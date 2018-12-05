19 ответов про эксплуатацию Hyundai и Kia

Материалы по теме Обслуживаем Kia cee’d Меня зовут Владимир, г. Екатеринбург. Владею автомобилем Киа Сид 2013 года выпуска (двигатель G 4 FG 1.6, 129 л.с.), пробег на данный момент 110 000 км. При холодном запуске имеется посторонний звук, похож на стук, который по мере прогрева пропадает (цепь ГРМ в порядке). Катализатор вырезан, расхода масла нет. У меня такой вопрос: нужна ли на данном типе двигателя регулировка клапанов? Официальные дилеры (которых у нас в городе 5) не дают единого ответа. Одни говорят нужно, другие — нет. И какие еще могут быть проблемы? Хотелось бы услышать экспертное мнение. Заранее благодарен за ответ! Ответ: Конструкция вашего двигателя предполагает необходимость контроля тепловых зазоров в приводе клапанов не реже, чем раз в 90 000 км. Вот с проверки зазоров и надо начать. А если они не соответствуют нормативным, то регулировать.

Материалы по теме Масло для «автоматов»: экспертиза 8 жидкостей для АКП . Благодарю за возможность задать интересующие вопросы. Авто Kia Sorento BL, дизель 2.5 VGT 2008 года выпуска, пробег 200 тысяч км. Куплена недавно, никаких документов об обслуживании нет. У дилера на ТО поменяли масла, трансмиссионные и в двигателе, кроме АКП (5-ступ.). 1. Какое масло для АКП и с каким типом замены (полная/частичная) рекомендуете с учетом новинок на сегодняшний день? 2. Какое масло порекомендуете для раздаточной коробки TOD и интервал замены? 3. Как часто необходимо менять топливный фильтр? 4. Через какое количество моточасов рекомендуете менять масло в данном двигателе (D4CB) независимо от пробега? 5. Возможен ли подбор универсального масла, которое подходило бы и для данного Sorento, и для Land Rover Freelander 2.2 TD 2010 г.в., который также эксплуатируется в семье (для снижения затрат на ТО путем приобретения масла в крупной таре)? В настоящее время в Киа — масло Шелл, в Фрилендере — Кастрол. Спасибо Ответ: 1. Поскольку вы не знаете, какая жидкость была залита раньше в АКП, то советую провести полную замену жидкости. Для гарантии лучше приобрести три четырехлитровых канистры жидкости. Я бы предложил залить ZIC ATF Multi HT. Хотя, конечно, не возбраняются другие варианты. 2. Условия работы этого элемента трансмиссии достаточно сложные. В передаче момента участвуют цепная, шестеренчатая планетарная передачи и фрикционная муфта. Для раздаточной коробки TOD производитель рекомендует Hyundai TOD 75W/80 02200–00130. Но можно применить и заменители типа Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141. Интервал замены очень зависит от количества внедорожных подвигов автомобиля. При частой эксплуатации в грязи интервал следует снизить до 15–30 тыс. км. 3. Топливный фильтр советую менять не реже чем через 30 000 км пробега, учитывая качество нашего топлива. А еще не забывайте освобождать от воды отстойник топливного фильтра как можно чаще. 4. Масло в двигателе считаю полезным менять не реже чем через 300 часов работы. 5. Конечно, идея перевести весь «автопарк» на одно масло вполне здравая. Брендами жонглировать не буду, но любое современное, а самое главное не поддельное, фирменное масло можно принять единым стандартом.

