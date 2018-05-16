Какую Ладу Весту купить — седан, универсал или Cross?

Явившись миру в образе седана, Lada Vesta со временем обросла новыми модификациями, так что сейчас это уже целое семейство автомобилей с различными двигателями и набором оборудования. Давайте попробуем разобраться, какие из них выглядят наиболее рациональными.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Совсем недавно была обнародована цена на очередную версию Весты — седан в исполнении Cross. Хороша машина, вот только не по-отечественному дорога: от 763 900 руб. за авто с 1,6-литровым мотором и механикой. Правда, «окроссовленный» универсал еще дороже — 795 900 руб. и выше. Причина столь солидных цен кроется в комплектации: «кроссы» продаются как минимум в исполнении Luxe. Однако нужны ли обычному автолюбителю все эти несметные богатства, которыми изобилует такая версия?

Vesta Cross на 63 000 рублей дороже обычного седана в сопоставимой комплектации.
Vesta Cross на 63 000 рублей дороже обычного седана в сопоставимой комплектации.

Сразу же оговоримся: если вы изначально настроены обзавестись самой свежей новинкой родного автопрома, то отговаривать не станем, поскольку оба Кросса (и седан, и универсал) получились действительно привлекательными. И все же, как нам кажется, Веста хороша в своей умеренности. Поэтому есть смысл соблазниться более простыми версиями, благо по потребительским качествам они почти не уступают топ-моделям. Дорожный просвет у обычного седана и универсала SW хоть и меньше «кроссового» (178 против 203 мм), однако и этого более чем достаточно для легкового автомобиля. Да и колеса на дюйм-другой поскромнее — на зимней резине можно сэкономить.

За симпатичный внедорожный универсал Vesta SW Cross просят без малого 800 тысяч — а ведь есть и версии подороже!
За симпатичный внедорожный универсал Vesta SW Cross просят без малого 800 тысяч — а ведь есть и версии подороже!

Двигатель и коробка передач

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Для начала определимся с силовым агрегатом. Веста оснащается бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 106 и 122 л. с. соответственно. Каждый из них может сочетаться с роботом (+25 000 рублей), от которого сразу же хочется отговорить: этот далеко не самый совершенный агрегат с одним сцеплением, изрядно портит ходовые качества автомобиля. При смене передач он заставляет машину дергаться, при этом сами моменты переключений не всегда предсказуемы. В общем, если вам нужен автомобиль с автоматом, то роботизированная Веста — не лучший вариант.

А какой предпочесть мотор? Доплата в 35 тысяч за более мощный двигатель выглядит вполне умеренной. И все же имеет смысл остановиться на базовом варианте 1.6 (106 сил): он вполне успешно справляется даже с груженой машиной, не сильно проседая в разгоне. Что же касается 1,8-литрового мотора, то он еще не изжил детские болезни: на его работу до сих пор много нареканий.

Только Весту в исполнении седан можно купить менее чем за 600 000 рублей, да и то в самой простой комплектации, без кондиционера.
Только Весту в исполнении седан можно купить менее чем за 600 000 рублей, да и то в самой простой комплектации, без кондиционера.

Седан

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Теперь перейдем к выбору комплектации — и начнем с седана. Базовое исполнение Classic привлекает ценой (всего 584 900 рублей), да и по набору оборудования выглядит вполне убедительно: есть электронная система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, обогревы наружных зеркал и кресел, передние электростеклоподъемники, центральный замок с ДУ и бортовой компьютер. Не хватает только кондиционера и музыки. Но проблему с кондеем легко решить, доплатив 25 тысяч за следующую комплектацию Classic Start, а магнитолу вообще можно воткнуть любую, благо аудиоподготовка предусмотрена. В принципе, такой седан и будет разумно достаточным.

В следующей версии Comfort (637 900) добавляются зеркальца в противосолнечных козырьках, футляр для очков, задний парктроник, круиз-контроль, а также регулируемое по высоте кресло водителя и аудиосистема с USB и Bluetooth вкупе с мультифункциональным рулевым колесом — так что за 28 тыс. рублей это очень даже неплохое предложение. А вот доплачивать еще 23 тысячи за Comfort Image (задние электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла и 16-дюймовые диски из легкого сплава) уже совершено необязательно. Топ-версии Luxe и Luxe Multimedia хороши, главным образом, наличием боковых подушек безопасности. Плюс имеется ряд не слишком полезных опций. При этом стоят такие топ-версии уже свыше 700 тысяч рублей. Дороговато!

Универсал SW на 55 тысяч дороже седана Vesta.
Универсал SW на 55 тысяч дороже седана Vesta.

Универсал

Теперь посмотрим, что нам сулит приобретение Весты SW. По объему багажника универсал сопоставим с седаном, но при этом багажник версии SW куда более функционален. При прочих равных универсал дороже седана на 55 тыс. рублей, к тому же для него недоступны две начальные комплектации. Самое простое исполнение — Comfort: с мотором 1.6 и механикой такой «сарай» обойдется в 669 900 рублей. Сверх этой суммы можно доплатить 12 тысяч за окраску металликом — и таким образом получить симпатичный и удобный универсал с хорошим оснащением, уложившись в 700 000 рублей. Других авто с таким кузовом за схожие деньги вы вряд ли найдете на нашем рынке.

Двухтопливная Vesta CNG выпускается только в виде седана.
Двухтопливная Vesta CNG выпускается только в виде седана.

Двухтопливная версия

Наконец, есть совершенно особая Vesta CNG, способная работать как на бензине, так и на сжатом природном газе. С учетом государственной субсидии в 115 тысяч рублей такой седан в оптимальной комплектации Comfort обойдется в 692 900 рублей — и это хорошая цена за двухтопливную машину заводского производства. Вот только сеть АГНКС в нашей стране не слишком разветвленная: нужно четко понимать, где вы будете заправлять такую Весту. К тому же 90-литровый баллон в багажнике существенно ухудшает грузовые способности седана. В общем, вещь на любителя.

Какую Ладу Весту купить — седан, универсал или Cross?
Какую Ладу Весту купить — седан, универсал или Cross?
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Vesta (14)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Веста 1,6, механика, пробег 19 000 км. Харизматичный, яркий для своего класса дизайн. Отличная, "проглатывающая" ухабы подвеска, объемный салон, неплохая управляемость.

Недостатки:

Пока не было

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль, оптимален для трасс.

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