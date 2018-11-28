Как защитить камеру заднего вида от грязи

Сегодня, когда водителям приходится парковаться и разворачиваться в катастрофически ограниченном пространстве, камера заднего вида стала спасением. Правда, в наших погодных условиях без омывателя она часто оказывается бесполезна. «ЗР» проверил, решает ли проблему налипания грязи защита камеры заднего вида.

Проблема на месте

Привычка водителей сдавать задним ходом до характерного хруста, кажется, ушла в прошлое благодаря камере заднего вида, которая сегодня есть на многих автомобилях. Однако мало позаботиться об обзоре, нужно сделать так, чтобы ничто не мешало камере показывать четкую картинку.

Жители стран с сухим жарким климатом вряд ли поймут, в чем проблема автовладельцев из средней полосы, которые большую часть года месят колесами своих машин дорожную грязь. Во время дождя или снега камера заднего вида покрывается внушительным слоем грязи и теряет работоспособность.

Даже если автомобиль оснащен датчиками парковки, изображение с камеры заднего вида не помешает. С ней безопаснее. Главное, чтобы объектив оставался чистым.

Пространство для фантазии

Одни производители учитывают погодные условия стран, в которые поставляются их автомобили, и решают проблему просто: с помощью штатного омывателя. Другие предоставляют возможность устранить ее автовладельцам. И тут каждый волен выбирать: продолжать ли ему сдавать до характерного звука, регулярно протирать камеру или установить недорогую, но практичную защиту.

В комплекте с этим устройством имеется: блок управления, электромоторчик с редуктором, на котором закреплена тяга с защитным колпачком, а также необходимый нехитрый инструмент и провода. Для самостоятельной установки защиты на камеру заднего вида дополнительно понадобится только дрель (сверла уже в наборе), чтобы просверлить небольшие отверстия в двери. К девайсу прилагается подробная и понятная инструкция, так что с монтажом проблем будет не больше, чем со сборкой икеевского стула.

Некоторые автовладельцы устанавливают самопальные омыватели на камеру заднего вида. Процесс довольно сложный. К тому же омывайка может и замерзнуть.

Подобные устройства продаются в различных исполнениях — для установки на самые популярные модели автомобилей, которые не оборудованы омывателем. Отличаются они только способом крепления моторчика и конструкцией тяги, на которой расположен защитный колпачок. Принцип работы у всех подобных девайсов одинаковый. Кроме того, в защитном колпачке предусмотрено отверстие, благодаря которому закрытый объектив камеры не запотевает. Не будь его, это происходило бы каждое утро, когда владелец начинал бы прогревать остывший за ночь автомобиль.

Смекалка в действии

Проверим, работает ли устройство, и если да, то насколько эффективно. Для этого сымитируем реальные условия: обольем грязью заднюю дверь и камеру. Распрыскиваем грязь, даем подсохнуть первому слою и наносим второй, более густой. После этого садимся за руль и переводим рычаг коробки передач в положение R. В этот момент тяга убирает с камеры защитный колпачок… И мы видим четкую картинку!

Мы убедились, что защита камеры заднего вида — простое и в то же время эффективное устройство. Благодаря ему владельцы машин без омывателя или штатного защитного механизма камеры могут, потратив немного сил и времени, избавить себя от бесконечных протираний камеры.

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