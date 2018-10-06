Lada Vesta SW Cross из парка ЗР: кроссоверные повадки и масложор

На смену Весте SW, которая прожила в редакции «За рулем» несколько месяцев, пришел такой же «вагон», но с приставкой Cross. Пробег уже превысил 15 тысяч километров, и этого вполне достаточно, чтобы выявить все плюсы и минусы Кросса по сравнению с обычным универсалом.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

Лада Веста SW Cross
Лада Веста SW Cross

Лада Веста SW Cross

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2018 года
Пробег на момент отчета — 15 390 км
Публикации в ЗР 2018, № 5, 9

«Рыжик» прописался в нашем парке в середине весны и начал свою редакционную жизнь с пробега к Крымскому мосту (ЗР, № 5, 2018).

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А что меняет приставка Cross? Помимо рыжих вставок в салоне и больших 17‑дюймовых колес такие машины отличают внедорожный пластиковый обвес и две сотни миллиметров клиренса под защитой двигателя. Причем полноценной, металлической!

По параметрам геометрической проходимости Лада Веста SW Cross вполне сопоставима с паркетниками В‑класса. И если углы въезда и съезда сравнимы, то просвету под днищем и бамперами позавидовали бы многие кроссоверы. Жаль, что полный привод на Cross даже за доплату не поставить — вот вездеход получился бы! Но раз Cross, всё же будьте любезны съехать с асфальта. Что я и сделал почти сразу, как только получил ключи от машины.

На грунтовке SW Cross чувствует себя прекрасно, но обычная Веста SW по разбитой дороге едет мягче: подвеска не задрана, у 16‑дюймовых шин высокий профиль. А 17‑дюймовые колеса Кросса остужают пыл на проселке. Энергоемкость подвески великолепная, и довести ее до пробоя непросто. А вот повредить низкопрофильные шины или погнуть обод диска при быстрой езде по ямам и ухабам — как нечего делать.

Веста не боится вывешивания: все двери закрываются и открываются без усилий.
Веста не боится вывешивания: все двери закрываются и открываются без усилий.

Впереди — участок дороги с многочисленными поперечными буграми. Самое время проверить жесткость кузова и ход подвески. Вывешивается Cross не раньше большинства паркетников. И, когда одно из задних колес отрывается от земли, заметного изменения в усилиях при открывании дверей нет. Да и крышка багажника закрывается без особых проблем. Но на совсем кривой грунтовке, когда едущий автомобиль близок ­к ди­агональному вывешиванию, панели салона всё же поскрипывают. Впрочем, на «тарированной» дороге, которую я давно облюбовал в подмосковном Раменском районе, подобным образом вели себя многие кроссоверы. Причем не только дешевые. Так что с жесткостью кузова у Весты полный порядок.

Сравнение параметров геометрической проходимости (замеры ЗР)

Лада Веста SW Cross

Kia Rio X-Line

Hyundai Creta

Renault Kaptur

Suzuki Vitara

Skoda Yeti

Дорожный просвет

200 мм

155 мм

170 мм

205 мм

180 мм

180 мм

Просвет под передним бампером

205 мм

190 мм

230 мм

275 мм

180 мм

200 мм

Просвет под задним бампером

210 мм

195 мм

230 мм

240 мм

180 мм

210 мм

Угол въезда

22,0°

19,0°

22,5°

22,5°

20,5°

20,5°

Угол съезда

26,0°

29,0°

30,5°

32,0°

29,0°

33,0°

Угол рампы

17,5°

16,5°

19,5°

22,0°

16,5°

17,5°

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На раскисшей грунтовке впечатление портят дорожные шины Pirelli Cinturato P7 размерностью 205/50 R17 — они совершенно не годятся для грязи. Потому сложные участки надо брать ходом, благо завидный просвет и стальная защита позволяют делать это безбоязненно. А еще лучше предварительно отключить противобуксовочную систему.

