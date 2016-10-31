Сезонная смена шин: все, что нужно знать автовладельцам

Когда-то иметь к зиме хотя бы один комплект нелысой резины считалось за счастье. Между тем применение покрышек собираются строго регламентировать. Осталось только определиться, каким способом можно обеспечить свою безопасность.

Шины Cезон смены колес открыт.

Переобуваться или нет?

Всего существует четыре основных модели поведения автовладельцев при соблюдении обязательных требований к сезонной смене шин.

Приобрести на зиму комплект колесных дисков и покрышек (шипованных или нешипованных), собрать его и два раза в год переставлять. При этом финансовые затраты максимальны, но появляется определенная независимость от сезонных очередей в шиномонтажных мастерских. Колеса можно сменить в оптимальные сроки самостоятельно или попросить кого-нибудь помочь. Этим способом часто пользуются люди, ездящие относительно мало и планирующие эксплуатировать автомобиль достаточно длительный срок.

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Несколько дешевле обойдется покупка только зимних шин и переобувка весной и осенью по полной программе. К этому способу, как правило, прибегают те, кто имеет очень большие годовые пробеги. Тогда вредное влияние на шины от перебортировок будет не так значительно, ведь их на жизнь каждой шины придется всего две-три. С целью экономии часто так поступают автовладельцы, которые не планируют ездить на данном автомобиле больше трех лет.

Еще менее затратно использование одного комплекта всесезонных шин. Настает зима, а делать ничего не надо. Но подход этот довольно опасен в средней полосе России, безрассуден в северных регионах и только на юге может быть как-то оправдан. Так порой поступают автолюбители с низким достатком, приобретшие автомобиль неновым и с сильно изношенными покрышками.

Справедливости ради должен рассказать об еще одном способе, который практикуют иногда и владельцы дорогих иномарок, ездящие много и круглый год. Чаще это хозяева автомобилей с колесной формулой 4х4, но и на моноприводных машинах приходилось встречать такое явление. А суть этого способа такова. Осенью приобретаются хорошие зимние нешипованные покрышки. К весне протектор уже заметно изношен и шины меньше «плавают» на сухом асфальте. Проходимость по весенней грязи на таких покрышках несколько выше, чем на летних «малозубастых». Конечно, летом темп износа велик и к осени шины лысеют. Пора в шинный магазин! Круг замкнулся за год, все официальные требования соблюдены... Главным минусом этого способа являются недостаточные характеристики зимней покрышки на летнем разогретом асфальте.

Шины Nitto Зимние шины, предназначенные для разных дорожных условий (марка Nitto).

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Балансировать или нет?

Судя по опросам, проведенным нашим издательством, три четверти ответивших предпочитают иметь комплект колес в сборе на каждый сезон. Но балансировкой при этом озадачиваются чуть менее половины респондентов. При этом они руководствуются следующими соображениями. Сразу после установки резина еще какое-то время восстанавливает форму после сезонного хранения. Вибрации от дисбаланса, которые на ходу незаметны во всем диапазоне скоростей, не будут вредными ни для подшипников, ни для остальных элементов подвески и рулевого управления. Во всяком случае, вред будет мал по сравнению с прочими воздействиями от наших, порой очень сильно разбитых дорог.

После перестановки колес следует поездить несколько дней во всем диапазоне скоростей, который присущ вашей манере вождения, — и если не ощущаются вибрации, балансировкой можно пренебречь. При возникновении ощутимых вибраций — прямой путь на балансировку.

По второму способу балансировка проводится практически всегда, а вот любители не менять резину и балансировкой обычно не озадачиваются.

Шипы или не шипы?

Хакапелитта 8, Хакапелитта R2 и Нордмен 5 Слева направо: Nokian Hakkapeliitta 8 — одни из самых лучших шипованных шин; Nokian Hakkapeliitta R2 — пример качественных фрикционных шин; Nokian Nordman 5 — шина более бюджетной линейки известного бренда.

Предположим, вы ответственный автомобилист и собираетесь приобрести зимние шины. Какие брать?

Нешипованные или фрикционные шины — их еще называют липучками, могут в некоторых условиях тормозить на льду лучше шипованных. В чем же причина?

Зависимость тормозного пути автомобиля на льду с разными типами шин от температуры

По мнению специалистов компаний, производящих шины, температура приблизительно одинаковой эффективности на льду липучек и шипованных покрышек —15°C. Если теплее, на льду более эффективны шипы, холоднее — липучки. Но не забывайте, это справедливо только для голого льда. Хотя, как говорят в народе, за зиму достаточно один раз попасть на голый лед, и все преимущества нешумной и комфортабельной липучки полетят под хвост... тормозящему впереди автомобилю.

При выборе шин следует учесть климат вашего региона. Если зимы суровы и снежны, то лучше себя покажут липучки. А если зимы в ваших краях мягкие и теплые, температура часто переходит через ноль, то лучше шипованной резины ничего не придумано.

Как хранить?

способы хранения шин А — способы хранения шин; Б — способы хранения колес в сборе.

Ну и крайний вопрос, возникающий при перестановке шин. Где хранить летние?

Вариантов несколько. Наилучший способ хранения — это свой гараж или сарай на даче. Покрышки на дисках можно сложить стопкой в уголке. Внутреннее давление не позволит шинам деформироваться. Шины без дисков следует хранить только вертикально. Если сложить их стопкой, то нижние получат необратимую деформацию, из-за чего их невозможно будет установить на диски.

Сейчас в крупных городах часто встречается услуга по сезонному хранению шин. Если не воспользоваться ею, то последним вариантом является пристроить колеса на балконе, укрыв их от солнечного света.

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Фото: «За рулем», фирмы-производители