Ситуация действительно забавная: в разных частях света сложилось совершенно разное отношение к дизелям. Но почему так?

Нечто похожее когда-то отметил Лев Гумилев: мол, в одной и той же ситуации немец, русский и грузин поведут себя совершенно по-разному. Кому интересны подробности, пусть читают книгу «Этногенез и биосфера Земли». А мы поговорим про неровные взгляды на дизели. Может быть, и здесь во всем виноваты солнечные бури?

Давным-давно

История дизелестроения для легковых автомобилей и небольших разъездных фургонов началась в Европе еще до Второй мировой войны. Впереди, как обычно, были «механики всея Европы» немцы. А первыми оценили экономичность и надежность дизельных автомобилей самые требовательные и самые прижимистые эксплуататоры — таксисты.

Мерседес с дизельным двигателем еще в тридцатые годы прошлого века использовался для работы в такси.

Разыгравшаяся Вторая мировая война, затопив кровью три континента, одновременно показала преимущества дизельных двигателей. Практически все наши танки обладали существенно меньшей пожароопасностью именно за счет применения дизтоплива.

Т-34 — лучший танк Второй мировой войны во многом благодаря дизельному мотору В-2.

Но дизельных легковушек у нас так и не было. Отечественное производство как до войны, так и после было во многом ориентировано на заокеанских партнеров, а те в своих канзасах и айовах о легковых дизельных двигателях даже слышать не хотели.

Вы можете представить себе под его капотом дизель?

А что же Европа? Восстанавливалась из руин войны, она поначалу села совсем уж в маленькие автомобильчики, в которых дизель был бы смешон.

Здесь дизель не только неуместен, но и не уместится.

Но затем немецкие, французские и итальянские автопроизводители все плотнее стали заниматься дизельными двигателями.

Восьмидесятые годы в Европе характерны унификацией топливной аппаратуры. Большую часть рынка захватил Bosch c его знаменитыми топливными насосами серии VE, и только часть рынка принадлежала насосам Lucas, зачастую унифицированным по местам крепления.

ТНВД Bosch

На наш взгляд, это был золотой век европейского дизелестроения. Весьма надежная и долговечная топливная аппаратура вместе с двигателями (почти что «миллионниками») и положили задел весьма положительного отношения европейцев к моторам на дизтопливе. Двигатели были настолько просты, что в принципе могли ездить вообще без электропитания. На экологию тогда особого внимания не обращали, да и нормальный дизелек тех времен коптил в разумных пределах.

Горьковский автозавод поставлял на экспорт Волгу с дизелем Peugeot Indenor.

Волжский автозавод занимался проектированием дизельного двигателя на базе моторов «классики». Одному из авторов в самом начале 90-х годов прошлого века даже довелось поездить на обычной с виду «пятерке», но с полуторалитровым дизельным двигателем и даже топливной аппаратурой отечественной разработки.

АЗЛК в свои лучшие времена занимался как испытаниями импортных дизельных двигателей, так и подготовкой к производству семейства отечественных агрегатов на тяжелом топливе. Кстати, в те времена о дизелях мечтали многие автовладельцы — и не потому, что разбирались в каких-либо нюансах, а по более банальной причине… По дорогам носились КАМАЗы с огромными топливными баками — неудивительно, что многим хотелось слить оттуда ведро-другое... Кроме того, все были убеждены, что когда дизтопливо можно будет без проблем приобрести на АЗС, то и тогда его стоимость будет гораздо ниже, чем у 76-го и 93-го…

Финал известен. Грянувшие политические перемены в начале девяностых годов прошлого века привели к краху как отечественные разработки по дизельным двигателям, так и сам завод. Детская мечта сбылась: вал подержанных и весьма подержанных иномарок из Европы хлынул на наши рынки. Владельцы подобных дизелей тогда искренно полагали, что вытянули счастливый билет. И даже при тех, еще невысоких ценах на топливо они старались заправиться кто в депо топливом «с тепловоза», кто «печной солярой». А потом удивлялись, почему любимцы прижимистых европейцев — дизели — ломаются после нескольких тысяч километров пробега по нашей необъятной.

И вот уже тогда в нашей стране началась первая волна нелюбви к дизелю.

Век нынешний

Современный дизельный двигатель — далеко не тот, что был описан выше. Сложнейшие системы управления впрыском топлива и работой системы турбонаддува... Да-да, современный дизель обязательно будет турбированным, в отличие от его предков восьмидесятых годов, когда только начинали использовать наддув легковых дизелей. Высочайшие давления топлива, используемые в системах common rail, приводят к тому, что топливная аппаратура современного двигателя весьма дорога и совершенно неремонтопригодна.

Впрочем, это еще полбеды. Если изнеженные европейцы считают национальным бедствием выпавший снежок и температуру чуть ниже нуля, то в России градусники показывают куда более «крепкие» градусы. А наши экспертизы дизтоплив, которые мы традиционно проводим в декабре, неизменно кончаются одним и тем же выводом: мол, «Кто-то кое где у нас порой честно жить не хочет»… Иными словами, продаваемое на вполне приличных с виду АЗС дизтопливо мутнеет, густеет и превращается в неповоротливую глыбу в самом обычном бытовом морозильнике! И это при наличии на всех заправках требуемых сертификатов. Бензину на русские морозы наплевать, а вот дизелеводы вынуждены делать вид, что проблема надуманна.

Это еще не все. В дизельной машине зимой откровенно холодно! Особенно если зима не европейская, а нормальная, русская. Нет, когда машина едет, то всё нормально, но вот стоит сбавить обороты, как температура в салоне становится некомфортной. Высокий КПД дизеля показывает негатив своего характера: мотор как бы забирает всё тепло себе и не хочет делиться им с хомо сапиенс.

Известный немецкий концерн здорово подмочил репутацию всех дизельных автомобилей.

Последний удар по дизелям нанесли из-за океана под радостное повизгивание «зеленых». Пересказывать в сотый раз обвинения в адрес немецких и прочих автопроизводителей смысла нет: дизель обвинили в неэкологичности, а инженеров — в подтасовке данных, дабы выдать желаемый уровень выбросов вредностей за действительный. В итоге ряд компаний, начиная с Вольво, заявил, что новых разработок дизелей отныне не будет. А въезд в центр многих европейских городов дизелям будет просто запрещен.

В общем, национальный вопрос может самым неожиданным образом перекроить отношение к дизелям. Те же послушные немцы начнут избавляться от «неправильных» автомобилей, а вот Россия как раз может сказать: «Давайте!» Салон как-нибудь протопим, нормальное дизтопливо найдем — нашли, чем испугать.

Плюсы и минусы

Если коротко прикинуть плюсы и минусы дизельных машин для россиян и европейцев, то получится примерно следующее.

Для Европы:

плюсы — экономичность, долговечность;

минусы — экология, американские санкции

Пример легендарного по надежности дизеля на Toyota Land Cruiser Prado.

Для России:

плюсы — «тяговитость» на низких оборотах, которую ценят любители вседорожников; сравнительно низкая стоимость заправок;

минусы — проблемы с качеством и низкотемпературными свойствами топлива; затрудненный пуск в условиях низких температур; заметные шумность и неприятный выхлоп после холодного пуска; высокая цена автомобиля.

А что думаете вы по этому поводу? Просим высказаться в комментариях.