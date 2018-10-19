Дефицит колесных дисков для Весты! Расследование ЗР

Добрый день, уважаемые зарулевцы! Хочу подкинуть актуальную тему для статьи. Я обладатель Lada Vesta SW Cross, и сейчас для меня актуальна покупка зимних шин на дисках. Однако выяснилось, что АВТОВАЗ использовал нестандартный диск с вылетом 43 и требует использовать только его во избежание потери гарантии. Официальный диск стоит космические 7,5 тысяч, возможная замена только одна — за 6,5 тысяч и даже у производителя в наличии только 1 (один) диск (считайте, что замены нет). Таким образом, завод навязывает покупку своего уникального диска по явно завышенной цене. Почему бы не привлечь к этому внимание общественности и не запросить комментарии завода? По крайней мере, завод мог бы разрешить другие варианты замены. Судя по форумам, народ ставит 15-е и 16-е колеса, рискуя гарантией, потому что навязываемый вариант банально вдвое дороже. С уважением, Андрей.
Уважаемый Андрей! Мы постарались ответить на Ваши вопросы со всех возможных позиций.
Официально
Любой производитель, не только АВТОВАЗ, будет требовать использовать только те размерности шин и колес, которые прописаны в инструкции по эксплуатации. На них автомобиль проходил заводские тесты и сертификацию. Как он себя поведет на «обуви» с иными параметрами, изготовителю неизвестно, и брать на себя ответственность за такую замену он не может.
Для подтверждения этой очевидной, в общем-то, информации я все же связался с пресс-службой АВТОВАЗа и инкогнито позвонил на горячую линию Лады. Оба источника были единодушны: на седане и универсале Лада Веста Cross допускается применять только 17-дюймовые шины и колеса с параметрами, прописанными в инструкции по эксплуатации. Иные варианты будут рассматриваться как повод для отказа в гарантийном ремонте ходовой части.
Санкции
Поплатиться можно не только отказом в бесплатном ремонте. Если не одобренные заводом шины заметит на дороге инспектор ДПС, он вправе составить протокол о несоответствии автомобиля требованиям Технического регламента, п. 5.1 которого гласит: «Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителей транспортных средств». А это уже повод для прекращения регистрации, если неисправность не будет устранена.
Маркировка колес, как правило, наносится на внутреннюю поверхность. Если вы обуете Весту Cross в те же 17-дюймовые колеса, но с иными параметрами вылета, ширины и диаметра центрального отверстия, оценить соответствие прямо на дороге инспектор, конечно, не сможет. А вот другой диаметр уже очевиден, и подскажет его маркировка на шине.
Иной диаметр, кроме семнадцатого, также поставит крест на возможности честно пройти техосмотр. Если совсем сгустить краски, крайне неприятные последствия могут возникнуть в случае аварии с тяжелыми последствиями. После таких нередко назначают массу экспертиз и выясняют все детали. Всплывут нештатные колеса, и кто знает, как это расценят следователи. Но это теория.
Реальность
Реальная жизнь, как водится, имеет некоторые отличия. Я позвонил нескольким официальным дилерам Лады в Москве и, представляясь владельцем универсала SW Cross, просил посоветовать альтернативу родной «обувке» на 17 дюймов. Ответы были как под копирку. Менеджеры отдела запасных частей не видели никаких проблем в установке 16-дюймовых колес и были готовы предложить варианты.
На вопрос в лоб «А что с гарантией?» тушевались и переключали на соответствующего специалиста. И уже от мастера по гарантии звучал предсказуемый ответ: колеса-то встанут, но появление с ними на сервисе будет поводом отказать в бесплатном ремонте подвески. Впрочем, все дали понять, что случится это необязательно. Вы бы поверили им на слово?
Конечно, можно подгадывать поездки на ТО под сезон, когда ваша Веста обута в заводские колеса. Но сам факт, что дилеры сватают не одобренные заводом размерности, возмутителен. Кто-то ведь купит их, не задавая никаких вопросов! А потом в том же техцентре, к своему удивлению, получит отказ в гарантии.
Винить ли АВТОВАЗ?
Прежде всего, непонятна формулировка «выяснилось» в вопросе читателя. Допускаемые производителем размерности шин и колес указаны в инструкции по эксплуатации, которая выложена на официальном сайте в открытом доступе. Если траты на расходники для автомобиля имеют столь важное значение для будущего владельца, целесообразно провести анализ цен еще до покупки машины.
Стоит признать, что с ценой на оригинальное 17-дюймовое колесо (около 7500 рублей) АВТОВАЗ действительно пожадничал. Прошерстив десяток крупнейших сайтов по продаже колес, я действительно нашел только один идеально подходящий вариант — КиК Фланкер. Он дешевле на тысячу рублей, что дает экономию 4000 рублей с комплекта. Что, на мой взгляд, не так уж и мало.
В конце концов, нет никакой обязанности непременно заводить зимний комплект в сборе. Колеса слишком дорогие? Купите только шины. За те деньги, что просит дилер Лады за один диск, можно переобуть всю машину три-четыре раза.
И уж если говорить совсем откровенно, АВТОВАЗ отнюдь не одинок в желании слегка заработать. Подобный «развод» на лишние деньги, если поискать, можно найти едва ли не в любой машине! И случай с Вестой Cross еще не самый плохой: для внимательного покупателя он очевиден еще до приобретения.
Если не уходить далеко от темы ходовой части, мне навскидку вспоминаются два примера. На французских автомобилях в течение долгого времени применялись легкосплавные колеса без центрального отверстия. Отбалансировать их на стандартном шиномонтажном станке невозможно. Приходилось искать мастерскую с редким оборудованием. Кому-то в регионах — уверен! — был только один путь, к официальному дилеру с его очередями и драконовскими ценами. А для фирменной ситроеновской подвески Hydractive не выпускались неоригинальные стойки. И это при том, что на последнем поколении С5 их «сопливость» и стуки не могли исправить годами, и обладатели машин меняли по несколько комплектов подряд.
Напоследок маленькая подсказка: пишите жалобы и пожелания, если вас что-то не устраивает. Только не в журнал «За рулем», а напрямую производителю. За последние годы АВТОВАЗ не единожды демонстрировал, что прислушивается к клиентам. Возможно, когда количество обращений достигнет критического объема, для Весты в исполнении Cross сертифицируют 16-дюймовые шины и колеса.
Читать комментарии