Lada Vesta SW Cross на первом ТО: все досадные мелочи

Lada Vesta SW Cross из парка «За рулем» добралась до первого планового ТО не без проблем. При этом какие-то болячки самоустранились.

Материалы по теме Lada Vesta SW Cross: внезапный масложор и потерянный болт

На электронном одометре нашей Весты высветилось 15 000 км, а значит наступило время первого планового ТО. Напомню, что к пробегу в 10 000 км уровень моторного масла упал до минимума. Пришлось долить почти литр «моторки» Роснефть. Однако после этого масложор прекратился, и к первому ТО уровень масла в двигателе остался примерно на том же уровне. Первоначальный угар, по всей видимости, был вызван приработкой деталей. И тот факт, что пока уровень масла замер на месте, подтверждает этот вывод.

Помимо плановой замены моторного масла и фильтров у машины осмотрели ходовую часть и сделали диагностику. Никаких отклонений. Впрочем, это ясно и без диагностики — на ходу Vesta не досаждала посторонними звуками при работе подвески.

Lada Vesta SW Cross из парка ЗР побывала на первом плановом ТО. Обслуживание обошлось в 6300 рублей. Вполне демократично!

Материалы по теме Лада Веста из парка ЗР: перепрошивка и масложор на 60 000 км

По правому борту пропали центральные заглушки у обоих колесных дисков. Напомню, что ранее я уже терял один колесный болт на этой машине. Первым делом решил, что заглушки просто «сделали ноги». Однако в официальном дилерском центре сказали, что потеря заглушек вполне обычное явление. Тогда я вспомнил, что подобное уже происходило на первой Весте в нашей редакции . Правда, на той машине были установлены другие колесные диски, но результат тот же. Заглушки, которые прикрывают колесные болты передних колес, были потеряны. В тот раз дилеры объяснили это нагревом ступицы и центральной части колесного диска. Мол, из-за термического расширения материала заглушку попросту выдавливает.

Попытка купить заглушки в магазине запчастей успехом не увенчалась. Потому пришлось покупать их у официалов. Попутно пообщался с работниками, в том числе и из отдела продаж. Выяснил, какие модификации Весты пользуются наибольшим спросом. Мне давно казалось, что в столице Вест-универсалов не меньше, чем седанов. Сотрудники дилерского центра подтвердили мои наблюдения статистикой — примерно две трети приобретенных Вест приходится именно на «вагоны». Причем большая часть их — в версии Cross.

К первому плановому обслуживанию машина подошла без потерь. Осмотр и диагностика показали, что все в норме.

В целом, к первому обслуживанию SW Cross подошел почти без проблем. Вопросы остаются к работе стеклоочистителя. Во-первых, в некоторых случаях при использовании омывателя щетки успевают сделать первый взмах «посуху» еще до того, как стекло будет окроплено омывайкой. С этим мы сделать ничего не можем. Во-вторых, никакой критики не выдерживают и сами щетки — они мало того что затирали стекло, так еще и мазали даже при попадании простой воды от «поливалок». Страшно подумать, что было бы с наступлением осени и сезона дождей. Потому их место заняли бескаркасные щетки японской фирмы Osawa. Комплект обошелся в 1800 рублей. В дождь их испытать пока не удалось, а вот под обстрел поливальных машин (надо же обязательно испачкать сухую и чистую дорогу!) я уже попадал. Результат виден невооруженным глазом.

Родные щетки уступили место бескаркасным, которые справляются со своей работой куда лучше.

В остальном никаких новых претензий к Весте нет. И в Москве она чувствует себя прекрасно — тяги 1,8-литрового мотора, который окончательно «раскатился», хватает за глаза. При этом аппетит продолжает держаться в районе 8 л/100 км. А еще не может не радовать просвет, который позволяет без повреждений парковаться вплотную даже к самым высоким и красивым «собянинским» бордюрам.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».