Материалы по теме 11 зимних советов водителю Для всех «соляроводов» и «риоводов» очень актуален вопрос: почему при наступлении минусовых температур после пуска (при непрогретом салоне) не включаются передачи (или очень затруднено их включение). Такое впечатление, что «ведет» сцепление. Ни одна из передач 1–5 не «втыкается» даже через силу, иногда удается воткнуть заднюю (машина аж подпрыгивает), после этого иногда можно подоткнуть 1-ю передачу, но «вытянуть» ее получается только чуть тронувшись. Озвучивание проблемы официалам влечет на «развод» замены тормозной жидкости (недешево, однако) и обвинение в неумении пользоваться МКП (я профессиональный водитель). На форумах «риоводов/соляроводов» встречаются совсем бредовые решения: удаление концевика главного цилиндра сцепления (защита от дурака при запуске двигателя) — типа, все проблемы решаются... Всё это «припарки мертвому» — проблема исчезает при прогреве салона — даже при минус 30 при прогретом салоне передачи переключаются легко и четко... Про прогревание салона — не случайно. Двигатель прогрет до рабочей температуры, вентилятор отопителя салона был отключен — передачи не включались (-15). Включил отопитель, и через 10 минут вуаля — передачи включаются/выключаются без проблем... Кстати, замена шарнира ручки переключения и кулисы никакой роли не играют... Так в чем причина? С уважением, Алексей Ответ: Единственный узел, который может реагировать именно на температуру в салоне, это главный цилиндр сцепления. Возможно, манжета в нем теряет упругость на морозе и перестает герметизировать рабочую полость, а соответственно, и обеспечивать выжим сцепления. Узел не очень дорог (до 1500 руб.), а потому советую заменить его. В морозы сцепление может плохо разъединяться из-за попадания масла коробки передач на диск сцепления. Холодное масло, просочившееся через изношенный сальник первичного вала, «склеивает» механизм сцепления. После прогрева «ведет» сцепление гораздо меньше.

Материалы по теме Опции в автомобиле — полезные и бесполезные. Выбор экспертов ЗР На автомобиль Киа Пиканто 3-го поколения, двигатель 1 литр, механика, установил электрический подогрев двигателя Северс-3м. После прогрева двигателя завожу его, и стрелка датчика температуры на панели приборов внезапно с 60 градусов резко переметнулась на 130 градусов и не падает даже после часовой стоянки на морозе, не знаю, что и думать, посоветуйте, что делать, спасибо. (Алексей) Ответ: Советую первым делом заехать к установщикам электрического подогрева. Вы же сами заметили, что проблемы возникли после их работ с системой охлаждения автомобиля. Прямой резон предложить работникам этой мастерской устранить проблему с показаниями температурного датчика. Возможно, они что-то делали с датчиком и повредили его.

Материалы по теме Тест тормозных жидкостей: какую тормозную жидкость выбрать чтобы не стать колом У меня Hyundai Elantra XD 1.6 2009 г.в (ТагАЗ), двигатель G4ED, пробег 114 000 км. В руководстве по эксплуатации не совсем понятно, какие масла по классам вязкости использовать. Сейчас у меня 5W-30, но оно расходуется на угар (около 400 мл на 3 тыс. км). У Mobil есть специальное масло для двигателей с пробегом 100 000+, но оно имеет класс вязкости 5W-50. Могу ли я использовать данное масло? Еще хотелось бы спросить, в каком интервале менять жидкость ГУР (в сервисной книге про это вообще ничего не сказано). Также в книжке не совсем понятно, какую лить ОЖ. Указано лишь что на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов, но ведь блок цилиндров у меня чугунный. Подойдет ли ОЖ Mobil Antifreeze Extra и как правильно ее заменить? В книге сказано, что нужно слить жидкость из радиатора и далее залить дистиллированную воду, затем прогреть до включения вентилятора и опять слить, и так до тех пор, пока не будет вытекать чистая вода, затем залить в радиатор ОЖ. Но вопрос в том, что в системе остается какое-то количество воды. Да, я разведу концентрат с водой 1 к 1, но туда же добавится еще определенное количество воды, и соотношение будет другим. Скажите, как все-таки правильно заменить ОЖ? В книжке жидкость гидропривода сцепления почему-то указана DOT-3, можно ли залить DOT-4 той же Mobil? Спасибо, с удовольствием читаю ваш журнал, благодарю вас за вашу работу. Евгений Ответ: Моторное масло вполне можно заливать то, которое вы используете сейчас. Или перейти на масло с вязкостью 5W-40. А вот использовать еще более вязкое масло — 5W-50 — считаю, рано. И пробег не так велик, и расход масла еще умеренный. Замену жидкости в ГУР сейчас не предусматривают многие производители автомобилей. Но однократную замену произвести при пробеге больше 100 000 км считаю полезной. Работа несложная и не потребует много расходных материалов. Насчет антифриза ваши сомнения напрасны, так как Mobil Antifreeze Extra «разработан для защиты от коррозии и замерзания двигателей из алюминия или черных металлов». Иными словами, с вашим чугунным блоком проблем не будет. Насчет снижения концентрации антифриза при промывке с вашими мыслями согласен. Компенсировать остаток воды в «закоулках» системы охлаждения можно с помощью разведения концентрата с водой не 1:1, а добавив чуть больше концентрата. В сцепление, конечно, проще заливать единую с тормозной системой жидкость DOT-4. По опыту скажу, что DOT-3 на прилавках магазинов еще поискать надо.

