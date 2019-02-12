6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6

Почему заводская инструкция умалчивает, что этот мотор — единственный на рынке — требует обкатки? ЗР знает ответ.

1. История

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Нынешняя модификация мотора 1.6 корнями восходит к двигателям, специально созданным для поперечного расположения на автомобилях семейства ВАЗ-2108. Изначально это был карбюраторный мотор рабочим объемом 1,3 л. В его доводке принимали участие специалисты фирмы Porsche. Двигатель имел конструкцию и характеристики, отвечавшие требованиям того времени. Впервые ВАЗ-2108 с новым мотором показали широкой публике на выставке «Автопром-84». Для отечественного автостроения это был огромный шаг вперед, хотя в общемировом масштабе тольяттинский мотор являлся технически устаревшим сразу после его появления. Зарубежные двигатели уже примеряли системы впрыска топлива, а карбюраторы некоторых модификаций напоминали пауков с кучей трубочек и приводов для коррекции топливоподачи на разных режимах.

Какие же конструктивные особенности повлияли на всю дальнейшую судьбу семейства двигателей ВАЗ для переднеприводных автомобилей? Поперечное расположение потребовало «короткого» блока цилиндров. Вначале работы велись над двигателем 1,3 л с диаметром цилиндров 76 мм. Было принято межцилиндровое расстояние, равное 89 мм. Когда при создании модификаций большего рабочего объема увеличили диаметр цилиндров до 82 мм, стало невозможным обеспечить протоки рубашки охлаждения между цилиндрами, что вызвало увеличение теплонапряженности двигателя и заставило искать новые способы охлаждения цилиндров. Дальнейшее повышение рабочего объема было получено путем увеличения рабочего хода до 75,6 мм. Так получили двигатель рабочим объемом 1596 см3.

Сегодня различные модификации вазовского двигателя 1.6 устанавливают на целый ряд автомобилей: Лада Гранта, Ларгус, Веста и Иксрей, а еще Datsun on-DO и mi-DO.

2. Приобретенные недостатки

Коленвал у двигателя 1,6 вполне современен, он полнопротивовесный, то есть на продолжении каждой щеки вала имеется противовес (всего восемь штук). Импортные моторы часто располагают лишь четырьмя противовесами. Экономят.

Всюду видно «похудение». Тонкий стержень шатуна переходит в уменьшенную нижнюю головку. Поршень облегчен до предела. Оставлена зона расположения поршневых колец и два небольших «язычка», заменяющих прежнюю полноценную юбку.

Короткая юбка поршня — в духе современного автостроения, но такое решение не лучшим образом влияет на моторесурс. Мало того, что опорная поверхность поршня мала, так еще и перекладка (боковые колебания) возможны больше, чем со старыми, высокими поршнями.

Шатуны нынешней модификации двигателя стали заметно тоньше по сравнению со старыми, с индексом 2108. А еще появилась высокотехнологичная отламываемая крышка шатуна, но значительно уменьшилась ширина шатунного вкладыша. Да, массу шатуна таким образом удалось немного снизить. Но это однозначно повысило нагрузки на подшипник. При этом ширина шейки на валу осталась прежней . Вполне можно было бы ставить шатун с «широкой» нижней головкой.

Хорошо видно, насколько нижняя головка шатуна ýже шейки коленвала.

3. Привод ГРМ

Вазовский двигатель последней генерации стал «невтыковым» (то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не гнут клапаны), что, с одной стороны радует, а с другой навевает печаль. Почему-то больше ни один автопроизводитель в мире не печется о «невтыковой» конструкции. Выходит, что привод ГРМ у вазовцев настолько ненадежен, что производителю пришлось подстраховаться таким вот образом, предусмотрев выемки под клапаны на поршнях.

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При этом за последние годы производитель почему-то уменьшил ширину ремня ГРМ. У «восьмерки» был ремень шириной ¾ дюйма — 19 мм, а сейчас стало 17 мм. То же самое касается и шестнадцатиклапанной версии двигателя. Был 1 дюйм (25,4 мм) в ширину, а теперь всего 22 мм. Зачем снизили несущую способность ремня? Ведь чем он шире, тем надежнее. Много ли резины сэкономили?

Мало того, что сам по себе ремень стал меньше в ширину, так он еще и работает в паре с не очень-то надежными узлами — роликами и насосом охлаждающей жидкости. Качество отечественных насосов — это головная боль всех владельцев вазовских переднеприводников, начиная с «восьмерки».

Впрочем, и наша культура обслуживания оставляет желать лучшего. Некоторые владельцы вазовской техники сами провоцируют неисправности: кто воду зальет в систему охлаждения, и замерзшая помпа порвет ремень ГРМ, а кто — антифриз поддельный, который погубит сальник и подшипник помпы. Известны случаи, когда такой антифриз в условиях высокотемпературной кавитации разрушал лопасти насоса. Еще одним слабым местом являются натяжной и обводной (паразитный) ролики привода ГРМ. При низком качестве подшипников или недостатке смазки возможен обрыв ремня ГРМ.

