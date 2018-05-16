Явившись миру в образе седана, Lada Vesta со временем обросла новыми модификациями, так что сейчас это уже целое семейство автомобилей с различными двигателями и набором оборудования. Давайте попробуем разобраться, какие из них выглядят наиболее рациональными.

Совсем недавно была обнародована цена на очередную версию Весты — седан в исполнении Cross. Хороша машина, вот только не по-отечественному дорога: от 763 900 руб. за авто с 1,6-литровым мотором и механикой. Правда, «окроссовленный» универсал еще дороже — 795 900 руб. и выше. Причина столь солидных цен кроется в комплектации: «кроссы» продаются как минимум в исполнении Luxe. Однако нужны ли обычному автолюбителю все эти несметные богатства, которыми изобилует такая версия?

Vesta Cross на 63 000 рублей дороже обычного седана в сопоставимой комплектации.

Сразу же оговоримся: если вы изначально настроены обзавестись самой свежей новинкой родного автопрома, то отговаривать не станем, поскольку оба Кросса (и седан, и универсал) получились действительно привлекательными. И все же, как нам кажется, Веста хороша в своей умеренности. Поэтому есть смысл соблазниться более простыми версиями, благо по потребительским качествам они почти не уступают топ-моделям. Дорожный просвет у обычного седана и универсала SW хоть и меньше «кроссового» (178 против 203 мм), однако и этого более чем достаточно для легкового автомобиля. Да и колеса на дюйм-другой поскромнее — на зимней резине можно сэкономить.

За симпатичный внедорожный универсал Vesta SW Cross просят без малого 800 тысяч — а ведь есть и версии подороже!

Двигатель и коробка передач

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Для начала определимся с силовым агрегатом. Веста оснащается бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 106 и 122 л. с. соответственно. Каждый из них может сочетаться с роботом (+25 000 рублей), от которого сразу же хочется отговорить: этот далеко не самый совершенный агрегат с одним сцеплением, изрядно портит ходовые качества автомобиля. При смене передач он заставляет машину дергаться, при этом сами моменты переключений не всегда предсказуемы. В общем, если вам нужен автомобиль с автоматом, то роботизированная Веста — не лучший вариант.

А какой предпочесть мотор? Доплата в 35 тысяч за более мощный двигатель выглядит вполне умеренной. И все же имеет смысл остановиться на базовом варианте 1.6 (106 сил): он вполне успешно справляется даже с груженой машиной, не сильно проседая в разгоне. Что же касается 1,8-литрового мотора, то он еще не изжил детские болезни: на его работу до сих пор много нареканий.

Только Весту в исполнении седан можно купить менее чем за 600 000 рублей, да и то в самой простой комплектации, без кондиционера.

Седан

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Теперь перейдем к выбору комплектации — и начнем с седана. Базовое исполнение Classic привлекает ценой (всего 584 900 рублей), да и по набору оборудования выглядит вполне убедительно: есть электронная система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, обогревы наружных зеркал и кресел, передние электростеклоподъемники, центральный замок с ДУ и бортовой компьютер. Не хватает только кондиционера и музыки. Но проблему с кондеем легко решить, доплатив 25 тысяч за следующую комплектацию Classic Start, а магнитолу вообще можно воткнуть любую, благо аудиоподготовка предусмотрена. В принципе, такой седан и будет разумно достаточным.

В следующей версии Comfort (637 900) добавляются зеркальца в противосолнечных козырьках, футляр для очков, задний парктроник, круиз-контроль, а также регулируемое по высоте кресло водителя и аудиосистема с USB и Bluetooth вкупе с мультифункциональным рулевым колесом — так что за 28 тыс. рублей это очень даже неплохое предложение. А вот доплачивать еще 23 тысячи за Comfort Image (задние электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла и 16-дюймовые диски из легкого сплава) уже совершено необязательно. Топ-версии Luxe и Luxe Multimedia хороши, главным образом, наличием боковых подушек безопасности. Плюс имеется ряд не слишком полезных опций. При этом стоят такие топ-версии уже свыше 700 тысяч рублей. Дороговато!

Универсал SW на 55 тысяч дороже седана Vesta.

Универсал

Теперь посмотрим, что нам сулит приобретение Весты SW. По объему багажника универсал сопоставим с седаном, но при этом багажник версии SW куда более функционален. При прочих равных универсал дороже седана на 55 тыс. рублей, к тому же для него недоступны две начальные комплектации. Самое простое исполнение — Comfort: с мотором 1.6 и механикой такой «сарай» обойдется в 669 900 рублей. Сверх этой суммы можно доплатить 12 тысяч за окраску металликом — и таким образом получить симпатичный и удобный универсал с хорошим оснащением, уложившись в 700 000 рублей. Других авто с таким кузовом за схожие деньги вы вряд ли найдете на нашем рынке.

Двухтопливная Vesta CNG выпускается только в виде седана.

Двухтопливная версия

Наконец, есть совершенно особая Vesta CNG, способная работать как на бензине, так и на сжатом природном газе. С учетом государственной субсидии в 115 тысяч рублей такой седан в оптимальной комплектации Comfort обойдется в 692 900 рублей — и это хорошая цена за двухтопливную машину заводского производства. Вот только сеть АГНКС в нашей стране не слишком разветвленная: нужно четко понимать, где вы будете заправлять такую Весту. К тому же 90-литровый баллон в багажнике существенно ухудшает грузовые способности седана. В общем, вещь на любителя.