Материалы по теме Как выбрать моторное масло? Советы экспертов Владею автомобилем Киа Сид SW 2014 г. 1,6 АКП. Начитался на автофорумах про моторное масло Hyundai/Kia Premium LF Gasoline 5W20 SM/GF-4 и начал его использовать. Скажите, пожалуйста, подходит ли данное масло для моего автомобиля и имеет ли смысл продолжать его использовать или перейти на 5w30 и более высокие допуски. Замену планирую производить раз в 7500 км, режим езды — город. Спасибо! С уважением, Андрей Ответ: Масло с уровнем качества SM использовать можно, но я все же предпочел бы более современное SN. И вязкость 5W-30 или 0W-30 всесезонно. Все же проведенные нами испытания показывают, что масло со второй цифрой вязкости 20 слишком жидкие, особенно для ненового мотора.

Материалы по теме Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем У меня Рио 2017 года 1,6 автомат, комплектация Престиж. Первый вопрос. В последнее время на просторах интернета много видео о капитальном ремонте двигателя из-за разрушения катализатора. Интересно, концерн Киа считает эти случаи гарантийными? Второй вопрос. Можно ли у официального дилера установить кнопки круиз-контроля и будет ли сохранена гарантия? Третий вопрос. Сейчас государство активно советует переходить на использование природного газа в качестве топлива. Можно ли установить газовое оборудование и не слететь с гарантии? Если да, то как это можно сделать? Например, в Китае подавляющее большинство Киа К2 эксплуатируются на газе. А двигатели, насколько я понимаю, у них и у нас одинаковые. Спасибо. Станислав Ответ: Гарантию на каталитический нейтрализатор компания Кia с 2016 года значительно расширила и довела до величины общей гарантии на автомобиль. Соответственно, если разрушение каталитического нейтрализатора привело к повреждению двигателя, то такое происшествие также покрывается гарантией. Если ваш официальный дилер установит кнопки круиз-контроля, а также выполнит все подсоединения, то гарантия будет сохранена. Газобаллонные установки официальный дилер не устанавливает, ссылаясь на самый простой пункт в инструкции по эксплуатации — «Требования к топливу». Там есть только «Автомобили с бензиновыми двигателями». Как говорится, другого не дано. Так что, если ездите много, первые 100 000 км для вас пролетят быстро, гарантия кончится — и ставьте газ, а если ездите мало, то зачем вам газ?

Материалы по теме Вам отказано! — антигарантийные уловки автодилеров Здравствуйте. У меня Санта Фе 2015 года выпуска. Приобретен в мае 2016 года. Примерно полгода назад заметил, что при движении по прямой руль стал немного повернут вправо относительно горизонта. Если руль выровнять, то машину ведет влево. При обращении к официальному дилеру дефекта на стенде не выявили, сказали, что такое бывает, так как привод руля электрический и в положении около 0 возможен наклон в обе стороны, это не дефект и можно продолжать эксплуатацию. Действительно это не является дефектом? С уважением, Виктор. Ответ: Имел дело со множеством автомобилей с электроусилителем руля. Кроме дефектов на ранних экземплярах Lada Kalina, больше нигде подобного не встречал. Считаю, что дилер обязан устранить неровное положение рулевого колеса при движении автомобиля прямо. Это делается очень небольшим изменение длины рулевых тяг на стенде «сход-развала».

