Lada Vesta SW Cross из парка ЗР: кроссоверные повадки и масложор

На смену Весте SW, которая прожила в редакции «За рулем» несколько месяцев, пришел такой же «вагон», но с приставкой Cross. Пробег уже превысил 15 тысяч километров, и этого вполне достаточно, чтобы выявить все плюсы и минусы Кросса по сравнению с обычным универсалом.

Лада Веста SW Cross

Лада Веста SW Cross Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2018 года

Пробег на момент отчета — 15 390 км

Публикации в ЗР 2018, № 5, 9

«Рыжик» прописался в нашем парке в середине весны и начал свою редакционную жизнь с пробега к Крымскому мосту (ЗР, № 5, 2018).

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А что меняет приставка Cross? Помимо рыжих вставок в салоне и больших 17‑дюймовых колес такие машины отличают внедорожный пластиковый обвес и две сотни миллиметров клиренса под защитой двигателя. Причем полноценной, металлической!

По параметрам геометрической проходимости Лада Веста SW Cross вполне сопоставима с паркетниками В‑класса. И если углы въезда и съезда сравнимы, то просвету под днищем и бамперами позавидовали бы многие кроссоверы. Жаль, что полный привод на Cross даже за доплату не поставить — вот вездеход получился бы! Но раз Cross, всё же будьте любезны съехать с асфальта. Что я и сделал почти сразу, как только получил ключи от машины.

На грунтовке SW Cross чувствует себя прекрасно, но обычная Веста SW по разбитой дороге едет мягче: подвеска не задрана, у 16‑дюймовых шин высокий профиль. А 17‑дюймовые колеса Кросса остужают пыл на проселке. Энергоемкость подвески великолепная, и довести ее до пробоя непросто. А вот повредить низкопрофильные шины или погнуть обод диска при быстрой езде по ямам и ухабам — как нечего делать.

Веста не боится вывешивания: все двери закрываются и открываются без усилий.

Впереди — участок дороги с многочисленными поперечными буграми. Самое время проверить жесткость кузова и ход подвески. Вывешивается Cross не раньше большинства паркетников. И, когда одно из задних колес отрывается от земли, заметного изменения в усилиях при открывании дверей нет. Да и крышка багажника закрывается без особых проблем. Но на совсем кривой грунтовке, когда едущий автомобиль близок ­к ди­агональному вывешиванию, панели салона всё же поскрипывают. Впрочем, на «тарированной» дороге, которую я давно облюбовал в подмосковном Раменском районе, подобным образом вели себя многие кроссоверы. Причем не только дешевые. Так что с жесткостью кузова у Весты полный порядок.

Сравнение параметров геометрической проходимости (замеры ЗР)

Лада Веста SW Cross Kia Rio X-Line Hyundai Creta Renault Kaptur Suzuki Vitara Skoda Yeti Дорожный просвет 200 мм 155 мм 170 мм 205 мм 180 мм 180 мм Просвет под передним бампером 205 мм 190 мм 230 мм 275 мм 180 мм 200 мм Просвет под задним бампером 210 мм 195 мм 230 мм 240 мм 180 мм 210 мм Угол въезда 22,0° 19,0° 22,5° 22,5° 20,5° 20,5° Угол съезда 26,0° 29,0° 30,5° 32,0° 29,0° 33,0° Угол рампы 17,5° 16,5° 19,5° 22,0° 16,5° 17,5°