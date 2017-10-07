Datsun mi-DO: три года и 60 000 км пробега

Сказать редакционному Датсуну «Давай, до свидания!» было решено после трех лет и 60 тысяч километров. Именно на таком сроке первый владелец часто задумывается о продаже автомобиля. В каком состоянии mi-DO подошел к концу гарантийного периода?

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

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Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun mi-DO

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
Пробег на момент отчета — 60 000 км
Публикации в ЗР № 9, 2015; № 2, 4, 6, 10, 2016

Помните, мы сообщали о том, что поменяли прошивку двигателя (ЗР, № 10, 2016)? Напомню, что Datsun с автоматом периодически глох на «драйве»! Родная прошивка рассчитана на механическую коробку и не учитывала больших потерь в трансмиссии. Поставили на нашу машину черный ящик, который записывал данные, - в результате не без нашей помощи появилась новая заводская прошивка, которую, естественно, установили и на редакционный Datsun. Всем, кто столкнулся с подобной проблемой, прошивку бесплатно меняли в дилерских центрах.

Не успел я привыкнуть к спокойной езде с новой прошивкой, как возникли новые неполадки с софтом. На сей раз дело касалось автоматической коробки. Год назад mi-DO внезапно высветил на панели приборов значок ошибки трансмиссии. Коробка перешла в сервисный режим, оставшись на третьей передаче. Срочно в сервис! Как назло, по дороге к официальному дилеру («Дженсер» в Москве, на Варшавском шоссе) коробка самопочинилась. И, как ни странно, диагностика не выявила ошибку, которая должна была остаться в памяти блока управления. А раз всё чисто, о гарантийном ремонте речи нет — будьте любезны оплатить работу!

После 40 тысяч километров на панели приборов загорелась пиктограмма «ошибка трансмиссии». Блок управления автоматом забросало грязью через потерянный лючок в подкрылке, и он закоротил.
После 40 тысяч километров на панели приборов загорелась пиктограмма «ошибка трансмиссии». Блок управления автоматом забросало грязью через потерянный лючок в подкрылке, и он закоротил.

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Но не прошло и нескольких дней, как автомат снова ушел в сервисный режим. Причем никакой системы тут не было. Решили еще раз отправиться на диагностику, но уже к другому официалу — в «АвтоСпецЦентр», что в Химках. И — вот так чудо! — диагностика всё показала. Причина оказалась простой и обидной. Небольшой лючок на левом переднем подкрылке плохо держится в гнезде и со временем может потеряться, что и случилось. А за лючком скрывается блок управления коробкой. Оставшись без прикрытия, он мгновенно обрастает дорожной грязью и начинает глючить. Конструкцию злополучного лючка производитель доработал, и теперь он надежно держится в своем гнезде. Вот так из-за копеечной детали можно попасть на дорогой ремонт. Благо, наша машина была на гарантии и ее отремонтировали бесплатно. Лючок мы тоже поменяли. Но продается он только в сборе с подкрылком, потому пришлось отдать 500 рублей.

А из «Дженсера» позже позвонили и извинились за плохо проделанную работу. Видимо, получили по шапке. Сомнительно, что перед обычным владельцем в схожей ситуации будут извиняться.

Осмотр в нашем техническом центре не выявил серьезных проблем с состоянием машины. Лишь прокладка клапанной крышки вновь поте­ряла герметичность.
Осмотр в нашем техническом центре не выявил серьезных проблем с состоянием машины. Лишь прокладка клапанной крышки вновь поте­ряла герметичность.

В процессе эксплуатации мы постоянно отслеживали состояние двигателя. Для этого на пробеге от 20 тыс. до 50 тыс. км брали пробы моторного масла с интервалом 5 тыс. км и отправляли на анализ в лабораторию ANAC фирмы Total. Результаты лабораторных исследований показали, что двигатель на протяжении всего пробега чувствовал себя неплохо. В некоторых пробах щелочное число было чуть ниже нормы — признак того, что масло начало стареть. Но это не страшно, ведь пробы мы брали непосредственно перед заменами масла. Так что, если эксплуатируете машину в обычном режиме, чаще, чем предписано (раз в 15 тыс. км), обновлять масло нет необходимости.

Задняя опора силового агрегата щеголяет трещинами в резине. На холостом ходу вибрации от двигателя стали сильнее.
Задняя опора силового агрегата щеголяет трещинами в резине. На холостом ходу вибрации от двигателя стали сильнее.

Одна из резиновых опор выпускной системы к 60 тысячам километров порвалась.
Одна из резиновых опор выпускной системы к 60 тысячам километров порвалась.

Штатный домкрат при первом же подъеме автомобиля не выдержал и сложился.
Штатный домкрат при первом же подъеме автомобиля не выдержал и сложился.

В пробах обнаружилось также повышенное содержание воды и кремния. Судя по всему, влага появилась из-за длительных простоев — я ставил автомобиль на прикол, когда уезжал в командировки. А кремний — это частички пыли, которые попали, скорее всего, через впускной тракт. Но эти превышения никак не сказались на состоянии деталей мотора и не стали причиной особого износа, что опять-таки подтверждается результатами исследования проб: количество металлических частиц в отработавшем масле — в пределах нормы.

Но если на технической начинке три года особо не отразились, то на товарном виде машины — еще как! В первую очередь это касается кузова и его декора. За три года на лакокрасочном покрытии появились множественные сколы, причем некоторые — до металла. На наших дорогах это вполне обычное явление. Не совсем обычно то, что все эти «ссадины» покрылись рыжим налетом. «Рыжики» выступили на капоте, над верхней кромкой лобового стекла, на передней правой двери. И даже на крышке багажника, которая не попадала под беспощадный «пескоструй». При таких темпах через два-три года коррозия прогрызет в кузове дырки!