Материалы по теме Обслуживание у неофициалов: есть ли жизнь после гарантии? 1. Подскажите, что можно сделать с подвеской Киа Серато 3 (2014 г.в., дв. 1,6), чтобы она не «пробивала»? Особенно это ощущается на «лежачих полицейских» при двух пассажирах сзади. Уже помяты оба порога, хотя я аккуратный водитель. Дилер на данную претензию сказал, что это особенность данной модели. На заметку — имею вторую машину (Мазда 6, 2006 г.в., дв. 2.3). У нее клиренс ниже, но подвеска не пробивает, пороги целы. 2. Проведение ТО со своими расходниками (оригинал) — в чем запрет? С уважением, Алексей Ответ: 1. Проблема с подвеской известная и распространенная. Гарантия на автомобиль у вас уже закончилась. Значит, прямой путь на замену пружин на усиленные. Ну или установка проставок под родные пружины. Всякие устройства, вставляемые между витков пружины, — наиболее слабое решение проблемы. Также можно заменить амортизаторы на более жесткие и с большим газовым подпором. После тюнинга задней подвески проведите всесторонние испытания автомобиля, чтобы его поведение не стало для вас неожиданностью и полностью вас устраивало. 2. Дилеры действительно очень не любят, когда клиент приезжает со своими расходными материалами. Первая причина — экономическая. Не секрет, что прибыль дилера во многом формируется заработком от обслуживания автомобилей и продажи запасных частей и расходных материалов. «Навар» дилера может быть довольно велик, но лично меня не устраивает безальтернативное предложение по моторному маслу. Диалог с дилером обычно такой: — Мы заливаем только бренд А! — Но я привез с собой и хотел бы заправить бренд Z. — Тогда мы сделаем запись в гарантийной книжке, что залито масло, предоставленное клиентом. Упоминание о записи в гарантийной книжке намекает на то, что в случае определенных проблем с двигателем дилер якобы может отказать в ремонте по причине использования другого масла. Оснований для такого отказа нет, но многие потребители не желают рисковать.

Материалы по теме Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки У меня мотор G4KD цокает (не гремит). Масло не ест, в тяге не потерял. На задиры не похоже. Что посоветуете? Роман Ответ: Звук, издаваемый двигателем, описан не совсем точно. Поэтому и в ответе придется описать несколько звуков. Стрекотание — звук присутствует у всех G4KD — это нормальная работа форсунок. А еще при пробеге больше 70–100 тыс. км, к сожалению, бывают стуки, вызванные износом поршневой группы, задиры на стенках цилиндров и исцарапанные юбки поршней. Лечение довольно сложное и дорогое: гильзовка блока цилиндров под номинальные поршни, замена поршней и колец, а также дефектовка и устранение всех возможных неисправностей по коленчатому валу, головке блока цилиндров, приводу ГРМ и т.д.

Материалы по теме 20 причин, почему машина может загореться Добрый день . У меня автомобиль Хендай Крета 2.0 литра, полный привод в полной комплектации. При его эксплуатации периодически в салоне появляется посторонний технический запах. Едешь-едешь, останавливаешься на светофоре или в пробке — и появляется откуда-то запах горелой то ли пластмассы, то ли резины или накладок сцепления. На ходу запаха нет, причем, как мне кажется, данный запах появляется только когда коробка стоит в режиме «драйв» и затягивает запах через вентиляцию салона. С уважением, Анатолий. Ответ: Сцеплением на машине с автоматом пахнуть не может. А похожий запах могут издавать тормозные колодки. Рекомендую обратить внимание на их состояние и проверить, не подклинивают ли они в направляющих. Еще можно проверить всю систему выпуска отработавших газов на предмет касания ее неправильно проложенной проводкой, шлангами и прочим. Также на горячие элементы системы могли попасть с дороги полиэтиленовые пакеты либо трава.

