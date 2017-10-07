Datsun mi-DO из парка ЗР: точный спидометр и неточные часы

Датсун из редакционного парка «За рулем» продолжает наматывать пробег, подбрасывая новые поводы для критики.

Datsun mi-DO

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Давненько не было отчетов о нашем mi-DO. Он попросту не давал повода для срочной публикации. Зато в последнее время с машиной регулярно случались какие-то мелкие неисправности. И вот их скопилось достаточно для очередного отчета.

Итак, сейчас Датсун пересек отметку в 57 000 км. Штатная аудиосистема ММС-2190 никак не может утихомириться. К регулярным зависаниям, особенно при проигрывании с внешнего носителя, я уже привык. Происходит это примерно раз в месяц (хотя бывает и чаще) и лечится традиционным удерживанием кнопки включения на 26 секунд. Чаще всего магнитола зависает после долгой работы — часов так после трех-четырех.

Но к этим косякам добавились новые. В частности, часы зажили своей жизнью: то отстают, то бегут вперед. Никакой системности я уловить не могу. Когда это случилось в первый раз, я не придал этому значения, просто переустановил дату и время. Но вскоре понял, что глюк повторяется. Тогда решил действовать по старинке — сбросил клемму АКБ. После сброса заново установил время и дату. Пока сбоев больше не было.

Дисплей указателя температуры охлаждающей жидкости просто погас. Правда, ненадолго — вскоре все вернулось на свои места.

Часы у мультимедийной системы начали жить своей жизнью, показывая непонятное время. Помог сброс клеммы АКБ.



На этом глюки электроники не закончились. Я уже писал, что иногда возникают проблемы с приборной панелью — маленький дисплей указателя температуры охлаждающий жидкости периодически «теряет» часть пикселей. Пару раз дисплей вообще гас. Причем реанимировался он так же самостоятельно, как и «умирал».

Механизм регулировки спинки стал терять хватку — спинка постепенно отклоняется от вертикали, требуя повторной регулировки.

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В целом немаленький пробег сказывается на состоянии автомобиля, в первую очередь подвески. Datsun уже не так легко «глотает» ямы разного калибра. «Лежачие полицейские» ощутимо транслируются на кузов, хотя раньше я их почти не замечал.

Очевидно, в ближайшем будущем нас ждет замена амортизаторов, как минимум передних — по ощущениям, больше всего «устали» именно они.

Напомнил о себе солнцезащитный козырек с водительской стороны. У него уже несколько раз самостоятельно откручивался левый саморез крепления. Теперь эта же участь постигла и правый.

Есть претензии и к водительскому сиденью. На то, что оно люфтит при проезде неровностей из-за ослабшего механизма регулировки по высоте, я уже не раз жаловался. К этому добавился новый недуг. Обычно я устанавливаю спинку кресла почти вертикально, но через какое-то время ее наклон самопроизвольно увеличивается, и сиденье приходится регулировать снова.

А еще возникают проблемы со стеклоочистителем пятой двери. Происходит это, как только температура за бортом падает ниже нулевой отметки или на двери багажника появляется снег. Другими словами, при любом повышенном сопротивлении для моторчика стеклоочистителя щетка начинает зависать в промежуточном положении или вовсе отказывается исполнять свои функции.

«Паучок» на ЛКП пятой двери продолжает прогрессировать.

Моторчику заднего стеклоочистителя иногда не хватает сил. Дворник перестает работать в сложных погодных условиях.



Однако есть и положительные моменты. Я уже как-то упоминал, что у Датсуна очень точный приборный инструментарий (в первую очередь это касается спидометра и одометра), но то были лишь ощущения. Потому я решил проверить, насколько спидометр точен. Для этого проехал на разных скоростях и каждый раз сверял показания бортовых приборов с GPS-данными. До 60 км/ч разницы не было. Только после этого рубежа спидометр стал завышать реальную скорость движения на 1 км/ч. То есть когда по спидометру Datsun ехал со скоростью 100 км/ч, реальное значение составляло 99 км/ч. В ходе проверки я дошел до 150 км/ч (разгоняться дальше смысла уже не было). При этом максимальная разница в показаниях была порядка 2–3 км/ч. Неплохо, очень неплохо!

Точность одометра мне также доводилось проверять — еще в прошлом году, когда мы с Датсуном участвовали в Ралли МАДИ. На дистанции в 120 км разница в показаниях одометра и GPS-трекера составила меньше километра!

Не за горами очередная круглая дата — 60 000 км, а вместе с ней и четвертое плановое техобслуживание. Новый повод для отчета о состоянии машины.