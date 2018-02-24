Lada Vesta SW из парка ЗР: «сарай» с удобствами

В нашем редакционном парке новичок — Lada Vesta SW в максимальной комплектации.

Lada Vesta SW

В парке «За рулем» случилось пополнение. Это Lada Vesta с кузовом универсал. Автомобиль цвета «карфаген» с 1,8-литровым двигателем в 122 л.с. и 5-ступенчатой механикой. Комплектация у нас максимальная — Luxe/Prestige. С круиз-контролем, климат-контролем, обогревом лобового стекла и задних сидений, навигацией, камерой заднего вида… Проще говоря, со всем, что только можно. Тянет такой экземпляр на 817 тысяч рублей (с учетом доплаты в 18 тысяч за упомянутый цвет).

Первое, что бросается в глаза на фоне Датсуна, с которым я жил бок о бок два с половиной года, — это грамотная эргономика. Отличное сиденье с хорошо спрофилированной спинкой, в которой ничего не упирается в спину. Руль регулируется по двум направлениям. Приборы смотрятся живенько с оранжевым цветом на шкалах. Но обнуление трип-компьютера приводит в ужас. Да, мы уже не раз сетовали на это в сравнительных тестах. Но не упомянуть мудреный алгоритм управления нельзя: приходится лезть в подменю, зажимая верхнюю кнопку на торце правого подрулевого переключателя. Догадаться, сколько раз это меню перелистнуть. И только после этого снова зажимать верхнюю боковую кнопку на подрулевом переключателе. Браво! Хорошо, что придирка эта одна из немногочисленных.

Для обнуления трип-компьютера нужно лезть в подменю, там листать до нужного пункта и только потом обновить. Интуитивно понятный алгоритм — это не про Весту.

Меню штатной мультимедиасистемы у Весты ярче, чем у Гранты и Калины. Но быстродействие экрана и логика меню по-прежнему хромают.

У первых седанов Веста обогрев лобового стекла и его максимальный обдув включались одной общей кнопкой. Со временем здравый смысл одержал верх, и сейчас у обогрева лобового стекла отдельная клавиша включения.



Стандартный, бюджетного вида вазовский блок стеклоподъемников портит впечатление от салона. Да еще и слишком большое усилие на кнопках подливает масла в огонь.

Еще немного раздражает блок кнопок стеклоподъемников. И дело не в том, что функции автоматической доводки нет даже у стекла водительской двери, а в самих кнопках и усилии на них. Это те же клавиши, что можно встретить на бюджетных Грантах и Калинах. Интерьер более солидной Весты эти дешевые кнопки явно портят. И усилие на клавишах разное: у блока климат-контроля оно одно, у кнопок над ним — другое, у стеклоподъемников — третье. В старых Ладах на это не обращаешь внимания, потому что полно других проблем. Но у Весты это обстоятельство выходит на первый план на фоне в целом хорошей машины.

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Бросаются в глаза, точнее в уши, пара небольших «сверчков» в салоне. Один сидит где-то в районе обшивки водительской двери. Причем та же проблема была и у автомобиля, что участвовал в нашем марафоне «60 часов „За рулем“». Второй «сверчок», правда, еле заметный, поселился в районе комбинации приборов.

Чем Vesta SW сразу покоряет, так это настройкой шасси. Отличная управляемость, великолепная плавность хода. И это не только на фоне Датсуна, но и на фоне прямых конкурентов, вроде Соляриса, Рио или Поло. Жаль, что все неровности подвеска Весты отрабатывает с характерным подвесочным звуком. Интересно, что 1,8-литровый агрегат в этот раз порадовал. Хотя в сравнительном тесте универсалов (ЗР, №12, 2017) я сетовал на рваный характер этого мотора. Но на редакционной Весте к двигателю у меня вопросов нет. Никаких провалов на переходных режимах нет. Разброс в качестве?

Багажник Весты SW радует хорошей организацией пространства. Есть удобные боковые карманы, крюки, сетки и отличное вместительное подполье.

В мое распоряжение Lada Vesta SW попала аккурат накануне мощных снегопадов в Москве. Это отличная проверка проходимости. Лада ее прошла успешно, но с оговорками. Внушительный клиренс в 180 мм, которому могут позавидовать многие кроссоверы, позволяет уверенно штурмовать снежные заносы. Главное, вовремя отключить противобуксовочную систему. Но все впечатление портят фрикционные шины Pirelli. В мгновение ока их протектор забивается снегом, и коэффициент сцепления с дорогой заметно снижается. Потому снежные препятствия приходилось брать ходом, благо геометрическая проходимость машины это допускает. Но останавливаться нельзя — иначе придется выбираться из снежного плена враскачку.

Lada Vesta SW

Разумеется, сердце любого «сарая» лежит в багажнике. И для своего класса он у Лады очень неплох. Особенно сильно это бросается в глаза в сравнении с багажником Датсуна. Веста SW покоряет не только вместительностью багажного отсека, но и продуманной организацией полезного объема в нем. Есть боковые карманы, куда легко помещается канистра «омывайки», куча крюков, транспортировочные сетки и подполье, в которое переместился весь дорожный скарб — в Датсуне он занимал внушительную часть багажника. Я уже успел испытать Весту перевозкой длинномеров. Со сложенной спинкой заднего сиденья горные лыжи поместились без проблем.