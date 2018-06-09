Лада Веста SW из парка ЗР: ни копейки на ремонт!

Универсал Лада Веста SW, прописавшийся в парке «За рулем» в начале года, не преподнес неприятных сюрпризов — за семь тысяч километров ничего не сломалось и не отвалилось. Вот почему можно спокойно сконцентрироваться на самóм автомобиле и оценить Весту SW именно с точки зрения владельца универсала. Впрочем, нанести визит дилеру все же пришлось...

Лада Веста SW Изготовитель АВТОВАЗ

Год выпуска 2017

В эксплуатации «За рулем» с февраля 2018 года

Пробег на момент отчета 13 200 км

Материалы по теме Lada Vesta SW из парка ЗР: и не стыдно перед «копейкой»?

Я очень люблю машины с кузовом универсал и накопил большой опыт общения с ними. Посмотрим, какие преимущества дает Весте этот тип кузова.

По нашим замерам, багажник Весты-универсала вмещает 372 литра — но это до полки. Если загрузить его до потолка, не складывая сидений, то влезет в полтора раза больше. Вместимость немного меньше, чем у «вагонов» гольф-класса вроде Фокуса или Сида. Но, скажем, универсал Лада Приора, даром что имеет силуэт «коробки», вмещает еще меньше. Если вам не нужно ­возить по два кубометра грузов, то возможностей Весты SW более чем достаточно.

Багажник универсальной Весты покоряет продуманностью. Когда это в штатное оснащение серийного российского автомобиля входили транспортировочные сетки, пресекающие полеты поклажи по всему багажнику? И удобных крючков, чтобы повесить пакеты из магазина, прежде не было. Но писк моды — органайзер под жестким фальшполом: в него уместился весь дорожный скарб, который я прежде возил в хэтчбеке Datsun mi-DO. А под ним нашлось место для полноценной запаски и еще одного отсека для водительского инструмента.

Наша Лада получила новую прошивку двигателя, которая изменила его поведение в лучшую сторону. Заодно мы провели диагно­стику подвески.

На излете зимы, в последние серьезные морозы при пуске холодного двигателя стали плавать обороты холостого хода. При околонулевых температурах таких проблем не было.

Увы, покатость стильного силуэта универсальной Весты сказалась на величине проема — его высота больше соответствует хэтч­беку, чем универсалу. Еще дала о себе знать унификация с седаном, ведь ниже подоконной линии универсал и седан идентичны. Потому и порог багажника получился высоким, больше 700 мм. Для сравнения: у моего личного Фокуса-универсала третьего поколения порог на 100 мм ниже. Усугубляет ситуацию бортик, расположенный выше уровня пола. Если при загрузке перекинуть через него тяжелые вещи не так уж проблематично, то при выгрузке этот барьер здорово осложняет жизнь.

Не помешала бы защитная накладка на бампер, чтобы не испортить краску при погрузке-выгрузке. А вот за удобную трансформацию и ровный при сложенных задних сиденьях пол ставлю разработчикам пятерку. Возить длинномеры мне довелось лишь пару раз. Это были горные лыжи, и они со свистом залетали в багажник. Что неудивительно: максимальное расстояние от порога до спинок передних сидений — почти 190 см.

Попробовал уловить разницу в поведении универсала и седана. Неискушенный водитель заметит прежде всего то, что универсал стабильнее ведет себя на скоростных прямиках — во многом благодаря более «правильной» аэродинамике. На высокой скорости он почти не требует подруливаний, что в дальних поездках очень удобно.

По нашим замерам, багажник Весты вмещает 372 литра — если мерить объем «под шторкой». Это включая емкость вместительного органайзера, размещенного под фальшполом. От задней стенки до спинок передних сидений — почти 190 см: можно не только длинномеры возить, но и на ночлег устроиться.

Органайзер с двумя поддонами вмещает много вещей. При необходимости поддоны легко снять или поставить друг на друга.

Запасное колесо — полноразмерное. Рядом место для инструмента и мелких вещей. Ну и про шумоизоляцию не забыли.

В боковине предусмотрена удобная ниша для канистры с омывайкой.



На «дальняке» весьма к месту оказывается и круиз-контроль. Я частенько им пользуюсь и подметил интересную особенность: данные маршрутного компьютера нельзя обнулить, пока «круиз» активирован. Странное решение.

Материалы по теме Базовая Lada Vesta SW или нафаршированный Largus — что выбрать?

Хотя Веста SW и не просила ни копейки на ремонт, нанести визит официальному дилеру все же пришлось. В последние весенние морозы Лада огорошила плавающими оборотами. Проблема скрывалась в прошивке 1,8‑литрового двигателя и коснулась, естественно, не только нашей машины.

К моменту визита на СТО дилер получил новую прошивку, и наша Веста первой заполучила обновленный софт. В программе поменяли калибровки на холостых и средних оборотах, что положительно сказалось на работе мотора. Во‑первых, исчезли проблемы с холостым ходом. Во‑вторых, наконец-то стало чувствоваться, что мотор — 1.8, а не 1.6. Если у вашей Весты с 1,8‑литровым мотором схожие проблемы, навестите дилера — прошивку поменяют бесплатно.

Несмотря на небольшие претензии, мы с универсалом отлично сдружились. К сожалению, с этой Вестой мы расстаемся, хотя прожили вместе недолго. Но взамен придет другая, очень близкая к ней машина. Какая? Думаю, вы уже догадались!

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (6500–13 200 км)* Расходы на содержание 25 640 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 12 530 руб.

Стоимость 1 км пробега 3,83 руб. *Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе Парк ЗР.