Дефицит колесных дисков для Весты! Расследование ЗР

Низкопрофильные шины и дорогие 17-дюймовые колеса, которыми с завода комплектуются Cross-версии Весты, устраивают не всех владельцев. Ответ на вопрос «Есть ли альтернатива?» зависит от того, каким путем вы хотите пойти.

Добрый день, уважаемые зарулевцы! Хочу подкинуть актуальную тему для статьи. Я обладатель Lada Vesta SW Cross, и сейчас для меня актуальна покупка зимних шин на дисках. Однако выяснилось, что АВТОВАЗ использовал нестандартный диск с вылетом 43 и требует использовать только его во избежание потери гарантии. Официальный диск стоит космические 7,5 тысяч, возможная замена только одна — за 6,5 тысяч и даже у производителя в наличии только 1 (один) диск (считайте, что замены нет). Таким образом, завод навязывает покупку своего уникального диска по явно завышенной цене. Почему бы не привлечь к этому внимание общественности и не запросить комментарии завода? По крайней мере, завод мог бы разрешить другие варианты замены. Судя по форумам, народ ставит 15-е и 16-е колеса, рискуя гарантией, потому что навязываемый вариант банально вдвое дороже. С уважением, Андрей.

Уважаемый Андрей! Мы постарались ответить на Ваши вопросы со всех возможных позиций.

Официально

Любой производитель, не только АВТОВАЗ, будет требовать использовать только те размерности шин и колес, которые прописаны в инструкции по эксплуатации. На них автомобиль проходил заводские тесты и сертификацию. Как он себя поведет на «обуви» с иными параметрами, изготовителю неизвестно, и брать на себя ответственность за такую замену он не может.

В последней версии инструкции по эксплуатации Весты исчерпывающая информация о шинах и колесах дана на с. 121.

Для подтверждения этой очевидной, в общем-то, информации я все же связался с пресс-службой АВТОВАЗа и инкогнито позвонил на горячую линию Лады. Оба источника были единодушны: на седане и универсале Лада Веста Cross допускается применять только 17-дюймовые шины и колеса с параметрами, прописанными в инструкции по эксплуатации. Иные варианты будут рассматриваться как повод для отказа в гарантийном ремонте ходовой части.

Санкции

Поплатиться можно не только отказом в бесплатном ремонте. Если не одобренные заводом шины заметит на дороге инспектор ДПС, он вправе составить протокол о несоответствии автомобиля требованиям Технического регламента, п. 5.1 которого гласит: «Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителей транспортных средств». А это уже повод для прекращения регистрации, если неисправность не будет устранена.

Маркировка колес, как правило, наносится на внутреннюю поверхность. Если вы обуете Весту Cross в те же 17-дюймовые колеса, но с иными параметрами вылета, ширины и диаметра центрального отверстия, оценить соответствие прямо на дороге инспектор, конечно, не сможет. А вот другой диаметр уже очевиден, и подскажет его маркировка на шине.

Смотрится машина на «семнадцатых» колесах, конечно, красивее, но практичность страдает.

Иной диаметр, кроме семнадцатого, также поставит крест на возможности честно пройти техосмотр. Если совсем сгустить краски, крайне неприятные последствия могут возникнуть в случае аварии с тяжелыми последствиями. После таких нередко назначают массу экспертиз и выясняют все детали. Всплывут нештатные колеса, и кто знает, как это расценят следователи. Но это теория.

Реальность

Реальная жизнь, как водится, имеет некоторые отличия. Я позвонил нескольким официальным дилерам Лады в Москве и, представляясь владельцем универсала SW Cross, просил посоветовать альтернативу родной «обувке» на 17 дюймов. Ответы были как под копирку. Менеджеры отдела запасных частей не видели никаких проблем в установке 16-дюймовых колес и были готовы предложить варианты.

На вопрос в лоб «А что с гарантией?» тушевались и переключали на соответствующего специалиста. И уже от мастера по гарантии звучал предсказуемый ответ: колеса-то встанут, но появление с ними на сервисе будет поводом отказать в бесплатном ремонте подвески. Впрочем, все дали понять, что случится это необязательно. Вы бы поверили им на слово?

Парадокс: при отменной геометрической проходимости, неплохой настройке подвески и электроники Весту Cross ограничивает на плохом асфальте и вне его именно размерность шин.

Конечно, можно подгадывать поездки на ТО под сезон, когда ваша Веста обута в заводские колеса. Но сам факт, что дилеры сватают не одобренные заводом размерности, возмутителен. Кто-то ведь купит их, не задавая никаких вопросов! А потом в том же техцентре, к своему удивлению, получит отказ в гарантии.

Винить ли АВТОВАЗ?

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Прежде всего, непонятна формулировка «выяснилось» в вопросе читателя. Допускаемые производителем размерности шин и колес указаны в инструкции по эксплуатации, которая выложена на официальном сайте в открытом доступе. Если траты на расходники для автомобиля имеют столь важное значение для будущего владельца, целесообразно провести анализ цен еще до покупки машины.

Стоит признать, что с ценой на оригинальное 17-дюймовое колесо (около 7500 рублей) АВТОВАЗ действительно пожадничал. Прошерстив десяток крупнейших сайтов по продаже колес, я действительно нашел только один идеально подходящий вариант — КиК Фланкер. Он дешевле на тысячу рублей, что дает экономию 4000 рублей с комплекта. Что, на мой взгляд, не так уж и мало.

В конце концов, нет никакой обязанности непременно заводить зимний комплект в сборе. Колеса слишком дорогие? Купите только шины. За те деньги, что просит дилер Лады за один диск, можно переобуть всю машину три-четыре раза.

Если бы завод допускал переход на 16-дюймовые шины, владельцы получили бы возможность сэкономить не только на самой «обувке», но и на шиномонтаже. Повредить «семнадцатые» колеса проще простого. Что и доказал пробег ЗР до Каракумов. А диск после серьезного ремонта эксплуатировать не только не рекомендуется — запрещено.

И уж если говорить совсем откровенно, АВТОВАЗ отнюдь не одинок в желании слегка заработать. Подобный «развод» на лишние деньги, если поискать, можно найти едва ли не в любой машине! И случай с Вестой Cross еще не самый плохой: для внимательного покупателя он очевиден еще до приобретения.

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Если не уходить далеко от темы ходовой части, мне навскидку вспоминаются два примера. На французских автомобилях в течение долгого времени применялись легкосплавные колеса без центрального отверстия. Отбалансировать их на стандартном шиномонтажном станке невозможно. Приходилось искать мастерскую с редким оборудованием. Кому-то в регионах — уверен! — был только один путь, к официальному дилеру с его очередями и драконовскими ценами. А для фирменной ситроеновской подвески Hydractive не выпускались неоригинальные стойки. И это при том, что на последнем поколении С5 их «сопливость» и стуки не могли исправить годами, и обладатели машин меняли по несколько комплектов подряд.

Напоследок маленькая подсказка: пишите жалобы и пожелания, если вас что-то не устраивает. Только не в журнал «За рулем», а напрямую производителю. За последние годы АВТОВАЗ не единожды демонстрировал, что прислушивается к клиентам. Возможно, когда количество обращений достигнет критического объема, для Весты в исполнении Cross сертифицируют 16-дюймовые шины и колеса.