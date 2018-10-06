Lada Vesta SW Cross из парка ЗР: кроссоверные повадки и масложор

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Лада Веста SW Cross
Изготовитель — АВТОВАЗ
«Рыжик» прописался в нашем парке в середине весны и начал свою редакционную жизнь с пробега к Крымскому мосту (ЗР, № 5, 2018).
А что меняет приставка Cross? Помимо рыжих вставок в салоне и больших 17‑дюймовых колес такие машины отличают внедорожный пластиковый обвес и две сотни миллиметров клиренса под защитой двигателя. Причем полноценной, металлической!
По параметрам геометрической проходимости Лада Веста SW Cross вполне сопоставима с паркетниками В‑класса. И если углы въезда и съезда сравнимы, то просвету под днищем и бамперами позавидовали бы многие кроссоверы. Жаль, что полный привод на Cross даже за доплату не поставить — вот вездеход получился бы! Но раз Cross, всё же будьте любезны съехать с асфальта. Что я и сделал почти сразу, как только получил ключи от машины.
На грунтовке SW Cross чувствует себя прекрасно, но обычная Веста SW по разбитой дороге едет мягче: подвеска не задрана, у 16‑дюймовых шин высокий профиль. А 17‑дюймовые колеса Кросса остужают пыл на проселке. Энергоемкость подвески великолепная, и довести ее до пробоя непросто. А вот повредить низкопрофильные шины или погнуть обод диска при быстрой езде по ямам и ухабам — как нечего делать.
Впереди — участок дороги с многочисленными поперечными буграми. Самое время проверить жесткость кузова и ход подвески. Вывешивается Cross не раньше большинства паркетников. И, когда одно из задних колес отрывается от земли, заметного изменения в усилиях при открывании дверей нет. Да и крышка багажника закрывается без особых проблем. Но на совсем кривой грунтовке, когда едущий автомобиль близок к диагональному вывешиванию, панели салона всё же поскрипывают. Впрочем, на «тарированной» дороге, которую я давно облюбовал в подмосковном Раменском районе, подобным образом вели себя многие кроссоверы. Причем не только дешевые. Так что с жесткостью кузова у Весты полный порядок.
Сравнение параметров геометрической проходимости (замеры ЗР)
Лада Веста SW Cross
Kia Rio X-Line
Hyundai Creta
Renault Kaptur
Suzuki Vitara
Skoda Yeti
Дорожный просвет
200 мм
155 мм
170 мм
205 мм
180 мм
180 мм
Просвет под передним бампером
205 мм
190 мм
230 мм
275 мм
180 мм
200 мм
Просвет под задним бампером
210 мм
195 мм
230 мм
240 мм
180 мм
210 мм
Угол въезда
22,0°
19,0°
22,5°
22,5°
20,5°
20,5°
Угол съезда
26,0°
29,0°
30,5°
32,0°
29,0°
33,0°
Угол рампы
17,5°
16,5°
19,5°
22,0°
16,5°
17,5°
На раскисшей грунтовке впечатление портят дорожные шины Pirelli Cinturato P7 размерностью 205/50 R17 — они совершенно не годятся для грязи. Потому сложные участки надо брать ходом, благо завидный просвет и стальная защита позволяют делать это безбоязненно. А еще лучше предварительно отключить противобуксовочную систему.
В большинстве ситуаций Лада на бездорожье почти не уступает полноприводным машинам. Отсутствие момента на задних колесах ощутимо на крутых подъемах, когда ведущие передние колеса разгружаются, теряя «зацеп». И если не набрать ход заранее, затяжной песчаный или глиняный подъем станет непреодолимым. Что я и испытал в полной мере — на очередном песчаном холме машина сдалась. Пришлось аккуратно скатываться назад и брать вершину ходом.
В общем, вне асфальта Веста SW Cross оказалась приличным бойцом. Ее возможности ограничивают лишь два фактора — низкопрофильные дорожные шины и отсутствие полного привода (особенно его не хватает на затяжных и скользких подъемах).
В повседневной эксплуатации SW Cross почти не отличается от обычного SW. Это касается и достоинств, и недостатков. Например, раньше завод устанавливал на новые Лады отечественные дворники, которые уже на первых километрах отказывались нормально очищать стекло. Щетки на конвейер Весты поставляет турецкая фирма МТТ, и работают они немногим лучше. Поэтому я установил японские Osawa — эти отлично чистят.
При очередном осмотре недосчитался одного колесного болта на переднем левом колесе. Проверил остальные — затянуты на славу. Что это — недосмотр сборщиков или чьи-то длинные руки? Найти новый болт в ближайшем магазине не составило труда.
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Противобуксовочная система автоматически включается после 55 км/ч. Для бездорожья порог достаточен.
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Ручка, закрепленная на обивке крышки багажника, то и дело отходит, приходится возвращать ее на свое место. Явный конструктивный недочет.
А вот за новыми заглушками центральных отверстий дисков пришлось побегать. На нашей машине потерялись обе с правой стороны, и, как выяснилось, это не такое уж редкое для Вест явление. Найти заглушки в магазине запчастей не удалось, отправился к официальному дилеру. Благо на носу был плановый визит — подошло время первого ТО.
Еще до планового обслуживания я частично освежил масло: после 10 000 км пробега пришлось долить литр. Расход не пугающий, но поглядывать за ним стоит. Я доливал масло Роснефть, а на ТО залили из фирменной канистры Lada, - но при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что это та же синтетика от Роснефти вязкостью 5W‑40.
Помимо масла на ТО‑15 000 км поменяли воздушный и салонный фильтры. Проверили ходовую часть и провели компьютерную диагностику — никаких отклонений! И Веста SW Cross уверенно продолжает наматывать пробег, радуя довольно скромным аппетитом: в среднем около 8 литров 92‑го бензина на сотню километров.Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (215–15 390 км)*
Расходы на содержание 60 816 руб.
*Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.
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