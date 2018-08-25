Lada Vesta SW Cross на первом ТО: все досадные мелочи

Помимо плановой замены моторного масла и фильтров у машины осмотрели ходовую часть и сделали диагностику. Никаких отклонений. Впрочем, это ясно и без диагностики — на ходу Vesta не досаждала посторонними звуками при работе подвески.
Попытка купить заглушки в магазине запчастей успехом не увенчалась. Потому пришлось покупать их у официалов. Попутно пообщался с работниками, в том числе и из отдела продаж. Выяснил, какие модификации Весты пользуются наибольшим спросом. Мне давно казалось, что в столице Вест-универсалов не меньше, чем седанов. Сотрудники дилерского центра подтвердили мои наблюдения статистикой — примерно две трети приобретенных Вест приходится именно на «вагоны». Причем большая часть их — в версии Cross.
В целом, к первому обслуживанию SW Cross подошел почти без проблем. Вопросы остаются к работе стеклоочистителя. Во-первых, в некоторых случаях при использовании омывателя щетки успевают сделать первый взмах «посуху» еще до того, как стекло будет окроплено омывайкой. С этим мы сделать ничего не можем. Во-вторых, никакой критики не выдерживают и сами щетки — они мало того что затирали стекло, так еще и мазали даже при попадании простой воды от «поливалок». Страшно подумать, что было бы с наступлением осени и сезона дождей. Потому их место заняли бескаркасные щетки японской фирмы Osawa. Комплект обошелся в 1800 рублей. В дождь их испытать пока не удалось, а вот под обстрел поливальных машин (надо же обязательно испачкать сухую и чистую дорогу!) я уже попадал. Результат виден невооруженным глазом.
В остальном никаких новых претензий к Весте нет. И в Москве она чувствует себя прекрасно — тяги 1,8-литрового мотора, который окончательно «раскатился», хватает за глаза. При этом аппетит продолжает держаться в районе 8 л/100 км. А еще не может не радовать просвет, который позволяет без повреждений парковаться вплотную даже к самым высоким и красивым «собянинским» бордюрам.
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