На рынке запчастей слишком много некачественных комплектующих для вазовских моторов. Один из самых проблемных узлов — насос охлаждающей жидкости. Его следует выбирать особенно тщательно.

На надежность мотора еще влияет конструкция и материалы, из которых изготовлены элементы системы охлаждения. Ненадежный термостат может способствовать перегреву или переохлаждению мотора. Шланги низкого качества способны оставить двигатель без охлаждающей жидкости. А еще часто трескается расширительный бачок.

4. Особенности эксплуатации и обслуживания

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Вазовский мотор имеет чугунный блок цилиндров. Чугун как конструкционный материал хорош тем, что допускает неоднократную расточку цилиндров под ремонтные размеры. Однако на большинстве моторов импортного производства в паре с чугунным блоком (да и с алюминиевым тоже), используют поддон картера в виде прочной отливки из алюминиевого сплава. Такая конструкция, изначально рассчитанная как одно целое при проектировании, значительно повышает жесткость всей нижней части двигателя. Это уменьшает деформации постелей коленвала и искажения формы цилиндров под действием нагрузок.

А вот на тольяттинский мотор, который работает в паре с вазовской механикой или АМТ (в основе которой все та же вазовская МКП), устанавливают «жестяной» поддон с мягкой прокладкой. Жесткость всей конструкции при этом значительно меньше. Это одна из причин, по которой вазовский двигатель до сих пор требует обкатки.

Конечно, в инструкции давно нет информации об этом. Сказано лишь, что на первых тысячах километров пробега желательно не перегружать двигатель. Однако статистика редакционных машин из Тольятти говорит о том, что расход масла уменьшается и стабилизируется на минимальном уровне после пробега порядка 10 000 км. Что-то в вазовском моторе прирабатывается. При этом у большинства иномарок расход масла в двигателе с самого начала эксплуатации мизерный.

Тольяттинские моторы, работающие в паре с вазовской коробкой передач, довольствуются поддонами, штампованными из тонкой листовой стали.

А еще конструкция привода клапанов на восьмиклапанной версии двигателя (ВАЗ-11186) довольно часто требует регулировки. К примеру, у популярных Hyundai Solaris и Kia Rio в гамме тоже имеется двигатель без гидрокомпенсаторов, однако регламент обслуживания значительно реже требует регулировки зазоров. Более того, реальная потребность в этой работе, как правило, наступает при больших пробегах.

Шестнадцатиклапанные вазовские моторы снабжены гидрокомпенсаторами, к работе которых претензий нет.

5. Конкурентоспособен или нет?

Технические характеристики двигателя ВАЗ 1.6

Модель двигателя 11186 21126 21127 Клапанный механизм 8 клапанов 16 клапанов Диаметр цилиндра × ход поршня, мм 82,0 × 75,6 Рабочий объем, см3 1596 Номинальная мощность, л.с.

при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1

87

5100

98

5600

106

5800

Максимальный крутящий момент, Н∙м

при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1

140

3800

145

4000

148

4200



Показатели отечественного мотора рабочим объемом 1,6 л весьма далеки от современных. Судите сами: большинство зарубежных двигателей рабочим объемом 1,6 л имеют мощность более 120 л.с. И это свидетельствует о том, что конструкция вазовского мотора устарела. Даже примененная на 106-сильной версии двигателя управляемая длина впускного трубопровода не заменит систем изменения фаз газораспределения.

А ведь на иномарках ее внедряют и на выпускной распределительный вал (в дополнение к впускному). Вообще, если вспомнить знаменитые хондовские моторы девяностых годов, то они за счет управления газораспределением и высоких оборотов выдавали порядка 160 л.с. и более при рабочем объеме 1.6 л. И это были безнаддувные двигатели для массовых машин.

Аналогичная линейка силовых агрегатов у партнера по альянсу — компании Renault. Имея схожие технические характеристики, французские моторы, тем не менее, более совершенны с конструктивной точки зрения. Да и по части надежности обыгрывают вазовские двигатели.

6. Маркетинговый просчет

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Автовладельцы негативно относятся к моторам, у которых мощность чуть за 100 л.с. Ведь такая мощность подразумевает более высокий налоговый коэффициент, а отдача от мотора при этом по-прежнему минимальная по современным меркам. Именно поэтому модификация 21127, на мой взгляд, особого смысла не имеет.

Семейство вазовских двигателей было вполне конкурентоспособным сорок лет назад, когда его создавали. Теперь двигатель морально устарел, так и не излечившись от некоторых болячек. Считаю, что ВАЗу нужно перейти на другую моторную базу. Выпускать лицензионные моторы или разрабатывать свой, но нужен новый двигатель внутреннего сгорания еще до того, как его заменит электромотор.

Высказывайте свои мнения в комментариях, ведь я только поделился своим личным опытом эксплуатации и ремонта.

Фото: «За рулем» и из архива автора