Lada Vesta SW из парка ЗР: и не стыдно перед «копейкой»?

Универсал Лада Веста SW из редакционного парка подкинул первые проблемы.

Lada Vesta SW — первая и, на сегодняшний день, самая свежая модель Автоваза.

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Эх, рано я похвалил новый 1,8-литровый двигатель... С наступлением мартовских морозов случилась напасть. С холодными пусками (когда на улице было минус десять и ниже) появились провалы на холостых оборотах. Холодный двигатель в первое время после запуска начинал «захлебываться» и троить. А попытки увеличить обороты приводили к тому, что мотор просто глох. Последующие запуски ни к чему не приводили: несколько секунд троения — и двигатель опять глохнет. В итоге обороты приходят в норму лишь после пяти-шести безуспешных запусков. Вот так! Все-таки этот двигатель пока «сыроват»...

К тому же присутствует периодическое звуковое сопровождение проезда ям. Правда, звук проявляется не всегда и исходит не от стоек стабилизатора.

Чтобы разобраться в причинах, мы отправились на диагностику к официальному дилеру. А заодно решили проверить подвеску и заменить не приглянувшиеся мне фрикционные шины Pirelli Sottozero, которые плоховато цепляются за снег или лед. Их место заняли «липучки» Michelin X-Ice. Протектор у них на вид «злее». Подтвердится ли это практикой, обязательно проверим.

К сожалению, диагностика ничего путного не показала. Все элементы подвески в норме. Нет и ошибок двигателя. Видимо, проблема в самой прошивке. Которая, кстати, уже обновилась. Буквально за пару дней до нашего визита дилер получил обновленный софт для 1,8-литрового агрегата. Причем о проблемах с оборотами на нашей машине мы не говорили. Новую прошивку «залили» и нам. Если морозы еще наступят — обязательно увидим, есть ли результат.

С наступлением мартовских морозов обороты холостого хода при холодного пуске сильно плавают. При околонулевых температурах таких проблем нет. Посмотрим, как проявит себя новая прошивка двигателя.

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Спустя всего месяц эксплуатации уже всплывают некоторые недостатки машины. Речь, например, о родных щетках стеклоочистителя. С наступлением сезона грязных дорог выяснилось, что щетки не очень хорошо прилегают к стеклу, особенно в его нижней левой части, то есть аккурат со стороны водителя. Потому расход омывающей «жижи» (по-другому бесспиртовую субстанцию не назовешь) оказывается чрезмерным. Все бы ничего, да только после очередной мойки автомобиля выяснилось, что даже при таком расходе омывайки щетки умудряются «затирать» стекло!

А еще не очень удачно расположена 12-вольтовая розетка под центральной консолью. Об этом не задумываешься, пока оба подстаканника не окажутся заняты. Вставить зарядку в гнездо при этом не так-то просто. Но справедливости ради стоит сказать, что пока это единственные придирки к машине.

При занятом подстаканнике пользоваться разъемом USB или 12-вольтовой розеткой неудобно. Один из немногих эргономических просчетов салона.

В остальном Лада не может не радовать. Про отлично настроенное шасси и говорить не стоит. Vesta послушна в управлении как на извилистой дороге, так и на трассе. Отличная стабильность на прямой и устойчивость к боковому ветру. Добавьте к этому круиз-контроль — универсал Vesta хорошо подходит на роль автомобиля для дальних выездов. Радует и расход топлива. Если в городе средние значения колеблются в районе 10–11 л/100 км, то на автостраде этот показатель составляет порядка 7 литров.

Даже на пятом десятке лет «копейка» не растеряла плавности хода и четкости работы механизма МКПП. Да и обороты холостого ходы в мороз у нее стабильные.

Попутно я устроил Весте встречу с предком — ВАЗ-2101 1976 года выпуска, обладателем которого я стал в начале года. Проще говоря, у нас встретились первая модель завода и последняя. Чтобы воочию убедиться в том, как далеко ушел прогресс, лучше всего сравнить автомобили разных эпох. А уж по ездовым манерам между этими машинами и вовсе вековая пропасть, и это вполне ожидаемо. Впрочем, в чем-то Жигули до сих пор не уступают. А именно в плавности хода, в обзорности (тут любой современный автомобиль спасует) и четкости работы механизма переключения передач. Классическая коробка даже на пятом десятке лет работает отлично. А еще «копейка», в отличие от новичка, даже в преклонном возрасте не досаждает плавающими оборотами двигателя на холостом ходу!

Фото: Александр Виноградов, Анастасия Аверина