Материалы по теме Обновленный Kia Sportage: первый тест-драйв Вопрос по Киа Спортейдж 4 2.0 автомат. У меня при постановке ручки автомата в положении Р, происходит вибрация задней спинки сиденья. Дилер говорит, что так и должно быть. Ни на одной другой машине у меня такого не было. Что это может быть и должен ли дилер устранить эту неисправность? Ответ: Конечно, вибрации спинки сиденья быть не должно. Можно попробовать поездить на автомобиле аналогичной модели и комплектации для тест-драйва у того же дилера и указать ему на разницу в поведении. А дальше нужно требовать устранения дефекта. Следует проверить равномерность работы двигателя на холостом ходу, состояние опор силового агрегата, да и крепление спинки проинспектировать не помешает.

Материалы по теме Почём вторая жизнь моторов: как восстанавливают двигатели У меня Hyundai ix35, 2014 г.в., двигатель поколения NU, АКП, 4WD, стал его обладателем в конце лета 2018 г. (я второй владелец, приобрел на пробеге 37 000 км, сейчас 45 000 км). При покупке и после 7500 км делал ТО. По машине нареканий нет. Предыдущие владельцы — семейная пара в возрасте (по 70 лет). Пропущено 2 ТО у официального дилера, соответственно, гарантия мимо. Меня мучает стук при холодном запуске (прогревается — звук уходит или становится еле слышным), гремят гидрики. Официалы говорят, что это нормально, «катайся дальше». Помучил всех своих знакомых, которые имеют опыт работы у ОД Hyundai. Почти все советуют «забить». Но у меня есть сомнения. Про задиры и т.п. с данными ДВС слышал и видел, но и у новых автомобилей это имеет место быть. Не пугает, все- таки-люди покупают и используют машины корейских производителей. Цена работы + запчасти примерно 50 000 руб., но мне говорят, что может проявиться и после замены, через некоторое время. Как быть? Менять машину? Смириться? В общем, почитал много всякого в этих интернетах. Вопрос к Вам: что делать? С уважением, Дмитрий. Ответ: Если в целом автомобиль нравится и полностью вас устраивает, то о замене машины речи вести не следует. Дефект этот относительно мелкий. Аварии двигателя вызвать не может. Советую эксплуатировать автомобиль дальше, просто наблюдая за развитием событий. Если ситуация стабильна, то машину можно еще долго эксплуатировать, а потом все же взяться за замену гидрокомпенсаторов. Многие это делают перед продажей.

Материалы по теме Что, если вместо 92-го бензина заливать 95-й? А наоборот? А 98-й? По топливу: Max степень сжатия 92-го бензина = 10 у.е., Hyundai Creta 1.6 = 10,5 у.е. Вы пишете, что ездить может на 92-м, в одну строку — без пояснений, пожалуйста, разъясните подробнее цену экономии: — детонация; — экономичность и динамика; — срок службы. — если мешать с 95-м. Вы написали интересную статью по видам топлива и его влияния на Ладу, можно нечто подобное повторить для Hyundai Creta, оперируя 92/95? С уважением, Леонид Ответ: У бензина нет такой характеристики, как степень сжатия. Степень сжатия определяется соотношением геометрических параметров поршневой части и головки блока цилиндров двигателя. А вообще, законом для нас, потребителей, являются требования завода—изготовителя. Если написано, что можно применять 92-й бензин, — значит, можно. Хотя я в такой же двигатель, установленный на Kia Rio, заливаю исключительно 95-й бензин. Но помню, что в случае чего можно перебиться на 92-м. За идею с темой статьи спасибо — подумаем.

Материалы по теме Kia Cerato 2019: за что тут больше миллиона?! Стоит ли ждать каких-то проблем с двигателем G 4 NA и катализатором на Kia Cerato 2018 года? И как заставить дилера сделать что-то с задней подвеской? Заранее большое спасибо. (Денис) Ответ: Двигатель G4NA, устанавливаемый на Cerato, является доведенным силовым агрегатом и не имеет каких-то принципиальных недостатков. Каталитический нейтрализатор при условии использования кондиционного топлива и своевременного проведения регламентных работ (замене свечей зажигания) также должен прослужить не менее 100 000 км. Если задняя подвеска исправна и соответствует заводской документации, то делать с ней дилер ничего не будет. Зато открывается простор для тюнинга. Пробуйте другие амортизаторы, усиленные пружины. Только будьте осторожны, после замены деталей испытайте машину во всех режимах, которые встречаются при вашей эксплуатации автомобиля. И помните, что с гарантией на элементы задней подвески придется распрощаться. Ну или задумайтесь о замене автомобиля…

