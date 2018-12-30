Автомобили одного из самых массовых и любимых семейств АВТОВАЗа — Lada Samara двух поколений — разошлись по миру тиражом более 5 миллионов экземпляров. ЗР подготовил подборку наиболее редких модификаций первого массового отечественного переднеприводника.

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Выпускали Самары почти три десятилетия. Сначала всем известные хэтчбеки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 в разных модификациях, потом к ним прибавился седан ВАЗ-21099, ставший одним из самых престижных автомобилей в стране.

С конца 1990-го машины первого поколения постепенно начали вытеснять автомобили семейства Самара — хэтчбеки ВАЗ-2113 и —2114 и седан ВАЗ-2115. За долгую жизнь двух семейств на основе серийных версий у нас и за рубежом, где Самары в 1980-е очень неплохо продавались, создали немало редких — малосерийных модификаций и даже единичных опытных образцов.





Полюбоваться на редкие Лады разных моделей можно здесь.

Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.

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а малоизвестных машин марки Москвич — тут.





Фото: из архива автора