В большинстве ситуаций Лада на бездорожье почти не уступает полноприводным машинам. Отсутствие момента на задних колесах ощутимо на крутых подъемах, когда ведущие передние колеса разгружаются, теряя «зацеп». И если не набрать ход заранее, затяжной песчаный или глиняный подъем станет непреодолимым. Что я и испытал в полной мере — на очередном песчаном холме машина сдалась. Пришлось аккуратно скатываться назад и брать вершину ходом.

В общем, вне асфальта Веста SW Cross оказалась приличным бойцом. Ее возможности ограничивают лишь два фактора — низкопрофильные дорожные шины и отсутствие полного привода (особенно его не хватает на затяжных и скользких подъемах).

К первому плановому ТО Веста SW Cross подошла без потерь, если не считать потерянного колесного болта и немного ушедшего уровня масла.
К первому плановому ТО Веста SW Cross подошла без потерь, если не считать потерянного колесного болта и немного ушедшего уровня масла.

В повседневной эксплуатации SW Cross почти не отличается от обычного SW. Это касается и достоинств, и недостатков. Например, раньше завод устанавливал на новые Лады отечественные дворники, которые уже на первых километрах отказывались нормально очищать стекло. Щетки на конвейер Весты поставляет турецкая фирма МТТ, и работают они немногим лучше. Поэтому я установил японские Osawa — эти отлично чистят.

При очередном осмотре недосчитался одного колесного болта на переднем левом колесе. Проверил остальные — затянуты на славу. Что это — недосмотр сборщиков или чьи-то длинные руки? Найти новый болт в ближайшем магазине не составило труда.

Противобуксовочная система автоматически включается после 55 км/ч. Для бездорожья порог достаточен.
Противобуксовочная система автоматически включается после 55 км/ч. Для бездорожья порог достаточен.

Ручка, закрепленная на обивке крышки багажника, то и дело отходит, приходится возвращать ее на свое место. Явный конструктивный недочет.
Ручка, закрепленная на обивке крышки багажника, то и дело отходит, приходится возвращать ее на свое место. Явный конструктивный недочет.
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А вот за новыми заглушками центральных отверстий дисков пришлось побегать. На нашей машине потерялись обе с правой стороны, и, как выяснилось, это не такое уж редкое для Вест явление. Найти заглушки в магазине запчастей не удалось, отправился к официальному дилеру. Благо на носу был плановый визит — подошло время первого ТО.

Еще до планового обслуживания я частично освежил масло: после 10 000 км пробега пришлось долить литр. Расход не пугающий, но поглядывать за ним стоит. Я доливал масло Роснефть, а на ТО залили из фирменной канистры Lada, - но при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что это та же синтетика от Роснефти вязкостью 5W‑40.

Помимо масла на ТО‑15 000 км поменяли воздушный и салонный фильтры. Проверили ходовую часть и провели компьютерную диагностику — никаких отклонений! И Веста SW Cross уверенно продолжает наматывать пробег, радуя довольно скромным аппетитом: в среднем около 8 литров 92‑го бензина на сотню километров.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (215–15 390 км)*

Расходы на содержание 60 816 руб.
Из них на бензин (АИ-92, средний расход 8,03 л/100 км) 52 076 руб.
ТО-15 000 км 6300 руб.
Моторное масло Роснефть 5W-40, 1 л 500 руб.
Колесный болт 50 руб.
Щетки стекло­очистителей Osawa 1890 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,01 руб.

*Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.



Lada Vesta SW Cross из парка ЗР: кроссоверные повадки и масложор


Lada Vesta SW Cross из парка ЗР: кроссоверные повадки и масложор
Фото: Онлайн-редакция

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Отзывы о LADA Vesta SW (3)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хоть я и педант, но она мне нравится)

Недостатки:

При пробеге 270 км. расход по городу 11,5

Комментарий:

Не нравится, режим "для гор", возможно после обкатки, когда смогу нормально давить на педаль, робот подстроится и пропадёт эта дыбильная ситуация когда двигатель не сбрасывает обороты на первой передаче.

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