Материалы по теме Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов Здравствуйте. При покупке Киа Рио мастер предложил на 2–3 тыс. поменять масло в двигателе. Заводом рекомендовано менять традиционно на 15 тыс. или через 12 мес. Кого слушать, если в год проезжаю 10 000 км, город, пробки стараюсь обходить... (Анатолий) Ответ: Тут все зависит от того, насколько трепетно вы относитесь к своему автомобилю и сколько собираетесь его эксплуатировать. При ваших пробегах даже «гарантийные» 100 000 км — это целых десять лет. А уж на такой и даже вдвое больший пробег двигателя хватит, даже если просто менять в нем масло по регламенту. Современные автомобили изготавливают с соблюдением строгих технологических норм и допусков. Поэтому особая обкатка с промежуточной заменой масла им не нужна. Журналисты нашего издательства свидетельствуют, что автомобили, произведенные на ВАЗе, «раскатываются» и уменьшают расход масла к пробегу 10 000 км. Но к «корейцам» это, к счастью, не относится.

Материалы по теме Дорогостоящие ошибки при ремонте автомобиля Здравствуйте . Меня зовут Алексей. В 2013 году приобрел новый автомобиль Kia Rio. Спустя год поехал на первое ТО к официальному дилеру, пробег составлял 14 500 км. До ближайшего официального дилера 150 км в одну сторону. Мне все понравилось — персонал, обслуживание. Но проблемы начались примерно через 8 месяцев, с приходом весны на машине перестал работать кондиционер, я ездил два раза к официальному дилеру, но они так и не смогли найти проблему, только заправили фреон. Также был стук в рулевой колонке, проехали на машине, но стуков не услышали. После чего мне пришлось обратиться к ребятам из гаражей, которые нашли утечку фреона за 10 минут. После этого я перестал ездить на ТО. В 2015 году официальный дилер мне предложил бесплатный осмотр автомобиля. Я согласился и поехал. По приезду указал на стуки в рулевой колонке и сильные потертости на коже руля и ручки МКП. На мне официальный дилер ответил, что это не гарантийный случай, т.к. я не проходил ТО. Может мне официальный дилер поменять кожу на руле и ручке МЕП и устранить стуки в рулевой колонке или мне делать всё это за свой счет? Ответ: Если принимать в расчет время, в которое произошли описанные вами события, то сейчас гарантия на автомобиль уже закончилась. Поэтому никакого ремонта по гарантии ожидать уже не следует. Но в аналогичной ситуации в будущем, уверен, дефекты типа потершегося покрытия рулевого колеса и ручки КП в гарантийный период должны устранять вне зависимости от прохождения ТО у дилера. Ведь затирание кожи и плановые замены масла вместе с осмотрами ходовой части никак не связаны. А вот более сложные технические дефекты могут развиваться постепенно, и при регулярном прохождении обслуживания простая, но своевременная регулировка может обеспечить долговечность узла. При этом полное отсутствие должного ухода за узлом может вызвать его катастрофический износ. В таком случае дилер будет прав, отказав в гарантийном ремонте. Не имеют срока давности и привязки к обязательному прохождению ТО только отзывные кампании, проводившиеся фирмой по некой модели автомобиля и связанные с безопасностью. Это дефекты подушек и ремней безопасности, негерметичность топливной системы и серьезные дефекты тормозной системы.

Материалы по теме Чем заменить оригинальную запчасть? На официальном сайте Kia на оригинальные запчасти установлена максимальная цена перепродажи, а в счете на ТО автомобиля цена на порядок больше. Какая из цен правильная? (Марат) Ответ: Ситуация совершенно неправильная. А против таких злоупотреблений советую еще при оформлении заявки на проведение ТО требовать полную калькуляцию по запасным частям и расходным материалам и отдельно по работам. Если вас что-то не устраивает в расчетах или их отказываются предоставить, уезжайте от такого дилера, а о его проделках сообщайте на горячую линию. Помните, что вы потребитель, что вы несете дилеру деньги, на которые он существует.