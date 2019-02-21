Далеко не каждый, даже продвинутый, автолюбитель ориентируется в стоимости капремонта двигателя. А ведь это вторая после кузова часть автомобиля по дороговизне восстановления!

Когда капиталить двигатель?

Давайте рассмотрим, во что обойдется капитальный ремонт наиболее распространенных типов двигателя рабочим объемом до 2 л.

Обычно мотор 1,4–1,8 л, за которым правильно ухаживали: проводили своевременную замену масла и охлаждающей жидкости, не перегревали и не доводили дело до гидроудара — выхаживает около 200 000–250 000 км. Это если говорить о двигателях иностранной разработки. Отечественные обычно ходят заметно меньше, но случаются и исключения: некоторые экземпляры вазовских движков «бегают» до 200 000 км и более.

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Что же говорит о необходимости капитального ремонта? Многие скажут, что большой расход масла, дымление и потеря мощности. Они будут во многом правы, но есть и более важный признак — низкое давление масла. Такой дефект может привести к мгновенной кончине двигателя с задиром коленчатого вала. А еще это может представлять опасность для водителя и пассажиров автомобиля: если двигатель потеряет мощность и саму способность вращаться во время напряженного обгона, к примеру.

К таким же катастрофическим последствиям приводит и обрыв ремня привода ГРМ. Тут двигатель не только глохнет, но и выводит из строя головку блока цилиндров (гнет клапаны).

А вот пострадает ли при этом «низ» мотора, зависит от удачливости владельца. Могут быть повреждены поршни и, само собой, кольца, но иногда доходит дело и до задира цилиндров.

Что входит в понятие «капитальный ремонт»?

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Основные операции, которые проводит берегущая свою репутацию фирма при капитальном ремонте двигателя:

Демонтаж двигателя с автомобиля

Разборка и мойка всех деталей

Обмер базовых деталей (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока цилиндров). Проверка на трещины и герметичность рубашки системы охлаждения. Проверка коленчатого и распределительных валов на изгиб. Проверка клапанных механизмов. Проверка состояния масляного насоса.

Расточка цилиндров под ремонтный размер или загильзовку. В последнем случае — установка гильз. Шлифование коренных и шатунных шеек в ремонтный размер. Замена седел и втулок клапанов. Обработка плоскости головки блока цилиндров.

Сборка двигателя с установкой новых резиновых элементов, уплотнений и прокладок.

Проверка величины износа шатунных шеек коленчатого вала. Диаметр измеряется в трех плоскостях по ширине шейки и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по окружности. Если диаметр превышает нижний допуск для нового изделия более чем на 0,02 мм, то предстоит шлифовка в ремонтный размер.

При проверке износа цилиндра его измеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по диаметру и в трех плоскостях по высоте. У блока цилиндров на фото еще сохранились следы хона на поверхности цилиндра. Можно не растачивать в ремонтный размер.



А теперь посмотрим на стоимость ремонта. Ориентироваться будем на цены Московского региона. Допускаю при этом, что аналогичный ремонт должного качества можно провести и дешевле, скажем, в Свердловской области или в Белоруссии.

Вазовский мотор

При должном капитальном ремонте вазовский восьмиклапанный мотор должен быть разобран до такого состояния.

Конструкция его давно известна авторемонтникам, запчастей на рынке — море, а за работу возьмутся едва ли не в каждом сарае. При этом работа у «горе-мастеров», не утруждающих себя инструментальными замерами, может обойтись примерно в 30 000 рублей — даже вместе с запчастями. Но и качество будет соответствующее. Правильное восстановление вазовского мотора может стоить порядка 50 000 руб., но не более того. Ведь цена нового мотора начинается от 59 000 рублей. Плюс стоимость установки.

Атмосферные двигатели иностранной разработки

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Сразу следует оговориться, что речь идет о достаточно массовых современных двигателях. Никаких оппозитных моторов, никаких раритетов.

Капитальный ремонт такого двигателя обойдется примерно в 180 000 рублей, если не потребуется замена базовых деталей (блока цилиндров, коленвала и головки блока).

Как ни странно, но разницы в цене между восстановлением двигателей разных производителей, например, Renault и Kia, нет. Сравним мотор Логана и Соляриса. Казалось бы, у «французов» блок цилиндров чугунный, и его можно растачивать под ремонтные размеры. В этом случае потребуются новые поршни, к примеру, Mahle, по 5000 рублей за штуку. У «корейцев» алюминиевые блоки цилиндров, которые часто называют неремонтопригодными и одноразовыми. Однако они прекрасно гильзуются, при этом часто удается оставить родные поршни. Для этого у них обрабатывают канавку под верхнее поршневое кольцо и подбирают соответствующие кольца.

Принять решение о сохранении старых поршней можно только после тщательных замеров диаметра юбки и определения износа канавок под поршневые кольца.

Хороший ремонтник, проводя полный комплекс работ со всеми составными частями двигателя, старается сэкономить деньги клиента. Он не забудет и прошлифовать коленчатый вал, и перебрать головку блока цилиндров. А перед сборкой проверит масляный насос и подготовит полный комплект новых уплотнений.

Недавно наша редакция провела диагностику с полной разборкой двигателя фирмы Renault K4M. После пробега 120 000 км двигатель оказался полностью работоспособным.

Дизельные двигатели

Практически все, сказанное в предыдущем разделе, можно отнести и к дизельным моторам такого же рабочего объема. Но ремонт выйдет немного более затратным — порядка 220 000–230 000 рублей. Причина в том, что у таких моторов элементы поршневой группы дороже, а работа с головкой блока цилиндров сложнее. Порой извлечение форсунок и свечей накаливания отнимает уйму времени. И они могут при этом пострадать. Моторы менее распространены, а потому сроки ожидания и затраты на комплектующие несколько выше. И все это без учета ремонта или замены турбокомпрессора — неотъемлемой части любого современного дизеля.

Турбонаддув

Ремонт поршневого двигателя в бензиновом и дизельном исполнении нами уже оценен. А что если такой мотор оснащен еще и турбонаддувом, который также нуждается в ремонте или замене?

Агрегаты турбонаддува на современных моторах могут сильно различаться по сложности конструкции. Встречаются и простенькие турбокомпрессоры с автономными улитками. Такой можно заменить часа за два. Но все чаще производители применяют корпус турбины, совмещенный с выпускным коллектором. А если в этой интегральной конструкции трещина? Чаще всего дело заканчивается заменой этого очень недешевого узла.

Кроме того, у простых турбокомпрессоров присутствует только подача и слив моторного масла для смазки подшипника, а бывают агрегаты наддува еще и с подачей охлаждающей жидкости. Так вот, цена ремонта самых сложных агрегатов может доходить до 100 000 рублей.

Агрегат наддува может повысить стоимость ремонта на 30 000 — 100 000 рублей в зависимости от сложности конструкции.

В заключение следует отметить, что отремонтировать бензиновый безнаддувный мотор и проще, и дешевле. При этом восстановить отечественный мотор можно раза в три дешевле, чем двигатель даже недорогой иномарки.

Выражаем благодарность механическому заводу «Иномотор» за помощь в подготовке материала.



