделю. А в итоге, как это часто бывает, задергался: время идет, масло никак не кончается — а вдруг оно давно стало негодным?

Опасения доброго человека вполне понятны. Что толку тибрить с колхозного поля тонну клубники, зная, что через неделю ее придется выбрасывать? Но если перейти от клубники к автомобильным запчастям, то картина, возможно, станет более радужной. Кстати, во времена дефицита накопительством приходилось заниматься поневоле. Разве можно было усидеть на месте, услышав, что на другом конце города «летнее масло дают»? Или, скажем, что в ближайшую субботу в Южном порту будут «записывать на покрышки»? Главное — урвать любой ценой, а там видно будет…

И все-таки, каковы сроки хранения наиболее востребованных атрибутов современного автомира? И, соответственно, какие из них можно брать «про запас» (не будем уточнять, каким образом)?

Мы попробовали прикинуть — получилось следующее. Если наш список кому-то покажется неполным, предлагаем дополнить оный своими комментариями.

Топливо. Цистерна с топливом на даче — это, конечно, заманчиво. Пусть ценники на АЗС призывают кого-то на баррикады — тебе это безразлично… Но не протухнет ли содержимое такой цистерны?

В советские времена ответ был бы известен: отечественные ГОСТы декларировали гарантийный срок хранения дизтоплива и бензина в 5 лет. Но это было давно и относилось к иным технологиям производства, используемым под резервное госхранение. К тому же многое зависит от условий хранения: в подземных резервуарах и при минимальных контактах с кислородом топливо продержится подольше. Как бы там ни было, сегодня ГОСТы не в почете, а заявления различных производителей говорят о том, что примерный срок беспроблемного хранения топлива составляет один год. В противном случае негативные процессы (окисление, испарение, распад присадок, помутнение ДТ и проч.) испортят топливо довольно сильно.

Масло. Следует помнить, что масло может устареть не физически, а морально. Скажем, древние запасы масла группы качества SL уже не подойдут на новую машину, требующую только SN.

Масло в заводской упаковке сохраняет свои свойства гораздо дольше, нежели в недрах мотора, — это аксиома. Но «дольше» не означает «вечно»: в среднем можно считать, что оно продержится от 3 до 5 лет. Нам однажды приходилось сталкиваться с расслаиванием фирменного масла уже спустя полгода — заметили случайно, и то потому, что канистра была прозрачная.

ОЖ. Если в хранящейся жидкости появился осадок — вам не повезло…

Охлаждающие жидкости в заводской упаковке ведут себя примерно так же, как и масла. Производитель, как правило, ничего конкретного не обещает, но 3–5 лет они могут продержаться.

Тормозная система. Тормозуха гигроскопична, то есть довольно активно впитывает влагу — отсюда и неприятности.

«Тормозуха» хранится примерно 2–3 года. Что касается колодок или дисков, то с ними проблем не предвидится — разве что ржавчина скажет свое слово. Кроме того, бывает, что при хранении накладки колодок отстают от основы.

АКБ. Приходится часто слышать байки про батареи, хранящиеся со времен войны. В реальности больше полутора лет батарея может и не протянуть.

Аккумуляторы — товар скоропортящийся. Однако во многих магазинах они почти всегда валяются безо всякого обслуживания по несколько лет, прежде чем попадают в руки невезучего покупателя. Ожидать нормального ресурса от таких изделий наивно. Мы считаем, что предельный срок хранения залитого аккумулятора не должен превышать 1 — 1,5 года. При этом желательная температура хранения должна быть примерно от 0°C до 18°C. Если АКБ разряжается, нужен подзаряд.

Лампы. У валяющихся годами лампочек надо будет почистить цоколь от ржавчины. А потом подумать, куда же их пристроить-то...

С лампочками, в общем-то, ничего не сделается, но их типоразмеры меняются так стремительно, что древние запасы для новой машины, скорее всего, не подойдут.

Щетки стеклоочистителей и прочие резинки. Если в загашнике вдруг накопилось много дворников, то лучше их менять почаще, чем хранить. Резина долго лежать не любит.

На упаковке дворников срок хранения обычно не указан, а зря. У них первым делом стареет резиновая лента. Ее срок хранения, на наш взгляд, не должен превышать трех лет, потому что высохшая кромка нормального обзора не обеспечит. Те же проблемы относятся и к прочим резинкам — тут и шланги, и сальники… Примерный срок их хранения — до 5 лет. При более длительном хранении резина утратит свои свойства.

Шины. Если вы не укатываете комплект шин за один-два сезона, то больших запасов создать не получится.

Если верить стандартам, то нормативный срок хранения шин в складских условиях составляет 5 лет. При этом подразумевается отсутствие прямых солнечных лучей, влажность не выше 80% и температура воздуха от +10°C до +20°C.

Кузовные детали — от металла до пластики. В советские времена целесообразность хранения таких деталей вопросов не вызывала...

У одного из авторов в конце восьмидесятых годов прошлого века к первому автомобилю — это был Москвич модели 2140 — хранились передние крылья, пороги и бамперы (они были металлическими). Так вот: самое главное было уберечь их от коррозии, потому что в сыром гараже детали приходилось хуже, чем тем, которые стояли на автомобиле. У пластика — свои заморочки. Скажем, на десятилетней машине пистоны при разборке ломаются в два-три раза чаще, чем на свежем автомобиле. Покрытия «софт тач» за тот же период вообще превращаются в липкую субстанцию. Поэтому разного вида пластмассовые изделия долго хранить тоже бесполезно. Запас терпения кожи и экокожи также небезграничен.

Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Вряд ли кому-то придет в голову держать подобные изделия на черный день.

Знак, конечно же, самый долговечный, да и аптечка тоже стала служить дольше, потому что лишилась всех лекарств. А вот огнетушитель имеет срок поверки не более трех лет. Хотя многие, ориентируясь на манометр, показывающий давление внутри, сами «продлевают срок годности». Но проверку сотрудниками ГИБДД пройдет только устройство с наклейкой о дате покупки или поверки.

Кстати, всегда было интересно: почему подпольный миллионер Корейко все-таки хранил деньги в чемоданчике? Ведь до этого все его накопления, благодаря денежному курсу, «превращались в порошок»…

Фото: из архива авторов