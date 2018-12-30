Лада Веста SW Cross: побежденный масложор и полезные апгрейды

Универсал Лада Веста, прожив в редакции «За рулем» шесть месяцев и пробежав 20 тыс. км, получил свежий вариант прошивки электроники у дилера и ряд усовершенствований от специалистов техцентра ЗР.

Лада Веста SW Cross

Лада Веста SW Cross Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2018 года

Пробег на момент отчета — 20 051 км

Публикации в ЗР № 5, 9, 10, 2018

Лада Веста SW Cross

Шесть месяцев прослужил в нашей редакции универсал Лада Веста SW Cross. Расстаемся! Никаких поломок за этот срок не было, да и претензий накопилось немного. Пожалуй, самая главная — расход моторного масла, пусть и небольшой. После 10 000 км пришлось долить литр, и угар масла прекратился.

Появляются новые двигатели, а фирменная вазовская особенность остается: мотор окончательно прикатывается к 10 000 км. Это подтверждает расход не только масла, но и топлива — он опустился ниже психологической отметки «8 л/100 км». И это при том, что больше половины пробега пришлось на напряженный столичный трафик.

Веста 1.8 радовала и пристойной динамикой. За все время у меня не возникло ситуаций, когда запаса мощности не хватало. Это касается как эластичности, так и предельного ускорения до 100 км/ч, которых Веста достигает, по нашим замерам, ровно за 11 секунд — этого более чем ­достаточно.

Родные щетки стеклоочистителя МТТ работали отвратительно, поэтому их место заняли ­бескаркасные дворники Osawa.

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За резвую динамику надо сказать спасибо и последнему варианту прошивки. Двигатели со старым софтом грешили провалами в переходных режимах. И многим Вестам, в том числе погостившему в нашем парке универсалу Веста SW (ЗР, № 6, 2018), перепрошивали электронные мозги. Дилеры заверили, что новый софт заливают во все машины при прохождении обслуживания или обращении с жалобой. Но так поступают лишь столичные сервисмены, а в регионах официалы по старинке встают в стойку при упоминании о бесплатной перепрошивке. Рекомендуем ссылаться на наш опыт и требовать, чтобы дилер выполнял свои обязательства.

Кстати, последний вариант прошивки небезупречен. В прохладную погоду, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру, он страдает сильными провалами на средних оборотах — разгон выходит рваным. Как только стрелка указателя температуры встает вертикально, все проблемы исчезают как по волшебству.

Единственная серьезная претензия к машине — великоват расход масла на первых 10 000 км. Пришлось доливать литр.

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Шасси — достойное. Это относится и к управляемости, и к плавности хода. Быстроту реакций автомобиля помог оценить самосвал, выскочивший мне в лоб поздним вечером на пустом шоссе. Водитель или уснул, или просто отвлекся, а мне оставалось лишь одно — отвернуть на обочину. Энергоемкая подвеска уверенно выдержала удар. Попав в яму, одно колесо разбортировалось, но ни диску, ни шине ремонт не потребовался.

Семнадцатидюймовые колеса Кросса смотрятся красиво, и многие владельцы вряд ли пожелают заменить их в угоду практичности менее эстетичными, но с шинами более высокого профиля. Однако альтернатива должна быть, тем более у кроссовой версии, которая чаще обычной легковушки съезжает с асфальта. И наш недавний пробег в Каракумы это подтвердил (ЗР, № 11, 2018). Мы постараемся достучаться до производителя, чтобы тот расширил палитру разрешенных колес. Но пока, если дорожите гарантией, ничего, кроме 17‑дюймовых с шинами 205/50 R17, на Cross-версию ставить нельзя.

Чтобы защитить пакет радиаторов от мошек и камней, мы поставили вот такие сетки. С эстетической точки зрения решение спорное — лучше бы окрасить сетки в черный цвет, чтобы не бросались в глаза.

За время пребывания в нашем парке Веста SW Cross получила несколько маленьких апгрейдов. Про один я уже рассказывал (ЗР, № 10, 2018): штатные щетки стеклоочистителя недолго затирали лобовое стекло, испытывая мое терпение, - и уступили место бескаркасным ­щеткам фирмы Osawa.

Другое улучшение коснулось шумоизоляции. На внутреннюю поверхность подкрылков мы наклеили листы вспененного полиуретана. На изоляцию четырех арок потратили около 1500 рублей, все работы выполнили силами нашего техцентра. Доработка позволила снизить уровень шума почти на 1 дБ.

А еще поставили сетки на решетку радиатора и воздухозаборник переднего бампера, чтобы уберечь пакет радиаторов от дорожной грязи. Сетки предназначены именно для Весты, их установка предельно проста: идеально встают в решетку и воздухозаборник, для крепления предусмотрены специальные фиксаторы. Комплект обойдется примерно в 5000 рублей. Понятно, что от мелкой дорожной пыли эти сетки не спасут, но от камней (даже мелких) и насекомых защитят.

Лада Веста SW Cross

Пройденные 20 000 км (не всегда по хорошим дорогам) никак не отра­зились на товарном виде автомобиля. Лакокрасочное покрытие оказалось стойким: сколов на бамперах, капоте, крыльях, порогах мы не нашли.

Веста SW Cross достойно выдержала полгода нелегкой эксплуатации в нашей редакции. Расставаться с ней грустно. Она неидеальна, но это вполне достойный автомобиль. ­Мелкие огрехи завод постепенно устраняет. Уверены, что и наш список претензий постепенно будет уменьшаться.