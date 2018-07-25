Lada Vesta SW Cross: внезапный масложор и потерянный болт

Редакционная Lada Vesta перешагнула отметку в 11 000 км пробега и уже подкинула повод позубоскалить на тему ее ненадежности.

Lada Vesta SW Cross из парка ЗР.

Материалы по теме Лада Веста SW из парка ЗР: ни копейки на ремонт!

Lada Vesta SW Cross уверенно служит в автопарке редакции, попутно участвуя в некоторых специальных работах, про одну из которых вы сможете прочитать в ближайшем номере ЗР. Пробег Лады пошел на второй десяток тысяч километров. И на этом пробеге нам уже есть о чем рассказать и на что посетовать.

На нашей Весте установлен 1,8-литровый 122-сильный двигатель. Мы уже не раз рассказывали о сложностях в его обслуживании и о проблемах с прошивкой, а также про любовь этого двигателя к маслу. С первым проблему быстро не решить. Со вторым вопросом заводчане вроде справились. Чего нельзя сказать про склонность этого мотора к масложору: уже после 10 000 км уровень масла на щупе упал до минимальной отметки! Вот так еще до первого планового ТО пришлось покупать на долив литровую канистру масла Роснефть, которая ушла почти полностью.

Масляный щуп не очень удобный — доставать его приходится буквально двумя пальцами. Нужно было сделать пластиковую рукоятку повыше.

За 10 000 км пробега уровень масла в двигателе опустился до минимальной отметки на щупе.



Второй сюрприз подкинул один из колесных болтов. В один прекрасный момент я случайно обнаружил, что на переднем левом колесе не хватает одного болта! Тут же баллонным ключом проверил затяжку остальных — все в норме. Как это получилось, остается только догадываться. Вне асфальта автомобиль не ездил уже давно, и все болты еще недавно были на месте. Это видно по фотографиям, сделанным как раз накануне. Благо подобрать нужный крепеж не составило труда в ближайшем магазине запчастей. Но, как говорится, осадочек остался.

В один прекрасный момент я увидел вот такую картину на переднем левом колесе. Остальные болты затянуты на славу.

Еще хотелось бы поворчать на тему качества пластика. Были опасения, что со временем панели интерьера могут покрыться царапинами и потертостями, чем грешили Калины и Гранты. У них пластик царапался буквально на пустом месте. Благо, основные панели в салоне Весты наши опасения не подтвердили, сохранив свой товарный вид. А вот отделка на центральном туннеле в районе ручки МКП стойкостью похвастать не может — уже к 10 000 км пробега она покрылась россыпью мелких, но заметных царапин.

Но хватит нести негатив, ведь и хорошего немало. Особенно радует средний расход топлива, который укладывается в 8 л/100 км. Очень хороший показатель, учитывая равные доли пробега за городом и в Москве. И это на 92-м бензине, причем никакого проигрыша в расходе топлива или динамике по сравнению с ездой на 95-м я не почувствовал. Нравится и новый вариант прошивки. Нам установили ее еще на предыдущую Весту SW, которая была на тесте в начале года. На редакционном Кроссе эта прошивка установлена по умолчанию с завода. С ней действительно чувствуется, что под капотом относительно мощный 1,8-литровый двигатель.

А еще наша Веста подверглась небольшой модернизации по части шумоизоляции: штатные подкрылки теперь имеют листы дополнительной шумозащиты. Результат не заставил себя ждать. Я замерил уровень шума как до, так и после установки «шумки» на трех скоростях — 60, 80 и 100 км/ч. На 60 и 80 км/ч уровень шума снизился на 1 дБ. На 100 км/ч — на полдецибела. Очень неплохо. Однако громче всего в Весте слышно не дорожные шумы, а двигатель. Поэтому в будущем мы обязательно попробуем улучшить и изоляцию моторного отсека.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе Парк ЗР.