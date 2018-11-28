Как защитить камеру заднего вида от грязи

Проблема на месте
Привычка водителей сдавать задним ходом до характерного хруста, кажется, ушла в прошлое благодаря камере заднего вида, которая сегодня есть на многих автомобилях. Однако мало позаботиться об обзоре, нужно сделать так, чтобы ничто не мешало камере показывать четкую картинку.
Жители стран с сухим жарким климатом вряд ли поймут, в чем проблема автовладельцев из средней полосы, которые большую часть года месят колесами своих машин дорожную грязь. Во время дождя или снега камера заднего вида покрывается внушительным слоем грязи и теряет работоспособность.
Пространство для фантазии
Одни производители учитывают погодные условия стран, в которые поставляются их автомобили, и решают проблему просто: с помощью штатного омывателя. Другие предоставляют возможность устранить ее автовладельцам. И тут каждый волен выбирать: продолжать ли ему сдавать до характерного звука, регулярно протирать камеру или установить недорогую, но практичную защиту.
В комплекте с этим устройством имеется: блок управления, электромоторчик с редуктором, на котором закреплена тяга с защитным колпачком, а также необходимый нехитрый инструмент и провода. Для самостоятельной установки защиты на камеру заднего вида дополнительно понадобится только дрель (сверла уже в наборе), чтобы просверлить небольшие отверстия в двери. К девайсу прилагается подробная и понятная инструкция, так что с монтажом проблем будет не больше, чем со сборкой икеевского стула.
Подобные устройства продаются в различных исполнениях — для установки на самые популярные модели автомобилей, которые не оборудованы омывателем. Отличаются они только способом крепления моторчика и конструкцией тяги, на которой расположен защитный колпачок. Принцип работы у всех подобных девайсов одинаковый. Кроме того, в защитном колпачке предусмотрено отверстие, благодаря которому закрытый объектив камеры не запотевает. Не будь его, это происходило бы каждое утро, когда владелец начинал бы прогревать остывший за ночь автомобиль.
Смекалка в действии
Проверим, работает ли устройство, и если да, то насколько эффективно. Для этого сымитируем реальные условия: обольем грязью заднюю дверь и камеру. Распрыскиваем грязь, даем подсохнуть первому слою и наносим второй, более густой. После этого садимся за руль и переводим рычаг коробки передач в положение R. В этот момент тяга убирает с камеры защитный колпачок… И мы видим четкую картинку!
Мы убедились, что защита камеры заднего вида — простое и в то же время эффективное устройство. Благодаря ему владельцы машин без омывателя или штатного защитного механизма камеры могут, потратив немного сил и времени, избавить себя от бесконечных протираний камеры.
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