УАЗы, которых вы никогда не видели

В нынешнем году УАЗ отмечает 75-летний юбилей. К круглой дате заводчане решили обновить не только модельный ряд, но и свою музейную экспозицию. Одна из ее частей вскоре покинет заводскую территорию. Для нее нашли площадку в центре Ульяновска — на месте одного из бывших кинотеатров. Основная же, автомобильная часть экспозиции пока остается на месте.

Также мы подготовили впечатляющие заграничные тюнинг-проекты на основе моделей УАЗа.

УАЗы, которых вы никогда не видели
УАЗы, которых вы никогда не видели
Фото: Онлайн-редакция
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