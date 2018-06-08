6 ошибок, которые совершают даже опытные водители

Без ошибок не обходится ни один водитель. Однако часть из них носит не случайный, а осознанный характер: водитель совершает их намеренно, поскольку вовсе не считает некоторые действия ошибочными. В отдельных случаях какая-то логика при этом действительно присутствует, но… В общем, как обычно, приглашаем высказаться по перечисленным ниже ситуациям.

Собственные ошибки все называют опытом. Оскар Уайльд

Переехать через полицейского

«Лежачий полицейский» — достаточно убедительный способ заставить снизить скорость. Особенно если этот самый полицейский выполнен безо всякого уважения к стандартам, а представляет просто горку из асфальта, «спроектированную» веселыми гастарбайтерами. А как преодолевать данное препятствие на автомобиле с малым клиренсом?

Основной способ, как известно, один — притормозить, отпустив педаль тормоза непосредственно перед препятствием, разгружая передок машины. Если «полицейский» занимает не всю полосу, то не грех прижаться вправо, прокатившись хотя бы правыми колесами по ровной дороге. А вот стоит ли пытаться форсировать такое препятствие под углом, как это советуют многие?

Закон сохранения энергии ухмыльнется — меня, мол, не обойти. Однако же смысл в маневре все-таки есть: недаром бывалый альпинист поведет в гору толпу туристов не прямо к вершине, а зигзагами. Грубо говоря, если пересекать «полицейского» не поперек, а как бы вдоль, то угол наклона этого участка дороги при такой траектории снизится почти до нуля — по аналогии с туристами, которые лезут не в гору, а фактически ходят вокруг нее. Однако же на практике особого смысла в подобном маневре нет: ведь автомобиль должен двигаться по своей полосе, а потому реальный угол отклонения от прямой может составить от силы десяток градусов. Подвеске при этом легче не станет, да и кузов подвергнется дополнительному скручиванию. А бибиканье торопыг, едущих сзади, будет гарантировано: им такая «синусоида» точно не понравится.

Превышение на 19 км/ч

Есть, пожалуй, единственное действующее правило движения, которое нравится всем. Его суть в том, что за быструю езду вас накажут только при превышении допустимой скорости на 20 км/ч с хвостиком. Это сделано с учетом всевозможных погрешностей приборов. Понятно, что в итоге народ облегченно вздохнул и начал ездить по формуле «плюс 15 км/ч к разрешенной скорости». А кто-то и все 19–20… Так сказать, по верхней границе допуска, полагаясь на погрешность спидометра, который всегда завышает свои показания.

Желание ехать быстро и при этом не нарушать, экономя на штрафах, вполне понятно. Но, к сожалению, даже профи не хотят думать о том, что движение по упомянутой формуле — это нарушение в чистом виде. Просто до поры до времени за него не наказывают. Но если, к примеру, при разборе причины ДТП выяснится, что участник аварии двигался со скоростью 79 км/ч при разрешенных 60 км/ч, то чаша судейских весов вряд ли будет к нему благосклонна.

Автомат в нейтраль

Многие водители, в том числе и опытные, которые всю жизни проездили на машинах с механической коробкой передач, иногда начинают делать нелепые ошибки, пересев на машину с автоматом. Типичный пример — желание на каждом светофоре перевести селектор из положения D в «нейтраль» или «паркинг». На механической коробке это было необходимо — не стоять же с выжатым сцеплением! — а вот реальному гидромеханическому автомату такое издевательство ни к чему. Впрочем, подробное обсуждение вопроса мы уже проводили вот здесь.

Справедливости ради отметим, что отдельные нерадивые автопроизводители из-за океана, не сумевшие сделать нормальную АКП, переваливают свои просчеты на владельцев. Мол, будете долго стоять на «драйве» — готовьтесь к неприятностям: стуки, удары при переключениях и т.п. Такие записи в инструкциях фактически помогают сервисам отфутболивать недовольных клиентов. Но с нормальной коробкой ничего подобного не происходит.

Аккумулятор и фары

В холодное время года бывалые водители перед пуском мотора часто включают фары. Цель — разогреть аккумулятор перед выдачей пускового тока. А надо ли это делать или нет?

Когда-то такой прием действительно рекомендовался в литературе. Но в последнее время подобных советов уже не встретить. И дело не только в том, что батареи стали лучше, а современные впрысковые машины пускаются «с полпинка». Просто последние исследования показали, что батарея никаких реальных бонусов от такого прогрева практически не получает, а вот часть энергии, хоть и небольшую, но теряет. Поэтому специально нагружать аккумулятор перед пуском все-таки не стоит.

Ремня!

Самое идиотское противоборство со здравым смыслом, которое чаще других допускают именно бывалые водители — наплевательское отношение к ремням безопасности. Аргумент, как правило, простой — «А я всегда так езжу». Или другой, более современный «довод» — «А у меня подушки безопасности установлены». А типичный аргумент некоторых «таксистов»: «А нэту, нэту».

Извините, но комментировать это и тем более спорить я не стану. Все-таки есть некие постулаты, не подлежащие обсуждению. Надо — и всё, вопрос закрыт.

Сцепились…

Очень многие владельцы машин с механическими коробками передач почему-то то ли боятся, то ли ленятся лишний раз переключить передачу, предпочитая то и дело стоять с выжатым сцеплением. Перечень того, что при этом раньше времени прикажет долго жить, получается весьма солидный. Тут и выжимной подшипник, и корзина, и полукольца коленвала, не больно-то любящие излишнюю осевую нагрузку… До поры, до времени, конечно, все это хозяйство сдюжит, но зачем специально добивать машину — непонятно.

Кстати, говорят, что с выжатым сцеплением в сталинские времена заставляли дежурить водителей, ожидающих особо важных персон. Мол, вдруг коробка откажется включаться… Сколько при этом выхаживало сцепление, никого не волновало.

Всех, кто с чем-то не согласен или желает дополнить перечень, приглашаем высказаться.