Весь свой лоск растеряла решетка радиатора. Эмблема сильно облезла. А хромированная окантовка решетки не только потрескалась — при очередной мойке часть хрома просто отлетела, обнажив белый пластик.

Хромированная окантовка решетки радиатора уже через три года окончательно потеряла товарный вид — хром облез.
Хромированная окантовка решетки радиатора уже через три года окончательно потеряла товарный вид — хром облез.

Все сколы, появившиеся на кузове, быстро покрылись рыжим налетом.
Все сколы, появившиеся на кузове, быстро покрылись рыжим налетом.
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Подвеска неплохо перенесла тяготы и лишения. Конечно, амортизаторы уже подрастеряли свою эффективность, а верхние опоры передних стоек начали скрипеть — но Datsun по-прежнему стойко переносит все мерзости наших дорог. Подвес выпускной системы пострадал сильнее: одна из резиновых опор выпуска порвалась. Также появились трещины в задней опоре силового агрегата, что отразилось на комфорте: вибрации от двигателя, особенно на холостом ходу, стали ощутимее.

Несмотря на довольно высокую надежность и исправность всех систем, возраст ­Датсуна после 60 тыс. км ощущается куда сильнее, чем у многих других бюджетных автомобилей. Например, редакционный Ларгус прошел вдвое больше, а выглядит лучше!

Datsun mi-DO — оценка экспертов «За рулем»

Баллы системам и агрегатам проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал), 8 баллов — норма для машин этого класса.


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  1. АКП — 9,0. Отличный агрегат. Несмотря на возраст конструкции и всего четыре передачи, служит отменно! Это касается как надежности, так и самóй работы автомата. Если бы не неприятности с залитым грязью блоком, можно было бы поставить высшую оценку.
  2. Мультимедиасистема — 5,0. Система ММС 2190 далека от идеала. Она регулярно зависает. Экран сильно бликует и не отличается быстродействием. Логика меню оставляет желать лучшего.
  3. Кузов — 6,5. Стойкость ЛКП, как и коррозионная стойкость металла, не внушает доверия. За три года появилось много сколов, и почти все покрылись рыжим налетом.
  4. Салон — 6,5. Стойкость пластика салона не лучшая, он очень легко царапается. Набивка подушек потеряла форму, обивка вытерлась.
  5. Электрооборудование — 6,0. Штатный аккумулятор Аком продержался полтора года, а после в морозы он перестал заводить машину даже после дня стоянки. Периодически пропадают пиксели на дисплее панели приборов. Очень быстро перегорают лампы ближнего света, сейчас стоит уже четвертая пара ламп.
  6. Тормозная система — 7,5. Управление замедлением и эффективность тормозов удовлетворительные. Сейчас свой век доживает второй комплект передних тормозных колодок.
  7. Подвеска — 9,0. За три года в подвеске не заменили ни одной детали, и ремонта пока не предвидится. Амортизаторы немного подрастеряли былую упругость, но до замены далеко.
  8. Декор — 5,0. Декор кузова не выдерживает никакой критики. Решетка радиатора за три года потеряла презентабельный вид: эмблема облезла, хром начал отслаиваться.
  9. Двигатель — 8,5. Одна из лучших составляющих машины. Достойная отдача, хорошая экономичность, да и с надежностью, как показал наш опыт, проблем нет. Максимальную оценку не получил из-за проблем с прошивкой и вечно текущей прокладки клапанной крышки.

Общая оценка — 7,0. Datsun — отличная и выносливая рабочая лошадка. Но быстро теряет первоначальный лоск.

Перед продажей мы оценили mi-DO у официального дилера. Вердикт совпал с нашим: техническое состояние автомобиля хорошее, а вот состояние лакокрасочного покрытия оставляет желать лучшего. В итоге он был оценен в 320 тысяч рублей. Конечно, это немного ниже рыночной стоимости Датсунов в похожем состоянии, но, поскольку мы имеем дело с трейд-ин, сумма вполне ожидаемая.

Оценка официального дилера совпала с нашей. С технической точки зрения автомобиль в порядке, а вот состояние лакокрасочного покрытия и внешнего декора близко к неудовлетворительному.
Оценка официального дилера совпала с нашей. С технической точки зрения автомобиль в порядке, а вот состояние лакокрасочного покрытия и внешнего декора близко к неудовлетворительному.

Три года mi-DO не просто служил в редакции, а пережил немало испытаний: марафон «60 часов „За рулем“», зимние тесты и два Ралли МАДИ. В ближайшее время Datsun покинет редакционный парк, а его место займет новый автомобиль. Какой? Скоро узнаете!

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (9200–60 000 км)*

Расходы на содержание: 9200–35 000 км 116 272 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,0 л/100 км) 81 355 руб.
Расходы на содержание: 35 000–60 000 км 111 466 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,9 л/100 км) 92 006 руб.
Щетки стеклоочистителя 2130 руб.
Аккумулятор Bosch S3 (55 А·ч) 4995 руб.
Диагностика АКП 1600 руб.
Подкрылок 500 руб.
ТО-45 000 км 9735 руб.
Лампы ближнего света 500 руб.
Общие расходы 227 738 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,48 руб.

*Без учета расходов на полисы OCAГО и каско.

Datsun mi-DO: три года и 60 000 км пробега
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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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