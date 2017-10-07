Datsun mi-DO: три года и 60 000 км пробега

Сказать редакционному Датсуну «Давай, до свидания!» было решено после трех лет и 60 тысяч километров. Именно на таком сроке первый владелец часто задумывается о продаже автомобиля. В каком состоянии mi-DO подошел к концу гарантийного периода?

Datsun mi-DO

Datsun mi-DO Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

Пробег на момент отчета — 60 000 км

Публикации в ЗР № 9, 2015; № 2, 4, 6, 10, 2016

Помните, мы сообщали о том, что поменяли прошивку двигателя (ЗР, № 10, 2016)? Напомню, что Datsun с автоматом периодически глох на «драйве»! Родная прошивка рассчитана на механическую коробку и не учитывала больших потерь в трансмиссии. Поставили на нашу машину черный ящик, который записывал данные, - в результате не без нашей помощи появилась новая заводская прошивка, которую, естественно, установили и на редакционный Datsun. Всем, кто столкнулся с подобной проблемой, прошивку бесплатно меняли в дилерских центрах.

Не успел я привыкнуть к спокойной езде с новой прошивкой, как возникли новые неполадки с софтом. На сей раз дело касалось автоматической коробки. Год назад mi-DO внезапно высветил на панели приборов значок ошибки трансмиссии. Коробка перешла в сервисный режим, оставшись на третьей передаче. Срочно в сервис! Как назло, по дороге к официальному дилеру («Дженсер» в Москве, на Варшавском шоссе) коробка самопочинилась. И, как ни странно, диагностика не выявила ошибку, которая должна была остаться в памяти блока управления. А раз всё чисто, о гарантийном ремонте речи нет — будьте любезны оплатить работу!

После 40 тысяч километров на панели приборов загорелась пиктограмма «ошибка трансмиссии». Блок управления автоматом забросало грязью через потерянный лючок в подкрылке, и он закоротил.

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Но не прошло и нескольких дней, как автомат снова ушел в сервисный режим. Причем никакой системы тут не было. Решили еще раз отправиться на диагностику, но уже к другому официалу — в «АвтоСпецЦентр», что в Химках. И — вот так чудо! — диагностика всё показала. Причина оказалась простой и обидной. Небольшой лючок на левом переднем подкрылке плохо держится в гнезде и со временем может потеряться, что и случилось. А за лючком скрывается блок управления коробкой. Оставшись без прикрытия, он мгновенно обрастает дорожной грязью и начинает глючить. Конструкцию злополучного лючка производитель доработал, и теперь он надежно держится в своем гнезде. Вот так из-за копеечной детали можно попасть на дорогой ремонт. Благо, наша машина была на гарантии и ее отремонтировали бесплатно. Лючок мы тоже поменяли. Но продается он только в сборе с подкрылком, потому пришлось отдать 500 рублей.

А из «Дженсера» позже позвонили и извинились за плохо проделанную работу. Видимо, получили по шапке. Сомнительно, что перед обычным владельцем в схожей ситуации будут извиняться.

Осмотр в нашем техническом центре не выявил серьезных проблем с состоянием машины. Лишь прокладка клапанной крышки вновь поте­ряла герметичность.

В процессе эксплуатации мы постоянно отслеживали состояние двигателя. Для этого на пробеге от 20 тыс. до 50 тыс. км брали пробы моторного масла с интервалом 5 тыс. км и отправляли на анализ в лабораторию ANAC фирмы Total. Результаты лабораторных исследований показали, что двигатель на протяжении всего пробега чувствовал себя неплохо. В некоторых пробах щелочное число было чуть ниже нормы — признак того, что масло начало стареть. Но это не страшно, ведь пробы мы брали непосредственно перед заменами масла. Так что, если эксплуатируете машину в обычном режиме, чаще, чем предписано (раз в 15 тыс. км), обновлять масло нет необходимости.

Задняя опора силового агрегата щеголяет трещинами в резине. На холостом ходу вибрации от двигателя стали сильнее.

Одна из резиновых опор выпускной системы к 60 тысячам километров порвалась.



Штатный домкрат при первом же подъеме автомобиля не выдержал и сложился.

В пробах обнаружилось также повышенное содержание воды и кремния. Судя по всему, влага появилась из-за длительных простоев — я ставил автомобиль на прикол, когда уезжал в командировки. А кремний — это частички пыли, которые попали, скорее всего, через впускной тракт. Но эти превышения никак не сказались на состоянии деталей мотора и не стали причиной особого износа, что опять-таки подтверждается результатами исследования проб: количество металлических частиц в отработавшем масле — в пределах нормы.

Но если на технической начинке три года особо не отразились, то на товарном виде машины — еще как! В первую очередь это касается кузова и его декора. За три года на лакокрасочном покрытии появились множественные сколы, причем некоторые — до металла. На наших дорогах это вполне обычное явление. Не совсем обычно то, что все эти «ссадины» покрылись рыжим налетом. «Рыжики» выступили на капоте, над верхней кромкой лобового стекла, на передней правой двери. И даже на крышке багажника, которая не попадала под беспощадный «пескоструй». При таких темпах через два-три года коррозия прогрызет в кузове дырки!

Весь свой лоск растеряла решетка радиатора. Эмблема сильно облезла. А хромированная окантовка решетки не только потрескалась — при очередной мойке часть хрома просто отлетела, обнажив белый пластик.

Хромированная окантовка решетки радиатора уже через три года окончательно потеряла товарный вид — хром облез.

Все сколы, появившиеся на кузове, быстро покрылись рыжим налетом.



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Подвеска неплохо перенесла тяготы и лишения. Конечно, амортизаторы уже подрастеряли свою эффективность, а верхние опоры передних стоек начали скрипеть — но Datsun по-прежнему стойко переносит все мерзости наших дорог. Подвес выпускной системы пострадал сильнее: одна из резиновых опор выпуска порвалась. Также появились трещины в задней опоре силового агрегата, что отразилось на комфорте: вибрации от двигателя, особенно на холостом ходу, стали ощутимее.

Несмотря на довольно высокую надежность и исправность всех систем, возраст ­Датсуна после 60 тыс. км ощущается куда сильнее, чем у многих других бюджетных автомобилей. Например, редакционный Ларгус прошел вдвое больше, а выглядит лучше!

Datsun mi-DO — оценка экспертов «За рулем» Баллы системам и агрегатам проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал), 8 баллов — норма для машин этого класса.

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АКП — 9,0. Отличный агрегат. Несмотря на возраст конструкции и всего четыре передачи, служит отменно! Это касается как надежности, так и самóй работы автомата. Если бы не неприятности с залитым грязью блоком, можно было бы поставить высшую оценку. Мультимедиасистема — 5,0. Система ММС 2190 далека от идеала. Она регулярно зависает. Экран сильно бликует и не отличается быстродействием. Логика меню оставляет желать лучшего. Кузов — 6,5. Стойкость ЛКП, как и коррозионная стойкость металла, не внушает доверия. За три года появилось много сколов, и почти все покрылись рыжим налетом. Салон — 6,5. Стойкость пластика салона не лучшая, он очень легко царапается. Набивка подушек потеряла форму, обивка вытерлась. Электрооборудование — 6,0. Штатный аккумулятор Аком продержался полтора года, а после в морозы он перестал заводить машину даже после дня стоянки. Периодически пропадают пиксели на дисплее панели приборов. Очень быстро перегорают лампы ближнего света, сейчас стоит уже четвертая пара ламп. Тормозная система — 7,5. Управление замедлением и эффективность тормозов удовлетворительные. Сейчас свой век доживает второй комплект передних тормозных колодок. Подвеска — 9,0. За три года в подвеске не заменили ни одной детали, и ремонта пока не предвидится. Амортизаторы немного подрастеряли былую упругость, но до замены далеко. Декор — 5,0. Декор кузова не выдерживает никакой критики. Решетка радиатора за три года потеряла презентабельный вид: эмблема облезла, хром начал отслаиваться. Двигатель — 8,5. Одна из лучших составляющих машины. Достойная отдача, хорошая экономичность, да и с надежностью, как показал наш опыт, проблем нет. Максимальную оценку не получил из-за проблем с прошивкой и вечно текущей прокладки клапанной крышки. Общая оценка — 7,0. Datsun — отличная и выносливая рабочая лошадка. Но быстро теряет первоначальный лоск.

Перед продажей мы оценили mi-DO у официального дилера. Вердикт совпал с нашим: техническое состояние автомобиля хорошее, а вот состояние лакокрасочного покрытия оставляет желать лучшего. В итоге он был оценен в 320 тысяч рублей. Конечно, это немного ниже рыночной стоимости Датсунов в похожем состоянии, но, поскольку мы имеем дело с трейд-ин, сумма вполне ожидаемая.

Оценка официального дилера совпала с нашей. С технической точки зрения автомобиль в порядке, а вот состояние лакокрасочного покрытия и внешнего декора близко к неудовлетворительному.

Три года mi-DO не просто служил в редакции, а пережил немало испытаний: марафон «60 часов „За рулем“», зимние тесты и два Ралли МАДИ. В ближайшее время Datsun покинет редакционный парк, а его место займет новый автомобиль. Какой? Скоро узнаете!